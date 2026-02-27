El Papa León XIV emprenderá un viaje de diez días por África y visitará España y Mónaco

Por Courtney Mares, OSV News

ROMA (OSV News) — El Papa León XIV viajará a seis países en los próximos cuatro meses, incluyendo un viaje de diez días por África y visitas a Mónaco y España, según anunció el Vaticano el 25 de febrero.

Los planes de viaje internacionales del Papa incluyen una visita de un día al principado católico de Mónaco el 28 de marzo, un largo viaje por el continente africano del 13 al 23 de abril y una visita de una semana a España del 6 al 12 de junio, con paradas previstas en Madrid, las Islas Canarias y Barcelona para inaugurar la torre más alta de la Sagrada Familia.

En su primera visita al continente africano desde el inicio de su pontificado, el Papa León viajará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. El Vaticano ha destacado que la paz y la atención a los pobres serán los temas centrales del viaje a África, que también le llevará a seguir los pasos de San Agustín.

— Argelia: San Agustín y el diálogo interreligioso

El viaje apostólico del Papa a África comenzará en Argelia, con paradas en la capital, Argel, y en la ciudad nororiental de Annaba, del 13 al 15 de abril. El Papa Leo expresó anteriormente a los periodistas su deseo de visitar el país para ver los lugares relacionados con San Agustín y “continuar la conversación del diálogo, sobre la construcción de puentes entre el mundo cristiano y el mundo musulmán”.

Annaba alberga la basílica de San Agustín, construida cerca de las ruinas de la Basílica Pacis, donde el teólogo murió en el año 430 d. C. mientras los vándalos sitiaban la ciudad. Una estatua de la basílica contiene una reliquia de uno de los huesos del brazo de Agustín.

Argelia es un país con un 99% de musulmanes suníes, y la Iglesia Católica cuenta con solo 8.740 miembros, alrededor del 0,019% de la población, de más de 45 millones de personas, según la edición de 2025 del Anuario Pontificio, el anuario anual del Vaticano.

— Camerún: Una visita a una zona de conflicto

Desde Argelia, el Papa viajará a Camerún del 15 al 18 de abril, donde visitará la capital, Yaundé, la ciudad noroccidental de Bamenda y Douala, la ciudad más grande del país y centro económico. La parada en Bamenda llevará al Papa León directamente al noroeste anglófono de Camerún, donde se libra un conflicto separatista desde hace casi una década.

La crisis comenzó en 2017, cuando el Gobierno reprimió las huelgas de los profesores y abogados anglófonos, lo que desencadenó una insurgencia armada que desde entonces se ha cobrado miles de vidas y ha desplazado a cientos de miles más. Las preocupaciones en materia de seguridad habían puesto en duda la viabilidad de la visita Papal.

El cristianismo es la religión predominante en Camerún, practicada por más del 60% de la población, con más de 7,9 millones de católicos en el país, lo que representa el 27,9% de la población, según las últimas estadísticas del Vaticano. Los musulmanes representan aproximadamente el 30% de la población.

— Angola: Más de 17,9 millones de católicos

El Papa viajará luego a Angola del 18 al 21 de abril, donde visitará Luanda, Muxima y Saurimo. El catolicismo es la religión mayoritaria en el país, que cuenta con más de 17,9 millones de católicos, según estadísticas del Vaticano, lo que representa alrededor del 49 % de la población.

Angola, a pesar de su considerable riqueza petrolera, sigue luchando contra las altas tasas de pobreza y la profunda desigualdad económica. El Papa Benedicto XVI fue el último Papa en visitar Angola en 2009, tras el viaje de San Juan Pablo II en 1992 para conmemorar el 500 aniversario de su evangelización.

— Guinea Ecuatorial: Un país africano de habla hispana

La última etapa del viaje africano llevará al Papa León a Guinea Ecuatorial del 21 al 23 de abril, con paradas en Malabo, Mongomo y Bata. Según el Vaticano, alrededor del 81,58% de los 1,37 millones de habitantes del país son católicos, lo que lo convierte en una de las naciones más católicas del África subsahariana en porcentaje y el único país de habla hispana del continente. Será solo la segunda visita Papal en la historia de Guinea Ecuatorial; la primera fue el viaje de San Juan Pablo II el 18 de febrero de 1982.

En total, el viaje apostólico a África durará 10 días, casi tanto como el viaje de San Juan Pablo II a África en 1985, que duró 11 días y recorrió siete países.

— Mónaco: Una visita breve pero histórica

Antes de su viaje a África, el Papa León realizará una visita de un día a Mónaco, la ciudad-estado situada en la Riviera francesa, el 28 de marzo. Su visita a Mónaco, el segundo país más pequeño del mundo después de la Ciudad del Vaticano, será su primer viaje internacional de 2026 y solo el segundo de su pontificado. Será la primera visita papal a Mónaco en la era moderna.

El viaje responde a una invitación del príncipe Alberto II, que se reunió con el Papa en el Vaticano en enero y ya había invitado anteriormente al Papa Francisco. El catolicismo romano es la religión oficial del Estado de Mónaco, donde aproximadamente el 82% de la población es católica, según el Vaticano.

— España: Sagrada Familia y las Islas Canarias

Los planes de viaje internacional del Papa León también incluyen una visita de una semana a España, del 6 al 12 de junio, con paradas previstas en Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Uno de los momentos más destacados de la visita a Barcelona será la inauguración de la torre más nueva y más alta de la Sagrada Familia. La visita coincide con el centenario de la muerte del venerable Antoni Gaudí, arquitecto que fue declarado venerable el año pasado, a un paso de su posible beatificación.

Las Islas Canarias, con paradas previstas en Tenerife y Gran Canaria, probablemente llamarán la atención sobre la cuestión de la migración. El archipiélago atlántico, situado frente a la costa noroeste de África, es uno de los principales puntos de entrada en Europa para los migrantes que cruzan desde África, con decenas de miles de llegadas cada año. El difunto Papa Francisco llevaba mucho tiempo deseando visitar las islas.

Además de sus viajes internacionales, el Vaticano ha anunciado previamente que el Papa Leo realizará seis viajes dentro de Italia este año, incluyendo visitas al santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya, la tumba de San Agustín en el norte de Italia y la isla de Lampedusa el 4 de julio.