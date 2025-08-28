Peregrinación del Jubileo: Lugares que ver en Santuario de San Martín de Tours

Uno de los lugares de peregrinación de la Arquidiócesis de Louisville está disponible para visitar sin importar el horario del peregrino.

Los peregrinos pueden acudir a cualquier hora del día o de la noche, sin importar el clima, al Santuario de San Martín de Tours, que ha estado abierto las 24 horas del día desde que sus puertas se abrieron definitivamente en 1996.

“En caso de tornados, tormentas eléctricas, nevadas o ventiscas, las puertas de esta iglesia nunca han estado cerradas” durante casi 30 años, declaró el Padre Paul Beach, rector del santuario, ubicado en el número 639 de South Shelby Street, en el centro de Louisville.

El Arzobispo Shelton J. Fabre ha designado el santuario como lugar de peregrinación para el Año Jubilar. Al anunciar el Año Santo, el difunto Papa Francisco llamó a los católicos a renovarse como “Peregrinos de la Esperanza”.

El santuario es uno de los seis lugares de peregrinación de la Arquidiócesis de Louisville. Cada lugar ofrece a los fieles la oportunidad de recibir una indulgencia plenaria. (Véase el decreto del arzobispo Fabre a continuación).

El santuario diocesano ofrece la oportunidad de realizar una peregrinación similar a la que realizaban los primeros cristianos, afirmó el Padre Beach.