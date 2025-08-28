El ministerio catequético parroquial será el tema central del evento del día planeado para el 20 de septiembre

La Arquidiócesis de Louisville presentará el “Encuentro Catequético — Comunión y Misión” el 20 de septiembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Iglesia de San Juan Pablo II, ubicada en Goldsmith Lane 3539.

El evento busca fortalecer la comprensión y la dedicación a la catequesis en las comunidades parroquiales. Se anima a asistir a líderes catequéticos, catequistas, estudiantes de penúltimo y último año de secundaria, y a quienes trabajan con el matrimonio, la vida familiar y la pastoral juvenil.

Una Misa celebrada por el arzobispo Shelton J. Fabre abrirá el día. Tras la liturgia, se tendrán presentaciones disponibles en español e inglés sobre los siguientes temas:

“Haciendo Eco de la Fe por medio del Corazón”, con la Dra. Olga Villar.

“¿Qué Sucede después de la Confirmación?”, con Gabriela Escalante.

“Nutriendo la fe”, con Carla Ferrando-Bowling.

“Construyendo Puentes”, con Art Turner y el diácono Stephen Bowling. “Trabajando en Comunión para la Misión” con Eva González.

“Apoyando la Misión” con Art Turner y el diácono Stephen Bowling.

La inscripción, que incluye almuerzo, cuesta $25 por persona. Inscríbanse a través de su parroquia en grupo o individualmente contactando a Eva González, directora del Ministerio Hispano en hispmin@archlou.org o en www.archlou.org/registraciones/.