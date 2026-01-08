El arzobispo Hebda pide oraciones tras la muerte a tiros de una mujer a manos de un agente del ICE en Minneapolis

Jaylani Hussein, líder del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, habla junto a activistas y líderes comunitarios durante una vigilia en memoria de una mujer de 37 años que fue baleada en su automóvil por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos, según informaron funcionarios locales y federales, en Minneapolis el 7 de enero de 2026. (Foto OSV News/Tim Evans, Reuters)

Por Rebecca Omastiak / The Catholic Spirit

MINNEAPOLIS (OSV News) — El arzobispo Bernard A. Hebda hizo un llamado a la oración después de que la policía informara que una mujer fue declarada muerta tras un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal en Minneapolis el 7 de enero.

“Tras el tiroteo mortal ocurrido esta mañana en Minneapolis, reitero mi llamado a todas las personas de buena voluntad para que se unan a mí en oración por la persona fallecida, por sus seres queridos y por nuestra comunidad”, dijo el arzobispo Hebda, líder de la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis, en un comunicado tras el incidente, refiriéndose a su petición de oraciones del 23 de diciembre, cuando las medidas de control de la inmigración en las Ciudades Gemelas suscitaron la preocupación de algunos por asistir a las misas de Navidad.

El incidente del 7 de enero ocurrió en la zona de la calle 34 y la avenida Portland, según el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

La mujer abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés) ha sido identificada por los medios de comunicación de Minnesota como Renee Nicole Good, una madre y poeta de 37 años originaria de Colorado.

Durante una conferencia de prensa, O’Hara dijo que la policía acudió a la zona tras recibir un aviso de que un agente federal había estado involucrado en un incidente con uso de fuerza letal, “lo que significa que se habían producido disparos”.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó en las redes sociales que “los agentes del ICE en Minneapolis estaban llevando a cabo operaciones específicas” el 7 de enero.

Al llegar, O’Hara dijo que los agentes encontraron a una mujer que había sufrido una herida de bala en la cabeza. O’Hara dijo que se le practicó la reanimación cardiopulmonar y otras medidas para salvarle la vida, y que la mujer fue trasladada al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde se le declaró muerta.

O’Hara dijo que la investigación preliminar del incidente indicaba que la mujer “estaba en su vehículo y bloqueaba la calzada de Portland Avenue, a medio camino entre las calles 33 y 34 de la ciudad”.

“En algún momento, un agente federal se acercó a ella a pie y el vehículo comenzó a alejarse. Se realizaron al menos dos disparos. A continuación, el vehículo se estrelló en el arcén”, dijo O’Hara.

O’Hara dijo que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota se encuentran entre las agencias que investigan el incidente.

“Ha sido un momento muy difícil para todos en la ciudad y, obviamente, se trata de una situación muy, muy trágica en la que una mujer ha perdido la vida”, dijo O’Hara.

“Hemos temido este momento desde las primeras etapas de la presencia del ICE en Minneapolis”, dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, durante sus declaraciones en la conferencia de prensa.

“Pedimos a la comunidad que siga pidiendo paz”, dijo O’Hara. Frey se mostró de acuerdo.

“Unámonos en torno a la esperanza, el amor, la paz y la justicia, eso es lo que tenemos que hacer ahora mismo”, dijo Frey.

El arzobispo Hebda, en su declaración, publicada en inglés y en español, hizo un llamado a todas las personas a “bajar el tono de la retórica, poner fin a las especulaciones infundadas y comenzar a ver a todas las personas como creadas a imagen y semejanza de Dios”.

Afirmó: “Esto es tan cierto para nuestros hermanos y hermanas inmigrantes como para nuestros funcionarios electos y quienes son responsables de hacer cumplir nuestras leyes”.

El arzobispo Hebda también dijo que quería hacer eco al “llamado reiterado de los obispos católicos de Estados Unidos para que nos unamos como nación y aprobemos una reforma migratoria significativa que haga justicia a todas las partes”.

Indicó que el tema se volverá “más divisivo y violento” cuanto más tiempo el país se niegue a abordarlo.

“Solo trabajando juntos, con la ayuda de Dios, lograremos la paz en nuestras comunidades, nuestro estado y el mundo”, afirmó.