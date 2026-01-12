Los cardenales finalizan consistorio con una visión clara del pontífice: Ser ‘una Iglesia que cuida’

El Papa León XIV dirige una oración mientras celebra un consistorio con cardenales de todo el mundo en el Vaticano el 8 de enero de 2026. Flanqueando al Papa se encuentran los cardenales Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, y Kevin Joseph Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. (Foto OSV News/Simone Risoluti, Vatican Media)

Por Paulina Guzik, OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — Tras un intenso día de mesas redondas, los cardenales, “agotados” pero “muy satisfechos”, concluyeron el primer consistorio extraordinario histórico convocado por el Papa León XIV en un espíritu de fraternidad, con la sensación de haberse conocido mejor y de haber “descubierto” al Papa, mientras el Santo Padre “escuchó más de lo que habló”. Salieron del consistorio con una visión clara del nuevo pontífice para “una Iglesia que cuida”.

El Papa León XIV tiene la intención de continuar con las discusiones del consistorio una vez al año, con el próximo consistorio previsto para finales de junio y los siguientes programados una vez al año, con una duración de tres a cuatro días, confirmó Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, durante la conferencia de prensa vespertina.

Según Bruni, el Papa dijo a los cardenales el 8 de enero que el consistorio está concebido como una “continuidad de lo que se pidió durante las reuniones de los cardenales antes del cónclave y también después del cónclave”, y que la metodología sinodal utilizada “se eligió para ayudarles a reunirse y conocerse mejor”.

El cardenal salesiano Cristóbal López Romero, de Rabat, Marruecos, dijo a los periodistas que esperaban a los cardenales frente a la Sala de Audiencias Pablo VI que, con el nivel de fraternidad alcanzado durante las apenas 15 horas de debates del consistorio, “el Colegio Cardenalicio se ha fortalecido”.

Dijo que está “muy satisfecho”, ya que la reunión “nos ha permitido conocernos un poco mejor, compartir y porque también continuará”.

“Creo que ha sido una forma de reafirmar que hay continuidad, no tanto con el Papa Francisco, sino con el Evangelio, con el Concilio Vaticano II y con todo el magisterio que ha surgido como consecuencia de este Concilio Vaticano II. Así que, en ese sentido, estoy muy satisfecho con los resultados”, afirmó.

El cardenal Stephen Brislin, de Johannesburgo, Sudáfrica, presente en la rueda de prensa vespertina en la Oficina de Prensa del Vaticano, dijo a los periodistas: “La importancia de este consistorio no radicó únicamente en el debate que tuvo lugar”, sino en la posibilidad “de escucharnos unos a otros y conocernos”, ya que los prelados “no se conocían muy bien”.

Destacó que la reunión “ha sido una ayuda” para el Papa León “como sucesor de San Pedro” y que ha demostrado que la sinodalidad es “una forma de ser Iglesia” y una “disposición” de la Iglesia.

El segundo día del consistorio les recordó a los cardenales el Sínodo sobre la Sinodalidad, con intervenciones de tres minutos de los participantes en los debates en grupo, compartiendo comidas y reflexiones, desde “el tesoro que es el Evangelio para la misión”, pasando por la necesidad de acercarse a las “vidas rotas de las personas con humildad”, hasta la sinodalidad como “herramienta para hacer crecer las relaciones”, dijo Bruni.

Cuando se les preguntó si había tensiones, especialmente tras eliminar la liturgia y el gobierno de la Iglesia de la lista de temas a debatir y dejar sobre la mesa la “Evangelii Gaudium” y la sinodalidad, el cardenal sudafricano Brislin dijo que había sido una “experiencia agradable, una experiencia amistosa” y que el Papa está abocado a la colegialidad y a aprender de “la riqueza que proviene de las experiencias de las personas” procedentes de diferentes partes del mundo.

El cardenal Luis José Rueda Aparicio, de Bogotá, Colombia, también presente en la rueda de prensa, añadió que “a veces hay críticas o posiciones diferentes, pero intentamos alcanzar la armonía, lo que no significa uniformidad, sino volver a las raíces”, en referencia al Concilio Vaticano II.

Los temas del consistorio de junio aún no se han dado a conocer, y no se especificaron durante la conferencia de prensa cuando OSV News preguntó sí se abordarán en el próximo consistorio la liturgia u otros temas urgentes que podían haber surgido.

Sin embargo, los cardenales que salían de la Sala Pablo VI confirmaron a OSV News que durante el consistorio del 7 y 8 de enero no hubo tiempo para discutir la liturgia.

No se ha publicado la lista de cardenales que participaron en el consistorio extraordinario, solo el número: alrededor de 170. Pero el Vaticano dijo que el Papa se reunió con el cardenal Joseph Zen, de 93 años, el 7 de enero, y que el 8 de enero el pontífice agradeció específicamente a los cardenales de mayor edad por el esfuerzo de asistir.

