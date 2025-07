Un informe sobre las presuntas condiciones en los centros de detención de ICE en Florida provoca la indignación de líderes católicos

Jóvenes caminan en un centro de detención para jóvenes encarcelados por delitos migratorios en Homestead, Florida, cerca de Miami, el 29 de junio de 2019. Un informe de Human Rights Watch, publicado el 21 de julio de 2025, denuncia que tres centros de detención federales en Florida someten a migrantes a tratos degradantes, como palizas, encadenamientos y aislamiento, y obligan a los detenidos a comer con las manos esposadas a la espalda. (Foto OSV News/Carlo Allegri, Reuters)

Por Kimberley Heatherington, OSV News

Un nuevo informe denuncia que tres centros de detención de inmigrantes en Florida niegan la atención médica oportuna, lo que podría provocar muertes, y cuentan con celdas heladas y superpobladas sin ropa de cama ni acceso a higiene.

Los centros también están acusados de llevar a cabo tratos degradantes, como palizas, encadenamientos y aislamientos, y de obligar a los detenidos a comer con las manos esposadas a la espalda.

Las denuncias sobre las condiciones inhumanas en estos centros — que albergan a personas que, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, carecen de autorización legal para vivir y trabajar en el país — figuran en un informe publicado por Americans for Immigrant Justice, Human Rights Watch y Sanctuary of the South.

Estas acusaciones son profundamente inquietantes para los católicos preocupados por la dignidad humana fundamental de los inmigrantes, lo que ha llevado al arzobispo de Miami, Thomas G. Wenski, a pedir al Congreso que aborde la cuestión del trato que reciben los inmigrantes y a instar a los católicos a que se pongan en contacto con sus representantes en el Congreso para que hagan algo al respecto.

“No se trata de incidentes aislados, sino del resultado de un sistema de detención fundamentalmente defectuoso en el que abundan los abusos graves”, afirma el informe de 92 páginas titulado “Sientes que tu vida se ha acabado: prácticas abusivas en tres centros de detención de inmigrantes de Florida desde enero de 2025” (“You Feel Like Your Life Is Over: Abusive Practices at Three Florida Immigration Detention Centers Since January 2025”). El informe se publicó el 21 de julio.

Las instalaciones de Florida que se describen en el informe son el Centro de Procesamiento Krome North, o Krome, en Miami; el Centro de Transición Broward, o BTC, en Pompano Beach; y el Centro Federal de Detención de Miami, denominado FDC.

Los investigadores de las tres organizaciones que publicaron el informe — Americans for Immigrant Justice (AI Justice), un bufete de abogados sin ánimo de lucro; Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental internacional; y Sanctuary of the South (SOS), una red de colaboración de trabajadores — entrevistaron a inmigrantes detenidos actuales y antiguos, a familiares y a abogados de inmigración, y analizaron datos del ICE y otros documentos oficiales.

Por recomendación de la oficina de relaciones públicas del ICE, OSV News se puso en contacto con la oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, así como con el Departamento de Gestión de Emergencias de Florida para conocer su reacción al informe, pero ninguno de ellos respondió a las solicitudes de comentarios.

“No es la primera vez que se expresan estas preocupaciones”, dijo el arzobispo Wenski, crítico abierto de las condiciones denunciadas en otro controvertido centro de detención de migrantes de Florida, apodado “Alligator Alcatraz” y situado en Ochopee, en los Everglades.

Él y 25 Caballeros de Colón se desplazaron recientemente en motocicleta hasta las puertas de Alligator Alcatraz para rezar un rosario, y la sigue buscando acceso pastoral al centro.

Cuando OSV News le preguntó cómo deberían responder los católicos de a pie a estas noticias, el arzobispo Wenski respondió que “deberían recordar que la inmensa mayoría de las personas que se encuentran aquí en situación irregular no son delincuentes. No son violadores, no son asesinos, no son ladrones, no son traficantes de drogas”.

“Nadie se queja de que se retire de las calles a esos malhechores; nadie quiere gente peligrosa en nuestras calles”, dijo. “Pero la inmensa mayoría de los inmigrantes en este país son personas honestas y trabajadoras”.

El arzobispo Wenski tenía una invitación para aquellos que pudieran dudar de ello.

“Pueden preguntar a los agricultores; pueden preguntar a los gerentes de hoteles, pueden preguntar a los que dirigen residencias de ancianos e instituciones sanitarias en todo el país, y les dirán que sus mejores trabajadores, en muchos casos, son inmigrantes. Esas son las personas por las que debemos abogar, para que haya una vía para que se queden en este país, porque ya han contribuido con su esfuerzo”, afirmó.

“Están contribuyendo al país”, continuó. “Nuestro país necesita su mano de obra, por lo que se les debería permitir quedarse, y eso es lo que deberíamos defender. Creo que hay mucha gente que está abierta a ese argumento”.

El arzobispo Wenski también instó a tomar medidas legislativas. “El Congreso debería hacer algo, y los católicos deberían animar a sus congresistas a intervenir y a ofrecer algo más que un enfoque basado únicamente en la aplicación de la ley para abordar los retos de la inmigración”, afirmó.

