La Peregrinación Eucarística Nacional vuelve en 2026, con un toque patriótico

Un gráfico muestra la ruta de la Peregrinación Eucarística Nacional de 2026, que comienza en St. Augustine, Florida, y terminará en Filadelfia. (Gráfico de OSV News/Congreso Eucarístico Nacional)

Por Maria Wiering, OSV News

(OSV News) — La Peregrinación Eucarística Nacional vuelve en 2026 con una ruta especial que recorrerá la costa este desde St. Augustine, Florida, hasta Portland, Maine, y terminará en Filadelfia, según anunciaron los organizadores el 8 de enero.

La peregrinación, la tercera de este tipo, comenzará en mayo, durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), y terminará el 5 de julio. La peregrinación de este año celebra el 250 aniversario de Estados Unidos con el lema “Una nación bajo Dios” (One Nation Under God) — una frase del Juramento de Lealtad de Estados Unidos — , y su ruta incluye lugares clave en la historia del país y de sus católicos.

Los organizadores describieron la peregrinación como “un llamado nacional a la renovación, la unidad y la misión arraigadas en la Eucaristía”.

En un comunicado de prensa del 8 de enero en el que se anunciaba la ruta, los organizadores señalaron que 2026 marca el 75 aniversario de la campaña de lobby, liderada por los Caballeros de Colón, para añadir la frase “Una nación bajo Dios” al juramento de lealtad a la bandera.

“Una nación bajo Dios no es un eslogan prestado, sino una invitación a realinear nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro país bajo la soberanía de Jesucristo”, afirmó Jason Shanks, presidente del Congreso Eucarístico Nacional, en el comunicado de prensa.

La organización sin fines de lucro Congreso Eucarístico Nacional organiza la peregrinación, que se llevó a cabo por primera vez en cuatro rutas en 2024, antes del X Congreso Eucarístico Nacional en Indianápolis, como parte del Avivamiento Eucarístico Nacional, y que regresó el verano pasado con una ruta desde Indianápolis a Los Ángeles.

“Nuestra esperanza es que los católicos se reúnan en este importante aniversario para dar gracias por nuestro país y rezar por nuestro futuro”, afirmó en el comunicado el obispo Andrew H. Cozzens, de Crookston, Minnesota, que ejerce como presidente del Congreso Eucarístico Nacional. “Queremos que todos los católicos se sientan inspirados por el celo misionero para traer el avivamiento a través de la luz y el amor de Jesucristo”.

La peregrinación ha sido puesta bajo la protección de Santa Francisca Javier Cabrini, una inmigrante italo-americana y la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada. También se llevará a cabo en solidaridad con el llamado de los obispos estadounidenses a consagrar a los Estados Unidos al Sagrado Corazón de Jesús.

Al igual que en anteriores peregrinaciones eucarísticas nacionales, la ruta será recorrida por “peregrinos perpetuos”, ocho jóvenes adultos seleccionados entre un grupo de solicitantes (más un “misionero de los medios de comunicación”) que asistirán a Misa, adoración eucarística, otras devociones y eventos de construcción de comunidad a lo largo del camino.

La peregrinación comenzará el fin de semana del Día de los Caídos con una Misa en el Santuario de Nuestra Señora de La Leche en San Agustín, lugar donde se celebró la primera Misa en suelo estadounidense en 1565. También incluirá conmemoraciones de los mártires de Georgia, cinco misioneros franciscanos que fueron asesinados por su fe en 1597, cuyo camino hacia la beatificación fue despejado por el Papa Francisco en enero de 2025; la celebración de la fiesta del Corpus Christi en la Arquidiócesis de Washington y la Diócesis de Arlington, Virginia; y paradas en la Arquidiócesis de Baltimore, la primera diócesis católica del país.

La peregrinación pasará por la mayoría de las 13 colonias originales, con paradas en 18 diócesis y arquidiócesis: San Agustín; Savannah, Georgia; Charleston, Carolina del Sur; Charlotte, Carolina del Norte; Richmond, Virginia; Arlington, Virginia; Washington; Baltimore; Wilmington, Delaware; Camden, Nueva Jersey; Paterson, Nueva Jersey; Springfield, Massachusetts; Manchester, New Hampshire; Portland, Maine; Boston; Fall River, Massachusetts; Providence, Rhode Island; y Filadelfia.

Los peregrinos también realizarán un retiro privado a mitad de camino en el Santuario de Santa Francisca Cabrini en la ciudad de Nueva York.

La peregrinación terminará en Filadelfia con eventos programados para el 4 y 5 de julio, fin de semana del Día de la Independencia de EE.UU., para conmemorar la adopción de la Declaración de Independencia en la Casa del Estado de Pensilvania, ahora el Salón de la Independencia (Independence Hall) de la ciudad, el 4 de julio de 1776. Ese fin de semana incluirá una actividad especial para los jóvenes católicos y una adoración eucarística durante todo el día 4 de julio. La Misa de clausura de la peregrinación tendrá lugar el 5 de julio en la Catedral Basílica de San Pedro y San Pablo, seguida de una procesión eucarística hasta el Santuario Nacional de San Juan Neumann.

Los organizadores dijeron en el comunicado de prensa que “la peregrinación busca extender los frutos del Avivamiento Eucarístico Nacional de tres años que comenzó en 2022 y culminó en la Peregrinación Eucarística Nacional de 2024 y el posterior Congreso en Indianápolis. Los frutos de la Peregrinación Drexel de 2025 continuarán en la Ruta Cabrini de 2026”.

La peregrinación también se conectará con una campaña nacional de oración y una serie de conferencias digitales “que destacan temas y asuntos de Estados Unidos desde una perspectiva y un marco católicos”, dijeron los organizadores.