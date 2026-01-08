El primer consistorio extraordinario del Papa León: ¿Qué se puede esperar?

Por Junno Arocho Esteves, OSV News

(OSV News) — Con el comienzo del nuevo año y el fin del Año Jubilar, el Papa León XIV comenzará con fuerza con un consistorio extraordinario que tendrá lugar en Roma esta semana.

El Vaticano confirmó en un comunicado del 20 de diciembre que el Papa dijo que el consistorio tendría lugar los días 7 y 8 de enero en Roma y que la reunión “estará caracterizada por momentos de comunión y fraternidad, así como por tiempos dedicados a la reflexión, al intercambio y a la oración”.

“Estos momentos estarán orientados a favorecer un discernimiento común y a ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y gravosa responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal”, se lee en el comunicado.

Aunque no dio detalles, el Vaticano dijo que el consistorio se celebra “en el contexto de la vida y la misión de la Iglesia, y pretende reforzar la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales, llamados a colaborar de manera especial en la solicitud por el bien de la Iglesia universal”.

Cuando OSV News le preguntó cuáles eran las expectativas y los planes para el consistorio, el cardenal Anders Arborelius, de Estocolmo, respondió que “para nosotros, los cardenales, esta será una oportunidad única para conocer al Papa León en los primeros días de su pontificado y escuchar cuáles son sus prioridades y qué espera de nosotros”.

Añadió: “Sabemos que el Papa asume su cargo en un momento de grandes conflictos en el mundo y que la voz profética de la Iglesia es más necesaria que nunca. La evangelización es, por supuesto, una tarea siempre presente y duradera”.

Según el Código de Derecho Canónico, los cardenales “ayudan todos ellos colegialmente al Pastor supremo de la Iglesia, sobre todo en los Consistorios, en los que se reúnen por mandato del Romano Pontífice y bajo su presidencia”.

En la Iglesia Católica hay dos tipos de consistorios: el consistorio ordinario y el consistorio extraordinario.

Un consistorio ordinario es en gran medida ceremonial y asisten a él los cardenales que residen en Roma. Se convoca con mayor frecuencia cuando se nombran nuevos cardenales o cuando se aprueban candidatos a la santidad.

Sin embargo, el consistorio extraordinario requiere la participación de todos los cardenales de todo el mundo y, según el derecho canónico, “se celebra cuando lo aconsejan especiales necesidades de la Iglesia o la gravedad de los asuntos que han de tratarse”.

Para contextualizar, San Juan Pablo II convocó seis consistorios extraordinarios a lo largo de sus 26 años de pontificado, mientras que el Papa Benedicto XVI optó por celebrar reuniones consultivas de todo un día con los cardenales en vísperas de un consistorio ordinario, celebrando tres reuniones de este tipo durante su pontificado.

En sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco solo celebró un consistorio extraordinario, el 20 de febrero de 2014, que se centró principalmente en la familia y el matrimonio antes del Sínodo sobre la Familia celebrado ese mismo año.

Al igual que Benedicto, el Papa Francisco también celebró una reunión consultiva adjunta a un consistorio ordinario en agosto de 2022 para discutir la implementación de su constitución apostólica sobre la reforma de la Curia Romana, “Praedicate Evangelium”.

Si bien se espera que todos los cardenales asistan al consistorio que comenzará el 7 de enero, se notará la ausencia del cardenal venezolano Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, a quien se le confiscó el pasaporte en diciembre y se le prohibió viajar al extranjero.

El incidente puso de relieve las tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado recientemente por Estados Unidos en una operación militar nocturna el 3 de enero.

Tampoco está claro si asistirá el cardenal belga Dominique Mathieu, de Teherán-Isfahán, ya que las protestas contra el gobierno siguen intensificándose en Irán. OSV News se puso en contacto con el cardenal, pero, hasta el momento de la publicación, no ha recibido respuesta.

El cardenal etíope Berhaneyesus Demerew Souraphiel también confirmó a OSV News que no asistirá debido a las celebraciones navideñas en su Arquidiócesis de Addis Abeba. También dijo que no sabe qué se discutirá durante la reunión.

Aparte de la declaración oficial del Vaticano, no se sabe mucho sobre las discusiones que tendrán lugar en el consistorio. Sin embargo, el énfasis de la declaración en su intención de “reforzar la comunión entre el Obispo de Roma y los cardenales” se hizo eco de los sentimientos expresados por el Papa León dos días después de su elección.

En su reunión con el Colegio Cardenalicio el 10 de mayo, el Papa León destacó la importancia de una colaboración más estrecha con los cardenales, que, según dijo, “que muchos han solicitado” durante las congregaciones generales previas al cónclave.

“Ustedes, queridos cardenales, son los más estrechos colaboradores del Papa, y esto me sirve de consuelo al aceptar un yugo que claramente supera no sólo mis fuerzas, sino a las de cualquier otro. Su presencia me recuerda que el Señor, que me ha confiado esta misión, no me deja solo con la carga de esta responsabilidad”, expresó.

Por ahora, solo hay especulaciones y rumores, especialmente en los medios italianos, sobre lo que se tratará en la agenda. Sin embargo, la declaración del Vaticano insinúa que la gobernanza, con énfasis en la “vida y misión” de la Iglesia, será el tema central de la reunión del Papa con los cardenales.

Antes de Navidad, el Papa León destacó esto, en particular la importancia de la “misión y la comunión” dentro de la Iglesia, durante su audiencia con los miembros de la Curia Romana.

Basándose en la exhortación apostólica de su predecesor, “Evangelii Gaudium” (“La alegría del Evangelio”), el Papa dijo que la comunión dentro de la Iglesia “permanece siempre como un desafío que nos llama a la conversión”, especialmente cuando “a veces, detrás de una aparente tranquilidad, se agitan los fantasmas de la división”.

Se puede afirmar con seguridad que el consistorio extraordinario será una oportunidad para que el Papa León promueva su esperanza de una Iglesia misionera y sinodal, en estrecha colaboración con todo el Colegio Cardenalicio, lo que supone un ligero alejamiento de su predecesor, que había creado un grupo de nueve cardenales para asesorarle en cuestiones de gobierno de la Iglesia.