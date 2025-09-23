Noticias Locales, Vida Católica

Se invita a niños a participar en el Rosario Viviente

by

El Comité Mariano de la Arquidiócesis de Louisville celebrará el 74.º Rosario Viviente anual a las 3:00 p.m. el 5 de octubre en la Iglesia St. Michael, ubicada en Stone Lakes Drive 3705. El arzobispo Shelton J. Fabre será el celebrante.

Durante el Rosario Viviente, los niños, representando las cuentas del rosario, guiarán a la congregación en la oración. Se invita a participar a los niños de primero a 12.º grado.

Para inscribir a un niño en el evento, visite www.marylouisville.com. Todos están invitados a asistir.

