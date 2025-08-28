Nación conmocionada tras tiroteo en una escuela primaria católica de Minneapolis que dejó 2 muertos y 17 heridos

Familias y seres queridos se encuentran fuera de las barreras policiales tras un tiroteo en Annunciation Catholic School de Minneapolis el 27 de agosto de 2025. El Departamento de Policía de Richfield informa que hay hasta 20 víctimas y que el tirador está muerto. (Foto de OSV News/Ben Brewer, Reuters)

ST. PAUL, Minnesota — Un tiroteo mortal tuvo lugar en la mañana del 27 de agosto en la escuela católica Annunciation Catholic School de Minneapolis, poco después del inicio de la jornada escolar, durante una Misa para toda la escuela en la adyacente Iglesia de la Anunciación.

El tirador disparó desde afuera de la iglesia a través de las ventanas a los asistentes a la Misa con un rifle, una escopeta y una pistola, matando a dos niños, de 8 y 10 años, según la policía. Según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, otras 17 personas han sido heridas, incluidos 14 niños. Tres feligreses adultos, personas de la tercera edad, también fueron disparados.

Aunque hubo “un rango de heridas” entre los niños heridos en el tiroteo, se espera que sobrevivan, dijo O’Hara durante una conferencia de prensa en la tarde.

El presunto tirador también está muerto y se cree que se quitó la vida en el estacionamiento.

Los medios locales informan que el tirador era Robin Westman, de 23 años, anteriormente conocido como Robert, cuya madre había trabajado para la parroquia o escuela de la Anunciación.

Documentos de la corte en Dakota County, que fueron accedidos por OSV News el 27 de agosto, indicaban que Westman se identificaba como mujer y pidió formalmente cambiarse de nombre para reflejar esa identidad. Esta petición fue concedida el 15 de enero de 2020.

El 27 de agosto era el tercer día del curso escolar para la escuela primaria católica, que acoge a alumnos desde preescolar hasta octavo grado. Los alumnos estaban participando de una Misa para toda la escuela que empezó a las 8:15 a.m., hora local. Las autoridades fueron alertadas a las 8:27 a.m.

O’Hara confirmó que al menos dos de las puertas exteriores de la iglesia habían sido bloqueadas con tablas de madera de dos por cuatro.

El tiroteo masivo en Annunciation Catholic School parece ser el primero de su tipo que involucra a una escuela católica desde la era moderna de tiroteos escolares que comenzó con la masacre de la escuela secundaria Columbine en 1999 en Littleton, Colorado.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y O’Hara hablaron con los medios en la escena. El Dr. Thomas Wyatt, jefe de medicina de emergencia del Centro Médico del Condado de Hennepin(Hennepin County Medical Center), un centro de traumatología de nivel 1 en el centro de Minneapolis, también informó a la prensa sobre el estado de las víctimas. Informó que 11 pacientes fueron trasladados allí, entre ellos dos adultos y nueve niños de entre 6 y 14 años.

“No digan que ahora mismo se trata solo de pensamientos y oraciones. Estos niños estaban literalmente rezando”, dijo Frey. “Deberían poder ir a la escuela o a la iglesia en paz, sin temor ni riesgo de violencia, y sus padres deberían tener la misma seguridad”.

“No hay palabras que puedan describir el horror y la maldad de este acto atroz”, dijo.

El padre Erich Rutten, párroco de la cercana parroquia de Santo Tomás Apóstol, llegó al lugar esta mañana para orar y consolar a los padres angustiados y afligidos de la escuela.

El sacerdote declaró a NBC News que los padres estaban “sumidos en una profunda ansiedad y dolor”, y que algunos estaban “llorando y gimiendo, y otros agachándose hasta el suelo”.

Declaró al medio que abrazó a quienes reconoció; varios de ellos se unieron a él mientras rezaba el rosario.

El obispo Kevin T. Kenney, obispo auxiliar de St. Paul y Minneapolis, quien creció asistiendo a la parroquia Annunciation, dijo en declaraciones a una estación de noticias local (KSTP, afiliada de ABC), “Es simplemente increíble que esto haya sucedido, hoy en día”.

“Cuando me enteré del tiroteo esta mañana, estaba muy cerca (del hospital)… Decidí ir a apoyar a las familias y estar aquí con ellas”, dijo.

Es “muy triste para la comunidad, para las familias y muy triste para las familias que han perdido a sus seres queridos”, dijo el obispo Kenney.

“He hablado con algunas familias cuyos hijos están en cirugía o bajo cuidado”, añadió. “Están en pánico, por supuesto, en shock y preocupados, preguntando ‘¿por qué?’, así que estoy aquí para consolarlos… y simplemente acompañarlos”.

“Es una manera horrible, terrible, para todos los estudiantes comenzar el año escolar. Se implementaron medidas de seguridad, la gente viene emocionada por regresar a la escuela, muy emocionada por el año académico, sintiéndose segura en el sur de Minneapolis, y ahora miren lo que sucedió”, dijo.

El padre Robert Hart, de 77 años y expárroco interino de Annunciation Church, declaró a NBC News que “es difícil creer que (el tiroteo) pudiera ocurrir en una Misa católica”, y describió a la parroquia como una comunidad “muy unida y solidaria”.

El presidente Donald Trump dijo en X que ha sido “informado detalladamente” sobre el tiroteo.

