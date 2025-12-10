Vida Católica

Jóvenes en edad de escuela secundaria o menores están invitados a entregar obras de arte visuales originales, como dibujos o pinturas, para que aparezcan en la sección “Santos Para Niños” del Youth Focus en el periódico The Record.

Los estudiantes pueden presentar obras que representen a los siguientes santos:

  • Santa Brigid — fecha límite de entrega, 15 de Enero.
  • San Patrick — fecha límite de entrega, 26 de Febrero.
  • Santa Catherine of Siena — fecha límite de entrega, 9 de Abril.
  • San Isidore — fecha límite de entrega, 23 de Abril.

Se puede enviar una foto de la obra por corre electrónico a record@archlou.org o el original por correo postal a la dirección de The Record, The Maloney Center, 1200 S. Shelby St., Louisville, Ky., 40203. Por favor de mandar un sobre franqueado con la dirección del remitente.

