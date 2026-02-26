270 catecúmenos de la arquidiócesis son “signos de esperanza” menciona el arzobispo en el rito de elección

El arzobispo Shelton J. Fabre saludó a cada catecúmeno con una sonrisa y un apretón de manos antes de que se reunieran en el altar. (Foto del periódico The Record por Mary-Catherine Kinslow)

Considerando su presencia como “una señal de esperanza para la Iglesia”, el arzobispo Shelton J. Fabre dio la bienvenida a 270 hombres, mujeres y niños en su camino de fe durante el Rito de Elección celebrado el 22 de febrero en la Iglesia St. Patrick en Eastwood.

La tarde del domingo, St. Patrick se llenó de sacerdotes, catequistas, padrinos y familias de los catecúmenos, los elegidos que se convertirán en católicos plenamente iniciados en Pascua, al recibir los sacramentos del Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación.

En un día de febrero, por lo demás sombrío y gélido, los 270 catecúmenos presentes en la iglesia intercambiaron un cálido apretón de manos con el arzobispo Fabre al ser llamados por su nombre y luego se reunieron como un solo cuerpo en Cristo en el altar. Como un solo grupo, hicieron una declaración formal de intención de recibir los sacramentos de la iniciación.

“Así que, al decir que son miembros de los elegidos, queremos decir que ustedes, queridos amigos, son elegidos… Han sido elegidos por Dios.” — Arzobispo Shelton J. Fabre

El arzobispo Shelton J. Fabre se paró frente a los 270 elegidos y les pidió que proclamaran su intención de unirse a la Iglesia. (Foto del periódico The Record por Mary-Catherine Kinslow)

El arzobispo Fabre dijo: «Queridos elegidos, queridos padrinos y madrinas, y todos los demás fieles reunidos aquí esta tarde, les expreso mi profunda gratitud por su presencia. Me llenan de gran esperanza. Su sola presencia aquí es un signo de esperanza para la Iglesia».

En la primera lectura, se recordó a los elegidos las palabras de San Pedro: «Ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a esta luz admirable».

El arzobispo Fabre señaló: «Para comprender lo que la Iglesia quiere decir con las palabras «elección» o «elegido», debemos reconocer que este término deriva del latín «elegir».

«Para la Iglesia, técnicamente hablando, alguien que es elegido, o que forma parte de los elegidos, es alguien que ha sido elegido», explicó. «Así que, al decir que son miembros de los elegidos, queremos decir que ustedes, queridos amigos, son elegidos… Han sido elegidos por Dios».

Durante su homilía, les dijo: «Es mi sincera oración que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de gracia, paz y crecimiento espiritual para ustedes mientras continúan su camino con el Señor a través de los sacramentos de Pascua».

«Que el Dios vivo, que ha comenzado tan buena obra en ustedes como miembros de los elegidos… la complete pronto en los sacramentos de iniciación de Pascua», oró. «Que Dios continúe inspirándolos, conmoviendo sus corazones, llamándolos a seguir a Jesucristo, y que respondan con el entusiasmo que indica su presencia aquí esta tarde».

De los 270 elegidos, 121 eran adultos y 149, niños. Representaban a más de 50 parroquias de la Arquidiócesis de Louisville.