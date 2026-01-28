En medio de las tensiones en Minnesota, el arzobispo Hebda hace un llamado a la conversión de los corazones

El arzobispo Bernard A. Hebda de St. Paul y Minneapolis pronunció la homilía durante la misa vespertina por la paz que celebró el 25 de enero de 2026 en la Catedral de St. Paul, en St. Paul. El arzobispo Hebda celebró la Misa tras el asesinato a tiros de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, ocurrido el 24 de enero durante un incidente con agentes federales en el sur de Minneapolis. (Foto OSV News/Dave Hrbacek, The Catholic Spirit)

ST. PAUL, Minnesota (OSV News) — Tras un segundo tiroteo mortal en enero que involucró a agentes federales en Minneapolis, en medio de un aumento en la aplicación de las leyes federales de inmigración, el arzobispo Bernard A. Hebda presidió una Misa por la paz la noche del 25 de enero en la Catedral de San Pablo en St. Paul.

“Hermanos y hermanas, sospecho que, si han estado viendo o escuchando las noticias, quizás piensen que estamos en un período de gran oscuridad”, dijo el arzobispo en su homilía. “Yo también lo siento. Se me parte el corazón. Y, sin embargo, sabemos, hermanos y hermanas, que es precisamente en esa oscuridad donde Jesús viene a traer esperanza. Eso es lo que nos trae aquí en esta fría tarde. Es porque sabemos que por nosotros mismos no podemos solucionar esta situación, sino que solo la luz de Cristo puede hacerlo”.

El arzobispo Hebda anunció el 25 de enero que presidiría oraciones especiales y la Misa de las 5:00 p.m.tras la muerte a tiros de Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, de Minneapolis, ocurrida el 24 de enero durante un incidente con agentes federales en el sur de Minneapolis. Pretti era enfermero de cuidados intensivos y trabajaba para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos.

La muerte de Pretti se produjo después de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) disparara y matara a Renee Good, también de 37 años y residente de Minneapolis, durante un altercado mientras ella conducía su vehículo.

En su declaración del 25 de enero, el arzobispo Hebda pidió a “todas las personas de buena voluntad que se unan a mí en oración hoy por Alex Jeffrey Pretti, por sus padres y por sus seres queridos”. En su homilía, el arzobispo Hebda subrayó la necesidad de que los cristianos hagan brillar la luz de Jesús en medio de la oscuridad. Señaló que, en el Evangelio de San Mateo, leído en la Misa, Jesús comenzó su ministerio público precisamente en el momento en que San Juan Bautista fue arrestado, “en medio de la oscuridad”.

“¿Y qué, hermanos y hermanas, es lo primero que dice Jesús en todo el Evangelio de San Mateo? Dice: ‘Arrepiéntanse’. Es su primera palabra. Arrepiéntanse. Habla de nuestro corazón, de la necesidad de conversión en nuestro corazón”, dijo.

La Misa votiva especial por la preservación de la paz coincidió con la fiesta de la Conversión de San Pablo, un hombre que se oponía a Cristo y estuvo presente cuando el primer mártir de la Iglesia, San Esteban, fue asesinado, dijo el arzobispo Hebda.

“Así de violenta era aquella sociedad. Así de profundas eran aquellas divisiones”, afirmó. “Eso es lo que hace que la conversión de Pablo sea tan significativa para nosotros hoy, en 2026, hermanos y hermanas, el hecho de que tenemos un Dios para quien nada es imposible, un Dios que es capaz de cambiar los corazones”.

“Le pedimos que cambie nuestros corazones, en primer lugar”, continuó. “Pero tenemos la confianza de que es capaz de cambiar los corazones de todas las personas, y de hecho, que es capaz de lograr un entendimiento –no en lo que respecta a la verdad– sino que es capaz de unir a las personas para que, juntas, puedan seguir esa luz que es Jesús”.

Durante la Misa, el arzobispo Hebda también oró por Pretti y animó a los asistentes a ayudar a quienes en la comunidad tienen miedo de salir de sus casas debido a la operación de control de inmigración federal en curso. Sugirió brindar ayuda material, oración y asistencia financiera, incluso a través del Fondo Católico de Ayuda de Minnesota en la Fundación de la Comunidad Católica de Minnesota.

La Misa de las 5 p.m. fue precedida por un período prolongado de adoración eucarística con el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia.

Al anunciar las intenciones especiales para las Misas vespertinas del 25 de enero en la Catedral y la Basílica de Santa María en Minneapolis, el arzobispo Heda dijo que “la pérdida de otra vida en medio de las tensiones que se han apoderado de Minnesota debería impulsarnos a todos a preguntarnos qué podemos hacer para restaurar la paz del Señor”.

“Si bien anhelamos con razón la justicia de Dios y deseamos su paz, esto no se logrará hasta que seamos capaces de librar nuestros corazones del odio y los prejuicios que nos impiden vernos como hermanos y hermanas creados a imagen y semejanza de Dios”, dijo. “Esto es tan cierto para nuestros vecinos indocumentados como para nuestros funcionarios electos y para los hombres y mujeres que tienen la responsabilidad, nada envidiable, de hacer cumplir nuestras leyes. Todos ellos necesitan nuestras humildes oraciones”.

Añadió: “Dondequiera que se encuentren esta tarde, espero que se tomen unos momentos para unirse a nosotros en oración”.

Anne Bisciglia, de 71 años y residente de North St. Paul, dijo que llegó a la catedral a las 2 de la tarde para orar por “Minneapolis, que está pasando por momentos difíciles”.

“El Señor es nuestra única esperanza de unidad y paz”, dijo Bisciglia. “Por eso quise venir y pasar un tiempo con Él”.

En Minneapolis, la basílica ofreció la Misa programada de las 5:30 p.m. por Pretti, su familia y la comunidad de las Ciudades Gemelas (Twin Cities).

“Me duele profundamente el corazón por su familia y amigos, quienes lloran la pérdida de Alex y sin duda experimentarán un dolor agudo a causa de su muerte”, dijo el padre Daniel Griffith, rector y párroco de la basílica, en un comunicado del 24 de enero.

“La comunidad de las Twin Cities está experimentando un dolor y un trauma indescriptibles durante estos últimos días a raíz de la violenta muerte de Renee Good y la conmoción que ha seguido”, dijo. “Este sigue siendo un momento de miedo y angustia, incluso para nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, muchos de los cuales permanecen en casa, comprensiblemente ausentes del trabajo, la escuela y la iglesia”.

“En medio del sufrimiento y la consternación, los habitantes de Minnesota también se están uniendo para hablar, llorar y orar”, continuó. “Por favor, únanse a mí para orar también por la seguridad y el bienestar de todos en nuestra comunidad de las Ciudades Gemelas… Que el Dios de la bondad y la compasión nos libere pronto de este sufrimiento y que todas las personas de buena voluntad se unan para construir un futuro de justicia y paz duraderas”.