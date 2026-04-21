El Papa León XIV rinde homenaje al Papa Francisco en el aniversario de su fallecimiento, recordando su misericordia y su cercanía hacia ‘los más pequeños’

El Papa Francisco aparece en el balcón central de la Basílica de San Pedro para impartir su bendición de Pascua “urbi et orbi” (a la ciudad y al mundo) en el Vaticano el 20 de abril de 2025. El Papa Francisco falleció el 21 de abril a los 88 años. (Foto CNS/Vatican Media)

Por Courtney Mares, OSV News

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (OSV News) — Mientras sobrevolaba la costa occidental de África Central el 21 de abril, el Papa León XIV hizo una pausa para honrar a su predecesor en el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, recordando el testimonio de misericordia y cercanía a los pobres del Papa argentino.

En el vuelo Papal de Luanda, Angola, a Malabo, la capital de Guinea Ecuatorial, el Papa León habló con los periodistas que viajaban con él, reflexionando sobre el legado del Papa Francisco, quien falleció el 21 de abril de 2025.

“Antes que nada, quisiera recordar al Papa Francisco, en su primer aniversario de fallecimiento. Con su vida, Él donó tanto a la Iglesia, su testimonio, su palabra y sus gestos”, dijo el Papa León a los periodistas, hablando en italiano.

Recordó cómo el Papa Francisco vivió verdaderamente “la cercanía a los más pobres, a los más pequeños, a los enfermos, a los niños, a los ancianos”.

También podemos recordar su mensaje de misericordia, dijo el Papa León, recordando momentos en los que el Papa Francisco predicó sobre la misericordia de Dios, y “cómo habló desde el corazón de este gran amor, del perdón, que es la generosa expresión de la misericordia del Señor”. En particular, recordó cómo su predecesor invitó a toda la Iglesia a unirse a la “hermosa celebración del Jubileo Extraordinario de la Misericordia”.

El Papa Francisco, cuyo nombre de nacimiento era Jorge Mario Bergoglio, nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires y dirigió la Iglesia Católica desde el 13 de marzo de 2013 hasta su fallecimiento el Lunes de Pascua de 2025. Fue el primer Papa jesuita y el primer Papa de América Latina.

La última aparición pública del difunto pontífice fue el Domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, cuando salió inesperadamente a la logia central de la Basílica de San Pedro, levantando las manos para saludar a los miles de fieles reunidos abajo en la plaza.

“Feliz Pascua”, dijo a la multitud, antes de impartir la que sería su última bendición de Pascua, “urbi et orbi”, a la ciudad y al mundo. El Papa, visiblemente frágil, subió entonces a su papamóvil para dar una última vuelta por la plaza y saludar a los fieles.

“Recemos porque esté disfrutando de la misericordia del Señor y demos gracias a Dios por el gran don que supuso la vida de Francisco para toda la Iglesia y para todo el mundo”, dijo el Papa León durante el vuelo.

En Roma, el aniversario de la muerte del Papa Francisco se conmemora con una Misa programada a celebrarse en la Basílica de Santa María la Mayor, lugar de descanso eterno del difunto Papa.

El Papa León reflexionó sobre el legado de su predecesor en el vuelo papal hacia Guinea Ecuatorial, el último país africano en el viaje apostólico de 11 días del Papa por el continente.

Tras su homenaje, el Papa respondió a tres preguntas de periodistas angoleños sobre su experiencia en su país.

El Papa León dijo que era “una alegría ver los lugares del mundo donde la Iglesia está creciendo”, señalando que no es el caso en otras partes del mundo, y subrayó que esto es “una llamada a la evangelización, a seguir anunciando el Evangelio y a intentar invitar a otros, no con fines proselitistas –como decía tantas veces el Papa Francisco–, sino mediante la belleza y el atractivo de la fe”.

“La alegría de los creyentes es uno de los mejores anuncios de la fe, del Evangelio”, añadió.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de nuevos nombramientos de cardenales africanos, el Papa León dijo que “esta es una pregunta que muchos quieren hacer”, señalando que “aún no se ha decidido cuándo habrá un nuevo nombramiento de cardenales”.

“Hay que analizar la cuestión a nivel global”, afirmó. “Esperamos que, para África y quizá también para Angola en el futuro –no digo en un futuro próximo, sino un poco más lejano–, se pueda considerar el nombramiento de un nuevo cardenal. También para Angola”.

Hablando a unos 30.000 pies de altura, el Papa también felicitó por su cumpleaños a dos periodistas que viajaban en el avión como parte de la prensa vaticana.

Durante el viaje papal a cuatro países de África, el Papa León ha estado demostrando sus habilidades lingüísticas, celebrando misas y pronunciando discursos en francés, inglés y portugués. En cada vuelo hacia un nuevo país, el Papa León ha hablado con los periodistas a bordo del avión papal en inglés o en italiano.

En su destino final, el Papa añadirá otro idioma a esa lista, ya que Guinea Ecuatorial es el único país de habla hispana de África.

La visita del Papa León a Guinea Ecuatorial, del 21 al 23 de abril, será solo la segunda visita papal al país; la primera fue la de San Juan Pablo II en 1982.

La visita papal coincide con el 170.º aniversario de la evangelización del país, donde aproximadamente el 75% de los 1,67 millones de habitantes es católico.

En Guinea Ecuatorial, el Papa León hará una parada en un hospital psiquiátrico de la capital, Malabo, visitará una prisión en Bata y rezará en un memorial dedicado a las víctimas de la explosión de una base militar en 2021 que causó la muerte de más de 100 personas. Se espera que la Misa Papal que se celebrará en Mongomo, en la Basílica de la Inmaculada Concepción, reúna a 100.000 católicos.La hermana Francine Hien, de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada, declaró a OSV News que este país de mayoría cristiana esperaba la llegada del Papa con “entusiasmo, expectación, fervor y alegría”.