El Papa León responde a Trump: ‘Bienaventurados los constructores de paz’

El Papa León XIV habla con los periodistas a bordo del vuelo papal de Roma, Italia, a Argelia, el 13 de abril de 2026. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Courtney Mares, OSV News

A BORDO DEL VUELO PAPAL A ARGEL (OSV News) — El Papa León XIV dijo el 13 de abril que no teme a la administración del presidente Donald Trump y respondió a las críticas de Trump diciendo a los periodistas que su mensaje para el presidente de EE.UU. es “el mensaje del Evangelio: Bienaventurados los constructores de paz”.

Hablando a bordo del avión papal, un vuelo fletado de ITA Airways, en ruta de Roma a Argel, la capital de Argelia, el Papa León dijo que había visto la reciente publicación de Trump en las redes sociales en la que el presidente arremetía contra el pontífice la noche anterior al viaje papal.

“No le tengo miedo a la administración de Trump, ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio” por el que trabaja la Iglesia, dijo el Papa durante el vuelo en un video grabado por OSV News. “Creo que es a lo que estoy llamado, y a lo que la Iglesia está llamada”.

El Papa pronunció esas palabras en respuesta a los comentarios de Trump del 12 de abril, en los que calificó al Papa de “débil ante el crimen” y “terrible en política exterior”, mientras las tensiones se intensifican en el Medio Oriente.

“No somos políticos”, dijo el Papa León. “No buscamos hacer política exterior… con la misma perspectiva con la que él podría entenderla, pero sí creo en el mensaje del Evangelio: ‘bienaventurados los que trabajan por la paz’ es el mensaje que el mundo necesita escuchar hoy”.

El Papa León agregó que no tenía intención de involucrarse en una disputa política.

“No considero mi papel como el de un político, no soy un político”, dijo el Santo Padre. “No quiero entrar en un debate con él. No creo que se deba abusar del mensaje del Evangelio como algunos están haciendo”.

“El mensaje de la Iglesia, mi mensaje, el mensaje del Evangelio: Bienaventurados los constructores de paz”,subrayó.

El Papa León ha sido un firme crítico de las operaciones militares en general, incluidas las iniciadas por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. También condenó la amenaza de Trump de aniquilar a toda la civilización iraní, de la que el presidente se retractó posteriormente, alegando las negociaciones con mediadores pakistaníes.

El pontífice celebró una vigilia especial de oración por la paz en la Basílica de San Pedro el 11 de abril.

“Seguiré alzando la voz contra la guerra, tratando de promover la paz, fomentando el diálogo y las relaciones multilaterales entre los Estados para buscar soluciones justas a los problemas”, dijo el Papa León de camino a Argel.

“Hay demasiada gente sufriendo en el mundo hoy en día. Demasiados inocentes han sido asesinados y creo que alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor”, añadió.

Trump, en un mensaje publicado en la plataforma Truth Social en la noche del 12 de abril, dijo que no quería “un Papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear”.

“No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela, un país que enviaba cantidades masivas de drogas a Estados Unidos y, lo que es peor, vaciaba sus prisiones, incluyendo a asesinos, narcotraficantes y homicidas, para enviarlos a nuestro país. Y no quiero un Papa que critique al presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, POR MAYORÍA APLASTANTE, para hacer: establecer cifras récord de baja criminalidad y crear el mejor mercado bursátil de la historia”, escribió el presidente en Truth Social.

El Papa León comentó: “Es irónico… el nombre mismo del sitio (web). No hay más que decir”.

El Papa León, el primer pontífice nacido en Estados Unidos, ha hecho un llamado al rechazo de las armas nucleares, y no hay pruebas de que apoye que Irán posea tales armas.

Trump afirmó que el Papa León fue elegido Papa porque la Iglesia pensó que un pontífice estadounidense sería “la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump”.

“Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano”, escribió.

Varios periodistas a bordo del avión preguntaron al Papa León sobre los comentarios de Trump, a lo que el Papa explicó: “Poner mi mensaje al mismo nivel que lo que el presidente ha intentado hacer aquí, creo que es no entender cuál es el mensaje del Evangelio, y lamento escuchar eso, pero continuaré con lo que creo que es la misión de la Iglesia en el mundo de hoy”.

El Papa León habló con los periodistas durante el primer vuelo de su gira de 11 días por cuatro países de África, en la que visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

En una declaración separada a última hora del 12 de abril, el arzobispo Paul S. Coakley de Oklahoma City, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, dijo que estaba “desanimado” por los comentarios de Trump.

“El Papa León no es su rival; ni el Papa es un político”, dijo el arzobispo Coakley. “Es el Vicario de Cristo que habla desde la verdad del Evangelio y por el cuidado de las almas”.