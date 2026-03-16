El Papa León XIV pide un alto el fuego en Oriente Medio

El Papa León XIV se dirige a los fieles reunidos para rezar el Ángelus en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el 15 de marzo de 2026. (Foto CNS/Vatican Media)

By Junno Arocho Esteves , OSV News

(OSV News) — El Papa León XIV pidió un alto el fuego inmediato en Oriente Medio y condenó la “terrible violencia” de la guerra contra Irán –liderada por Estados Unidos e Israel–, la cual se ha extendido por toda la región.

Tras rezar el Ángelus con los peregrinos congregados en la Plaza de San Pedro el 15 de marzo, el Papa expresó su alarma ante el deterioro de la situación en el Líbano y pidió “implementar soluciones duraderas a la grave crisis actual, para el bien común de todos los libaneses”.

“En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad, me dirijo a los responsables de este conflicto: ¡cesen las hostilidades! ¡Que se reanuden caminos de diálogo!”, declaró.

Mientras el conflicto entra en su tercera semana, Teherán acusó a Estados Unidos de lanzar ataques desde los Emiratos Árabes Unidos, intensificando aún más las tensiones que han sumido los precios mundiales del petróleo en una espiral de volatilidad.

Según un informe del 15 de marzo de The Associated Press, el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos había “arrasado” emplazamientos militares en la isla iraní de Kharg y advirtió que la infraestructura petrolera del país podría ser el próximo objetivo si continúan las interferencias con el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

En respuesta, Irán amenazó con tomar represalias contra los activos energéticos vinculados a Estados Unidos en toda la región, mientras que Trump ha instado a sus aliados internacionales a desplegar buques de guerra para asegurar esta vital vía fluvial, por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El llamamiento a la paz del Papa León –particularmente en el Líbano– se produce tras la reciente muerte del sacerdote católico maronita libanés, el padre Pierre al-Rahi, quien falleció el 9 de marzo tras resultar herido por disparos de tanques israelíes contra una vivienda en Qlayaa, una aldea del sur del Líbano.

“Miles de personas inocentes han perdido la vida y muchas otras se han visto obligadas a abandonar sus hogares”, dijo el Papa a los fieles. “Reitero mi cercanía en la oración a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han golpeado escuelas, hospitales y zonas pobladas”.

Calificando la escalada del conflicto en el Líbano como “motivo de gran preocupación”, el Papa hizo un llamamiento para poner fin a la guerra y para que los implicados regresen a la mesa de negociaciones por el bien del pueblo.

“La violencia nunca podrá llevar a la justicia, la estabilidad y la paz que los pueblos esperan”, afirmó el Papa León.