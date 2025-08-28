Carta del Arzobispo — Al comenzar un nuevo año escolar, confíe en Jesucristo

Archbishop Shelton J. Fabre

Hermanos y hermanas en Cristo,

¡Saludos en el Señor! Al comenzar el nuevo año escolar, les deseo lo mejor a nuestros estudiantes, padres, maestros, profesorado y administradores de nuestras escuelas católicas. También quiero dar la bienvenida y felicitar oficialmente a Amy Nall por su nombramiento como superintendente y al Dr. Trevor Timmerberg como superintendente adjunto.

Este año académico, pedimos que se haga especial hincapié en reconocer el amor infinito de Dios y en dar ejemplo de esperanza a quienes forman parte de nuestras comunidades, centrándonos en el tema: “Peregrinos de la Esperanza: Caminando Juntos en la Fe, el Servicio y el Aprendizaje”.

La esperanza es fundamental en la labor educativa católica, animando al profesorado, al alumnado y a las familias a confiar en Jesucristo en tiempos difíciles y a recordar que él siempre nos acompaña en nuestro camino.

Las escuelas católicas ofrecen a los estudiantes una experiencia educativa integral diseñada para ayudarlos a alcanzar sus objetivos académicos, a la vez que fomentan su crecimiento espiritual. La educación católica busca fomentar el desarrollo integral del niño —espiritual, académico, moral, social y físico—, estableciendo una base sólida en los valores del Evangelio. Además de una instrucción rigurosa en las disciplinas académicas tradicionales, también se anima a los estudiantes a desarrollar una relación significativa con Jesucristo.

Como pastor de almas, agradezco profundamente a los padres, profesores, personal y párrocos por su participación en la labor educativa.

Se felicita a los padres, quienes son los principales educadores en la fe, por su compromiso de enviar a sus hijos a escuelas católicas para garantizar que la formación en la fe sea esencial para sentar las bases de su desarrollo como discípulos.

Nuestros maestros, profesores, administradores y párrocos poseen la experiencia educativa, gerencial y espiritual necesaria para garantizar el desarrollo de la fe y la excelencia académica en beneficio de nuestros niños y jóvenes.

Les pido que se unan a mí para ofrecer mi apoyo en oración a nuestras diversas comunidades educativas al inicio de este nuevo año académico. Con la seguridad de mis oraciones y bendiciones para todos, sepan que los acompaño,

Atentamente en el Señor,

Reverendísimo Shelton J. Fabre

Arzobispo de Louisville