“El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar”, dijo. “La Casa Blanca seguirá pendiente de esta terrible situación. ¡Únanse a mí para rezar por todos los afectados!”.

También en X, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que ha sido “informado sobre un tiroteo en la escuela católica Anunciación y seguirá proporcionando actualizaciones a medida que obtengamos más información. La BCA (Bureau of Criminal Apprehension) y la Patrulla Estatal se encuentran en el lugar de los hechos. Rezo por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de colegio se ha visto empañada por este horrible acto de violencia”.

Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, dijo en X que “el DHS está siguiendo de cerca el horrible tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis. Estamos en comunicación con nuestros socios interinstitucionales y compartiremos más información tan pronto como esté disponible. Rezo por las víctimas de este atroz ataque y por sus familias”.

Obispos y líderes católicos de todo el país han expresado sus condolencias y ofrecido oraciones.

“Como Iglesia, seguimos con profunda tristeza la trágica noticia de la Escuela de la Anunciación en Minneapolis”, declaró el arzobispo William E. Lori, vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, en un comunicado. “Siempre que una parte del Cuerpo de Cristo resulta herida, sentimos el dolor como si fuera el de nuestros propios hijos. Pidamos al Señor la protección y la sanación de toda la familia de la Anunciación”.

El Papa León XIV también ofreció oraciones, según un telegrama del cardenal Pietro Parolin, secretario de estado del Vaticano.

“Su Santidad, el Papa León XIV, se entristeció profundamente al enterarse de la pérdida de vidas y heridos tras el tiroteo ocurrido en la Iglesia de la Anunciación en Minneapolis, y envía sus más sinceras condolencias y la seguridad de su cercanía espiritual a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo”, dijo.

“Al encomendar las almas de los niños fallecidos al amor de Dios Todopoderoso, Su Santidad ora por los heridos, así como por los socorristas, el personal médico y el clero que los atienden a ellos y a sus seres queridos”, leía el telegrama, dirigido al arzobispo Bernard A. Hebda de St. Paul y Minneapolis. “En este momento extremadamente difícil, el Santo Padre imparte a la comunidad de la Escuela Católica de la Anunciación, a la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis, y a los habitantes del área metropolitana de Twin Cities, su bendición apostólica como prenda de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús”.

En un comunicado el arzobispo Hebda dijo que estaba agradecido por las oraciones y rogó que continuaran.

“Pido las las oraciones constantes de todos los sacerdotes y fieles de esta Arquidiócesis, así como las de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, para que la sanación que solo Dios puede brindar se derrame sobre todos los presentes en la Misa de esta mañana y, en particular, sobre las familias afectadas que apenas ahora comienzan a comprender el trauma sufrido”, expresó.

“Me duele el corazón al pensar en los estudiantes, maestros, clérigos y feligreses y en el horror que presenciaron en una iglesia, un lugar donde deberíamos sentirnos seguros”, dijo.

También dijo que este tiroteo tuvo lugar solo un día después de otro tiroteo en el sur de Minneapolis cerca a la secundaria jesuita Cristo Rey, donde una persona había sido asesinada y seis resultaron heridas.

Estos dos tiroteos “aumentan la tristeza por el dolor y la ira presentes en nuestras comunidades”, dijo. “Necesitamos el fin de la violencia armada. Nuestra comunidad está indignada, con razón, por estos horribles actos de violencia perpetrados contra personas vulnerables e inocentes”.

El arzobispo dijo que un servicio de oración estaba programado para las 7 p.m. ese mismo día en Academy of the Holy Angels en Richfield, alrededor de 2 millas al sur de Annunciation.

El personal arquidiocesano, añadió, “está trabajando con los equipos parroquiales y escolares para asegurar que cuenten con el apoyo y los recursos necesarios en este momento y en el futuro”.

El obispo Robert E. Barron de Winona-Rochester, Minnesota, pidió oraciones por X.

“Amigos, esta mañana hubo un tiroteo en la Parroquia Católica de la Anunciación en Minneapolis. Les pido que se unan a mí para orar por todos los heridos o fallecidos, junto con sus familias”, escribió. “Oremos también por los estudiantes, el profesorado y toda la comunidad parroquial”, escribió.

El obispo Patrick M. Neary, de St. Cloud, también en el estado de Minnesota, también expresó su pesar por el tiroteo.

“Hoy, nuestros corazones están destrozados por el horrible acto de violencia ocurrido en la Iglesia y Escuela Católica Anunciación en Minneapolis. Los niños estaban reunidos para la Misa. Los maestros comenzaban un nuevo año escolar. Las familias encomendaban a sus seres queridos al cuidado de la Iglesia”, declaró.

“Me duele profundamente la pérdida de las familias, los estudiantes, el personal y los feligreses de Anunciación. Me duele la pérdida de nuestros vecinos de la Arquidiócesis de Saint Paul y Minneapolis. Y me duele la pérdida de cada persona que ahora carga con el trauma de esta violencia sin sentido”, dijo.

“Como católicos, creemos en la dignidad de toda vida humana. Esa dignidad se destruye cuando la violencia se vuelve rutinaria”, continuó. “Que Cristo, Príncipe de la Paz, sane a todos los heridos, y que Nuestra Señora de los Dolores interceda por nosotros en este momento de dolor”.