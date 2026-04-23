El Papa León dice a los fieles de Guinea Ecuatorial: No tengan miedo de anunciar y dar testimonio del Evangelio

Por Courtney Mares, OSV News

MONGOMO, Guinea Ecuatorial (OSV News) — El Papa León XIV celebró una Misa el 22 de abril en la segunda iglesia católica más grande de África y dijo a los católicos de esta nación rica en petróleo que “el futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman”.

El Papa ofició la Misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción, en la ciudad oriental de Mongomo, cerca de la frontera de Guinea Ecuatorial con Gabón. La basílica es actualmente la iglesia más grande de África Central y la segunda iglesia católica más grande de toda África, después de la Basílica de Nuestra Señora de la Paz en Costa de Marfil.

En su homilía, pronunciada en español, el Papa León hizo un llamado a los líderes y ciudadanos del país para que den prioridad al bien común.

“Son muchas las riquezas naturales que el Creador les ha dado; los exhorto a cooperar para que puedan ser una bendición para todos”, dijo.

“Que el Señor los ayude a convertirse cada vez más en una sociedad en la que cada uno, según sus respectivas responsabilidades, trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos”, dijo.

“Que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana”.

Miles de personas asistieron a la Misa, muchas de ellas reunidas en la plaza exterior rodeada por la columnata de la basílica. Antes de la liturgia, el Papa saludó a la multitud desde el papamóvil mientras se lanzaban coloridos fuegos artificiales y se soltaba al aire un rosario gigante hecho de globos.

Mongomo es la ciudad natal del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, quien ha gobernado el país desde 1979 y asistió a la Misa junto a su esposa.

La basílica, inspirada en la Basílica de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, se comenzó a construir en 2006 y fue financiada por el Estado. Fue consagrada el 7 de diciembre de 2011 por el cardenal nigeriano Francis Arinze en nombre del Papa Benedicto XVI.

“En esta espléndida basílica catedral, dedicada a la Inmaculada Concepción, Madre del Verbo encarnado y Patrona de Guinea Ecuatorial, nos hemos reunido para escuchar la Palabra del Señor y celebrar el memorial que Él nos ha dejado como fuente y culmen de la vida y de la misión de la Iglesia”, dijo el Papa León.

“La Eucaristía contiene verdaderamente todo el bien espiritual de la Iglesia: es Cristo, nuestra Pascua, que se nos entrega; es el Pan vivo que nos sacia”, continuó. “Es la presencia que nos revela el amor infinito de Dios por toda la familia humana, que sigue saliendo también hoy al encuentro de cada hombre y mujer”.

El Papa expresó su gratitud a los misioneros, sacerdotes y laicos que ayudaron a difundir la fe en el país, señalando el 170.º aniversario de su evangelización. También citó a San Pablo VI, recordando su visita a África en 1969: “Vosotros africanos, ya sois misioneros para vosotros mismos. La Iglesia de Cristo está verdaderamente arraigada en esta tierra bendita”.

La hermana Kebam Fien Blenderline, una misionera de Camerún perteneciente a las Hijas del Divino Pastor, lleva casi dos años prestando servicio en Guinea Ecuatorial. En declaraciones a OSV News, explicó que su misión se centra en la evangelización, la educación y la promoción de la dignidad de la mujer.

“Durante los años que he estado aquí trabajando con los jóvenes, creo que lo que necesitan saber es que servir al Señor es algo bueno. Es bueno conocer al Señor, y es bueno practicar los valores cristianos y amar a Dios”, dijo.

“Esta basílica nos hace pensar en el Vaticano”, añadió. “Es una oportunidad para que el pueblo de Guinea valore realmente la presencia de Dios en sus vidas a través de esta basílica, a través de las imágenes. En la basílica está el Santísimo Sacramento y es un lugar donde nos recogemos. Nos reunimos para estar en paz con nosotros mismos y para orar por nuestros hermanos y hermanas”.

Durante la Misa, los músicos tocaron la marimba y un coro cantó himnos compuestos específicamente para la visita del Papa. Las oraciones durante la liturgia se ofrecieron en español y en otras lenguas locales, como el fang, el bisio y el kombe.

“Hermanos y hermanas, aunque las situaciones personales, familiares y sociales que vivimos no siempre sean favorables, podemos confiar en la obra del Señor, que hace brotar la buena semilla de su Reino por caminos que desconocemos, aun cuando parece que todo a nuestro alrededor es estéril, e incluso en los momentos de oscuridad”, dijo el Papa.

“Con esta confianza, arraigada más en la fuerza de su amor que en nuestros méritos, estamos llamados a permanecer fieles al Evangelio, a anunciarlo, a vivirlo en plenitud y a dar testimonio de él con alegría”, dijo.

Durante su visita a la basílica, el Papa también bendijo la primera piedra de una nueva catedral en Ciudad de la Paz, la nueva capital de Guinea Ecuatorial, donde aproximadamente el 75% de los 1,67 millones de habitantes es católico.

“¿Cuál es el hambre que sentimos? ¿De qué tiene hambre hoy este país? El lema de mi visita es ‘Cristo, Luz de Guinea Ecuatorial, hacia un futuro de esperanza’” y quizás este sea precisamente el mayor anhelo de hoy, dijo el Papa León.

“Hay hambre de futuro, pero de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad.

Y no se trata de un futuro desconocido, que debamos esperar de forma pasiva, sino de un porvenir que precisamente nosotros, con la gracia de Dios, estamos llamados a construir. El futuro de Guinea pasa por las decisiones que ustedes toman; está confiado a su sentido de la responsabilidad y al compromiso compartido de custodiar la vida y la dignidad de cada persona”.

La Misa marcó el primer evento del décimo día del viaje apostólico del Papa y el último día completo de compromisos públicos antes de su regreso a Roma el 23 de abril.

Tras la Misa, el Papa visitó una escuela de tecnología que lleva el nombre del Papa Francisco antes de viajar a Bata, la ciudad costera más grande del país. Hizo una parada en la catedral, se reunió con los reclusos y el personal de una cárcel local y rezó en un memorial en honor a las víctimas de una explosión ocurrida en 2021 que causó la muerte de más de 100 personas.

El Papa León se reunió luego con jóvenes y familias en un estadio antes de regresar a la ciudad insular de Malabo, previa a su partida hacia Roma el 23 de abril.

“Hermanos y hermanas, se necesitan cristianos que tomen en sus manos el destino de Guinea Ecuatorial”, dijo el Papa León en su homilía matutina. “Por eso quiero animarlos: ¡no tengan miedo de anunciar y dar testimonio del Evangelio!”.