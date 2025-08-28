Noticias Locales, Vida Católica

El ministerio catequético parroquial será el tema central del evento del día planeado para el 20 de septiembre

by

La Arquidiócesis de Louisville presentará el “Encuentro Catequético — Comunión y Misión” el 20 de septiembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en la Iglesia de San Juan Pablo II, ubicada en Goldsmith Lane 3539.

El evento busca fortalecer la comprensión y la dedicación a la catequesis en las comunidades parroquiales. Se anima a asistir a líderes catequéticos, catequistas, estudiantes de penúltimo y último año de secundaria, y a quienes trabajan con el matrimonio, la vida familiar y la pastoral juvenil.

Una Misa celebrada por el arzobispo Shelton J. Fabre abrirá el día. Tras la liturgia, se tendrán presentaciones disponibles en español e inglés sobre los siguientes temas:

“Haciendo Eco de la Fe por medio del Corazón”, con la Dra. Olga Villar.

“¿Qué Sucede después de la Confirmación?”, con Gabriela Escalante.

“Nutriendo la fe”, con Carla Ferrando-Bowling.

“Construyendo Puentes”, con Art Turner y el diácono Stephen Bowling. “Trabajando en Comunión para la Misión” con Eva González.

“Apoyando la Misión” con Art Turner y el diácono Stephen Bowling.

La inscripción, que incluye almuerzo, cuesta $25 por persona. Inscríbanse a través de su parroquia en grupo o individualmente contactando a Eva González, directora del Ministerio Hispano en hispmin@archlou.org o en www.archlou.org/registraciones/.

Tags from the story
,
0
The Record
Written By
The Record
More from The Record
Taller: Fe en Acción se realizará el 8 de junio
CRS es mucho más que el Plato de Arroz. ¡Vengan a conocer...
Read More
Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *