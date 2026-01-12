Los padres no deben esperar a que los hijos elijan el bautismo, dice el Papa, al bautizar a 20 bebés en la Capilla Sixtina

El Papa León XIV bautiza a uno de 20 niños en la Capilla Sixtina del Vaticano el 11 de enero de 2026, fiesta del Bautismo del Señor. (Foto OSV News/Simone Risoluti, Vatican Media)

Por Paulina Guzik, OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — Al igual que no dejaríamos a los recién nacidos sin ropa ni comida, no podemos dejarlos sin la fe y sin bautismo, dijo el Papa León XIV a los padres de los niños que bautizó en la Capilla Sixtina el 11 de enero.

La tradición de bautizar a los hijos de los empleados del Vaticano comenzó en 1981 con San Juan Pablo II. El Papa León bautizó a 20 niños en la fiesta del Bautismo del Señor.

“Los hijos que ahora tienen en brazos se convierten en criaturas nuevas”, dijo el Papa a los padres y padrinos reunidos para la ceremonia en el impresionante interior de la capilla de Miguel Ángel.

“Así como de ustedes, sus padres, han recibido la vida, ahora reciben también el sentido para vivirla: la fe”, dijo.

Al buscar el bien para nuestros hijos, no se “dejaría a los recién nacidos sin ropa o sin alimento, esperando que de mayores elijan cómo vestirse y qué comer”, ¿verdad?, preguntó el Papa.

Dirigiéndose a los reunidos, el Papa dijo que “si el alimento y el vestido son necesarios para vivir, la fe es más que necesaria, porque con Dios la vida encuentra la salvación”.

El Papa León dijo que “como luz en las tinieblas, el Señor se deja encontrar allí donde no lo esperamos: es el Santo entre los pecadores, que quiere habitar en medio de nosotros sin mantener distancias, sino asumiendo plenamente todo lo que es humano”.

A través del bautismo del Señor, “en su infinita misericordia, el Padre nos hace justos por medio de su Cristo, el único Salvador de todos”, ya que “aquel que es bautizado por Juan en el Jordán hace de este gesto un signo nuevo de muerte y resurrección, de perdón y de comunión. Este es el sacramento que celebramos hoy para sus niños; que Dios los ama, y se convierten en cristianos, en nuestros hermanos y hermanas”.

El amor providencial de Dios “se manifiesta en la tierra a través de ustedes, mamás y papás, que piden la fe para sus hijos”, dijo el Papa, y añadió a los padres que “llegará el día en que serán pesados para llevarles en brazos; y llegará también el día en que serán ellos quienes los sostengan a ustedes”.

El bautismo, dijo, “nos une en la única familia de la Iglesia”, santificando “a todas sus familias, otorgando fuerza y constancia al afecto que los une”.

Al explicar el significado de los rituales del bautismo, el Papa dijo que “el agua de la fuente es el baño en el Espíritu, que purifica de todo pecado”, la vestidura blanca “es el traje nuevo que Dios Padre nos concede para la fiesta eterna de su Reino”, y la vela “encendida del cirio pascual es la luz de Cristo resucitado, que ilumina nuestro camino”.

“Les deseo que continúen ese camino, con alegría, a lo largo del año que acaba de comenzar y durante toda la vida, seguros de que el Señor siempre acompañará sus pasos”, dijo el Papa León a las afortunadas familias que pudieron vivir ese día especial en un lugar especial, con el pastor del mundo como celebrante.