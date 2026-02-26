La Arquidiócesis emite nuevas directrices sacramentales

Joseph Paul Castlen, hijo pequeño de Olivia y Michael Castlen, fue bautizado el mes pasado en la iglesia St. Louis Bertrand por el padre dominico Bernard M. Timothy. La Arquidiócesis de Louisville ha emitido nuevas directrices para los sacramentos de iniciación, que incluyen el bautismo. (Foto especial para The Record por Mary-Catherine Kinslow)

La Arquidiócesis de Louisville ha emitido un nuevo conjunto de directrices para ayudar a las parroquias y familias en la preparación y celebración de los sacramentos del Bautismo, la Penitencia, la Primera Comunión y la Confirmación.

“Las Directrices Sacramentales: Abordando Momentos Clave en el Camino Cristiano” está disponible para descargar en inglés y español en www.archlou.org/sacramental-guidelines/. El documento entró en vigor el Miércoles de Ceniza, 18 de febrero.

Las nuevas directrices, que reemplazan las emitidas en 2007, buscan traer unidad y uniformidad a la celebración de los sacramentos en toda la arquidiócesis y “profundizar el encuentro con Cristo” en los sacramentos, dijo el arzobispo Shelton J. Fabre en una entrevista.

“Este es un recurso útil. Un párroco, un líder catequético, un director de culto, cualquier persona en la iglesia: puede acceder al documento. Es un recurso para lo que la Iglesia nos pide que hagamos”, dijo. El documento solicita que las parroquias se ajusten a las directrices para promover la unidad en toda la arquidiócesis. Por ejemplo, las directrices solicitan que las parroquias programen la confirmación para octavo grado, algo que a veces ha variado de una parroquia a otra.

“Supongamos que una parroquia realiza la confirmación en octavo grado y una familia se cambia de escuela a una que la realiza en sexto grado”, señaló el arzobispo Fabre. “Entonces, se tiene a un alumno de octavo grado que se confirma con alumnos de sexto grado. Con una práctica unificada, esto es menos probable”.

Tradición vs. tradición

Las directrices comienzan con una descripción general y señalan la importancia de un registro adecuado y de prácticas litúrgicas apropiadas para los sacramentos. Por ejemplo, señalan la importancia de distinguir entre la representación y la participación durante la liturgia.

Art Turner, director de la Oficina de Formación en la Fe de la arquidiócesis, afirmó que las tradiciones parroquiales, como “que los niños canten (o interpreten) una canción después de su Primera Comunión, es inapropiado”.

Añadió que este tipo de prácticas son tradiciones “con ‘t’ minúscula”: tradiciones parroquiales que no tienen su origen en la celebración del sacramento. Añadió que estas tradiciones pueden restar valor a la celebración sacramental y, a veces, son injustas. Señaló un caso en una celebración de la Primera Comunión en el que “los niños de la escuela habían aprendido y practicado una canción, mientras que los niños de educación religiosa no la conocían y se sentían avergonzados”. El Dr. F. DeKarlos Blackmon, vicecanciller para Servicios Pastorales, afirmó de manera similar que un candidato a un sacramento no debería tener otras responsabilidades durante la liturgia.

“Si alguien va a ser el lector, no debería ser el candidato”. Debería centrarse en recibir el sacramento, no en su rol de lector, afirmó.

Dos caminos

En cuanto a los sacramentos, las directrices señalan primero que existen dos caminos hacia la iniciación plena. Quienes se bautizan de pequeños siguen el camino más común: la Primera Comunión y la penitencia en segundo grado y la Confirmación en octavo.

Quienes no se bautizan antes de los 7 años siguen un camino diferente. A partir de los 7 años, se considera que las personas están en “edad catequética”. La Iglesia cree que cada persona tiene la capacidad de elegir bautizarse, y accede a la Iglesia a través del proceso de catecumenado conocido como RICA (Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos). (A pesar de su nombre, el proceso proporciona una formación apropiada para su edad).

Mediante este proceso, el catecúmeno recibe los sacramentos de iniciación en la Vigilia Pascual. Por lo tanto, un niño de 7 años sería confirmado mucho antes que sus compañeros, lo que puede generar cierta preocupación social para las familias que desean que sus hijos reciban los sacramentos con sus amigos, señalan las directrices.

En la realidad actual de la Iglesia, los padres de familia retardan el bautismo de sus hijos por diversas razones. Cuando estos padres inscriben a sus hijos en una escuela católica o en un programa de educación religiosa parroquial, es posible que no piensen en el bautismo hasta segundo grado, cuando la instrucción se centra en la Primera Comunión —señalan las directrices—. Algunas familias ni siquiera piensan en el Bautismo o la Primera Comunión hasta que se habla de la Confirmación, cuando el joven desea participar junto con todos sus amigos.

La Dra. Karen Shadle, directora de la Oficina de Culto, afirmó: «Como comunidad de fe, estos no son meros rituales sociales. Eso es importante —añadió—, pero es mucho más que eso».

Las directrices explican: «Los sacramentos de iniciación nos invitan a entablar una relación profunda y personal con Jesucristo y su Iglesia». Shadle señaló que los niños que reciben los sacramentos a través de RICA pueden asistir a las clases de catequesis habituales con sus compañeros y participar en la celebración sacramental de su clase de otras maneras, como sirviendo como lectores en la Misa.

Ella anima a las familias a pensar en el bautismo antes de que sus hijos cumplan 7 años. Dijo que espera que las escuelas y parroquias pregunten sobre el bautismo y brinden orientación a las nuevas familias al inscribirlos en preescolar y kínder.

“No podemos esperar que los padres sepan esto al ingresar”, mencionó.

Los sacramentos

Las nuevas directrices abordan cada uno de los sacramentos. Explican su teología y enumeran los pasos necesarios para prepararse y celebrarlos. Cada sección finaliza con una lista de preguntas frecuentes.

La mayoría de las directrices no son nuevas, pero es importante abordarlas, dijo Blackmon, o “podríamos encontrarnos en una situación en la que estemos haciendo las cosas de memoria”.

Por ejemplo, las directrices señalan que, para proteger la privacidad del penitente, las fotos y los videos no deben mostrar a una persona en confesión.

Una novedad en las directrices es la reunión con el arzobispo. Obispos anteriores requerían de los candidatos a la confirmación que enviaran una carta expresando su deseo de ser confirmados. El arzobispo Fabre ha establecido una nueva práctica: el celebrante (ya sea el arzobispo o su designado) se reúne con la clase de confirmación durante unos 30 minutos antes de la Misa de Confirmación.

“Es mejor que los candidatos a la confirmación se encuentren con el celebrante en lugar de escribir una carta a alguien que no conocen”, dijo el arzobispo Fabre. “Es un momento de encuentro. Es una oportunidad para que el arzobispo o el celebrante les explique mejor a los niños lo que están experimentando y para que se encuentren con ellos”.

El arzobispo Fabre dijo que las nuevas directrices no significan que algo haya estado mal en el pasado, sino que buscan “mejorar la experiencia de las personas”.

Turner, director de Formación en la Fe, anima a las personas a leer las directrices.

“Lo peor que puede pasar es que se queden en un estante”, dijo. “O que se pasen directamente a las reglas sin leerlas todas”, lo cual explica la enseñanza de la Iglesia.