El informe formula numerosas recomendaciones, entre ellas pasar “a alternativas humanas y basadas en los derechos a la detención”, como programas de gestión de casos basados en la comunidad cuando sea posible, ordenar al ICE que utilice la detención de inmigrantes “solo como medida de último recurso” y proteger el acceso a “servicios esenciales”.

Dylan Corbett, director ejecutivo fundador del Hope Border Institute en El Paso, Texas, se hizo eco del llamamiento del arzobispo Wenski para que se trate humanamente a los inmigrantes detenidos.

“En general, en Estados Unidos, el maltrato sistemático de las personas es endémico en el sistema de inmigración. Hemos sido testigos de violaciones generalizadas de los derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes aquí en la frontera y en todo el país”, afirmó. “Por desgracia, forma parte de una estrategia de disuasión. Por lo tanto, no es de extrañar que hayamos visto estas nuevas revelaciones de Human Rights Watch, pero es preocupante”.

Corbett expresó sus preocupaciones tanto legales como sociales.

“La falta de garantías procesales, la falta de acceso a abogados… Incluso hemos visto en las instalaciones de Alligator Alcatraz la detención de un menor, la desaparición de personas en un agujero negro del sistema… Esto se está convirtiendo en la nueva normalidad”, afirmó. “Y no se puede llevar a cabo una campaña de deportaciones masivas sin este coste humano. Desgraciadamente, esto es una característica, no un error, y solo va a empeorar ahora, con la aprobación de la reciente Big Beautiful Bill. Ahora el Gobierno cuenta con recursos sin precedentes para construir instalaciones adicionales”.

Corbett sugirió que los estadounidenses se encuentran en un punto de inflexión.

“Las encuestas actuales confirman que muchos estadounidenses tienen importantes reservas al respecto, que este es un momento de conciencia moral para nuestro país, ya que vemos los efectos sobre el terreno de lo que suponen las deportaciones masivas”, afirmó.

“Tenemos la oportunidad de reflexionar profundamente sobre cómo esto es incompatible con nuestros valores como estadounidenses”, continuó. “Y creo que las comunidades religiosas y los líderes religiosos, que cada vez se pronuncian más al respecto, tienen un papel que desempeñar para ayudarnos a comprender las dimensiones morales de esta crisis”.

Anna Marie Gallagher, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network Inc., más conocida como CLINIC, también afirmó que la reforma migratoria lleva mucho tiempo pendiente.

“Los detalles de este informe son profundamente inquietantes y se oponen directamente a nuestros valores católicos, que nos llaman a reconocer la dignidad inherente de cada ser humano, independientemente de su estatus migratorio”, dijo. “El trato descrito no solo es inhumano, sino inmoral. Como organización fundada por católicos, nuestra fe nos obliga a alzar la voz contra los sistemas que deshumanizan, castigan y descuidan a las personas vulnerables que buscan seguridad y oportunidades”.

Añadió: “Nadie debería ser sometido a tal crueldad bajo el cuidado de nuestra nación. Instamos a que se lleven a cabo reformas inmediatas para poner fin a estos abusos y restaurar la dignidad y los derechos de los detenidos”.

El obispo Frank J. Dewane, de Venice, Florida, cuya diócesis incluye Alligator Alcatraz dentro de sus fronteras, destacó la humanidad de los detenidos.

“Creo que lo olvidamos y recurrimos inmediatamente a un libro de leyes: quién tiene derechos y quién no. Todos los seres humanos tienen derechos”, afirmó. “Están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y creo que así es como debemos responder como Iglesia”.

Según un informe reciente de organizaciones afiliadas a iglesias católicas y cristianas evangélicas, los cristianos representan aproximadamente el 80 % de todas las personas en riesgo de ser deportadas. Los cristianos con mayor riesgo de ser deportados son los católicos, que representan el 61 % del total.

El obispo Dewane también aconsejó tomar medidas.

“Debemos alzar la voz. Cualquier administración tiene la responsabilidad de expulsar a quienes puedan poner en peligro la seguridad pública. No discuto eso”, dijo. “Pero no todos son delincuentes. Necesitamos controlar la inmigración en nuestro país. Todos los países tienen derecho a establecer su propia política. Pero creo que nuestro Gobierno nos ha fallado”.

La Iglesia, dijo, debe reaccionar con contemplación y encuentro.

“Creo que el enfoque de la Iglesia debe ser siempre a través de la oración. Eso es lo que somos: cuando nos volvemos hacia Dios, así es como nos volvemos hacia nuestro Dios”, afirmó. “Y con eso también, a veces hemos visto pruebas en la historia, tiene que haber algunas voces que se alcen, a veces, alguna manifestación civil de preocupación por nuestros hermanos y hermanas que pueden estar necesitados y no tienen voz propia”.

“Apoyo el hecho de que un gobierno debe tener una política de inmigración racional”, añadió. “Por desgracia, creo que ahora no la tenemos”.