El cardenal Zen, obispo emérito de Hong Kong, tuvo que obtener el permiso de las autoridades judiciales de Hong Kong para asistir al consistorio.

Al transmitir las palabras del Papa a los periodistas, Bruni dijo que el Papa había destacado: “‘Su testimonio es verdaderamente valioso’, reafirmando su cercanía a los cardenales de todo el mundo que no pudieron asistir”.

“Estamos con ustedes y les sentimos cercanos”, dijo, repitiendo las palabras del Papa, ya que algunos cardenales, como el cardenal Baltazar Porras, de Venezuela, cuyo pasaporte fue confiscado por el régimen, no pudieron asistir.

El cardenal Pablo David, de Kalookan, Filipinas, presente en la conferencia de prensa, dijo que valoró mucho “ver que el Santo Padre escuchó más de lo que habló” durante el consistorio, y añadió que, aunque no se han tomado decisiones concretas, “tomaba notas muy, muy en serio, por lo que debe tener algo pensado”.

“Tomaba notas, estaba muy atento, y los aportes que ofreció fueron muy enriquecedores para todos nosotros”, dijo el cardenal, según Vatican News.

Por su parte, el cardenal dominico Jean-Paul Vesco, de Argel, Argelia, hablando con los periodistas fuera de la Sala Pablo VI, dijo que el consistorio había sido “un momento maravilloso”, y destacó que no solo había sido una oportunidad para que los cardenales se conocieran entre sí, sino también para descubrir la personalidad del Papa León.

“Este Papa es… un Papa al que quieres amar. Es… profundamente amable. Ama. Estaba allí, presente, simplemente. Fue hermoso”, dijo a los periodistas el cardenal, que podría ver al Papa visitar su país siguiendo los pasos de San Agustín.

Describió al pontífice como “coherente” y “directo” en su “sencillez”.

Dijo que sale del consistorio con la idea de que los cardenales “se sienten amados” por su jefe y “quieren amarlo”, siendo un claro fruto de la reunión un cierto nivel de fraternidad.

“Ha logrado esto por completo desde el primer momento”, dijo el cardenal Vesco, que fue el que más tiempo conversó con los periodistas, entre ellos OSV News.

Haciendo hincapié en la necesidad del trabajo en equipo en la Iglesia, el Papa dijo a los cardenales en sus comentarios improvisados del 7 de enero: “Experimento la necesidad de poder contar con ustedes: ¡son ustedes quienes han llamado a este servidor a esta misión!”, y añadió en su discurso introductorio que el consistorio “será una prefiguración de nuestro camino futuro”.

Animando a los cardenales a ser sinceros con él, el pontífice dijo: “Espero que cada uno de ustedes se sienta verdaderamente libre de comunicarse conmigo o con otros, y continuaremos este proceso de diálogo y discernimiento”.

El cardenal Vesco dijo que, incluso con una reunión tan breve, está claro que el Papa León “quiere una Iglesia… que sea a la vez una Iglesia misionera que proclama el Evangelio, pero también una Iglesia que cuida”, y “eso es precisamente lo que se encuentra en esta forma de comunión y fraternidad”.

“Antes que nada, en lugar de limitarse a hablar de las cosas, las hace. Y a mí eso me parece muy sólido”, dijo el cardenal Vesco, subrayando que “podemos sentir claramente que esta reserva de confianza” que el Papa deposita en el Colegio Cardenalicio “es un valor, un valor que resistirá el paso del tiempo”.

“Se hace más hincapié en la relación que en el contenido”, declaró a OSV News el padre Jordi Pujol, profesor asociado de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Aunque un día y medio es un plazo demasiado corto para debatir en profundidad cualquier tema, y mucho menos los cuatro previstos al comienzo de la reunión, el padre Pujol subrayó que el Papa “quería demostrar que está iniciando su pontificado como un buen líder, y un buen líder hace que los cardenales se conozcan entre sí”.

Un buen líder, añadió el padre Pujol, es aquel que dice: “No esperen que todo venga de mí, es el equipo el que va a hacer avanzar las cosas”. Esto demuestra que no es personalista y establece su estilo de escuchar primero, dijo el profesor de ética y derecho de los medios de comunicación de la Escuela de Comunicaciones Eclesiásticas.

El cardenal Claudio Gugerotti, prefecto del Dicasterio para las Iglesias Orientales, se hizo eco de este sentimiento en sus breves comentarios a los periodistas, entre ellos OSV News, diciendo que el Papa “también estaba muy ansioso por intercambiar unas palabras, por conectar con los demás de una manera muy sencilla e informal, y eso fue muy agradable”.

Bromeando sobre el carácter italiano del consistorio del Vaticano, añadió: “El almuerzo fue excelente. Por desgracia, nos perdimos la siesta”.