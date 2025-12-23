El año 2025 trajo consigo un nuevo Papa, un nuevo presidente y la inmigración como tema clave

Por Kate Scanlon, OSV News

WASHINGTON (OSV News) — En un año que trajo consigo tanto un nuevo presidente de los Estados Unidos como un nuevo Papa, la temática de la inmigración se convirtió en un punto de fricción entre ambos y en un tema clave para la Iglesia estadounidense.

El presidente Donald Trump asumió su cargo para un segundo mandato no consecutivo en la Casa Blanca el 20 de enero, convirtiéndose en el 47.º presidente del país cuatro años después de dejar el cargo como 45.º presidente de EE.UU. En su segundo discurso inaugural, Trump dijo que comenzaría “el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales a los lugares de donde vinieron”.

Desde entonces, han aumentado las detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin embargo, mientras la administración Trump busca alcanzar el objetivo de 3.000 detenciones diarias, muchos de los afectados nunca han sido acusados de ningún delito, según muestran los datos de detenciones.

El 8 de mayo, el Papa León XIV fue elegido pontífice tras la muerte del Papa Francisco el 20 de abril.

Desde entonces, el Papa León ha abordado la cuestión de la inmigración “de forma muy eficaz, en mi opinión”, declaró a OSV News Kenneth Craycraft, profesor de teología moral en el Seminario y Escuela de Teología Mount St. Mary’s de Cincinnati y autor de “Citizens Yet Strangers: Living Authentically Catholic in a Divided America” (Ciudadanos pero extranjeros: vivir auténticamente como católicos en una América dividida).

“Ha condenado la retórica de odio y la falta de garantías procesales para los inmigrantes, al tiempo que ha defendido el derecho de las naciones a controlar sus fronteras. Sus declaraciones han sido cuidadosas, prudentes y sabias”, afirmó Craycraft.

John White, profesor de política en la Universidad Católica de América en Washington, se mostró de acuerdo y declaró a OSV News que el Papa León “se adhiere al mensaje del Evangelio”.

“Creo que es un hombre muy prudente. Es un hombre muy reflexivo”, dijo White sobre el enfoque del pontífice. “Creo que una de las cosas más interesantes aquí es que el Papa León tiene raíces sudamericanas, pero también estadounidenses; habla un inglés perfecto, obviamente, y dirige ese mensaje a los católicos estadounidenses, lo cual creo que es importante”.

En noviembre, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) aprobó un mensaje pastoral especial sobre la inmigración, en el que expresaba su “preocupación por la situación cambiante que afecta a los inmigrantes en los Estados Unidos” en su asamblea plenaria anual de otoño celebrada en Baltimore.

“Nos inquieta ver en nuestras comunidades un clima de temor y ansiedad ante las prácticas de perfilamiento y la aplicación de las leyes migratorias”, afirmaba la declaración, publicada hacia el final de la segunda jornada de la reunión plenaria. “Nos entristece profundamente el tono que ha adoptado el debate contemporáneo y la creciente denigración de los inmigrantes.”

“Nos entristece profundamente cuando nos encontramos con padres que temen ser detenidos al llevar a sus hijos a la escuela o cuando intentamos consolar a familiares que ya han sido separados de sus seres queridos” continuaba el mensaje. “A pesar de los obstáculos y prejuicios, por generaciones, los inmigrantes han contribuido inmensamente al bienestar de nuestra nación”.

La enseñanza católica “exhorta a las naciones a reconocer la dignidad fundamental de todas las personas, incluidos los inmigrantes”, decía la declaración de la conferencia episcopal. “Como obispos, abogamos por una reforma significativa de las leyes y los procedimientos migratorios de nuestra nación. La dignidad humana y la seguridad nacional no son valores en conflicto”.

La declaración se produjo cuando un número cada vez mayor de obispos reconoció que algunas de las políticas de inmigración de la administración Trump corren el riesgo de presentar a la Iglesia retos prácticos en la administración de la atención pastoral y las iniciativas caritativas, así como retos en materia de libertad religiosa.

Al menos un miembro de la administración Trump, el “zar de la frontera” Tom Homan, calificó el mensaje pastoral de los obispos católicos estadounidenses de “erróneo” en declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca el 14 de noviembre. “La Iglesia Católica está equivocada”, afirmó. “Soy católico de toda la vida, pero no solo lo digo como zar de la frontera, sino también como católico. Creo que deben dedicar tiempo a arreglar la Iglesia católica”.

El mensaje de los obispos fue el primero de este tipo de los obispos estadounidenses en más de 12 años, tras la respuesta de 2013 al mandato anticonceptivo del Gobierno federal. El Papa León elogió el mensaje y dijo a los periodistas: “Invito a todo el pueblo de Estados Unidos a escucharlos”.

White citó las dispensas de la obligación de asistir a la Misa dominical para los fieles que temen por su bienestar en San Bernardino, California, en medio de las redadas de inmigración, como “una de las noticias más importantes y recurrentes del año” para la Iglesia estadounidense.

El regreso de Trump a la Casa Blanca estuvo marcado por una serie de órdenes ejecutivas, además de su orden sobre la ciudadanía por nacimiento, como la que retiraba el acuerdo de París de 2015 sobre el clima, otra para ampliar el uso de la pena de muerte federal y otra que ordenaba al Gobierno de Estados Unidos reconocer solo dos sexos, masculino y femenino.

El 4 de julio, Trump firmó la “One Big Beautiful Bill Act”, una ley de reconciliación que promulga gran parte de su agenda legislativa en materia de impuestos e inmigración. Los líderes católicos elogiaron y criticaron alternativamente diversas disposiciones de la legislación, y algunos argumentaron que los recortes a Medicaid y SNAP perjudicarían a las familias más pobres, mientras que otros señalaron una disposición que retira la financiación de Medicaid a las entidades que practican abortos, como Planned Parenthood, durante un año. Sin embargo, a principios de diciembre, esa disposición seguía bloqueada por un juez federal.

Craycraft argumentó que “ha sido un primer año muy decepcionante y desconcertante” de la segunda administración Trump.

“El comportamiento errático del presidente, sus insultos y sus diatribas en (la red social) Truth Social indican que se trata de una persona que no es ni psicológica ni moralmente apta para el cargo político más importante del mundo”, afirmó. “Muchos católicos esperaban que, al taparse la nariz y votar por él, se obtuvieran algunas políticas y medidas afirmativas a favor de la vida. Pero el presidente apoya la fecundación in vitro, la gestación subrogada y la mifepristona, todo lo cual entra en conflicto con la teología moral católica”.

La aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de una nueva forma genérica de mifepristona, una píldora que se utiliza habitualmente, aunque no de forma exclusiva, para el aborto temprano, se topó con la oposición de los grupos provida, que argumentaron que la administración debería revisar la seguridad del medicamento original.

La administración Trump también tomó medidas para disolver formalmente la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y trasladar un pequeño número de sus funciones restantes al Departamento de Estado. Los recortes a la financiación de la agencia de ayuda humanitaria del gobierno, ahora cerrada, en países de todo el mundo incluyeron la financiación de los esfuerzos de grupos humanitarios católicos y de otras confesiones, como Catholic Relief Services, la rama caritativa en el extranjero de la Iglesia católica en los Estados Unidos.

La cuestión de la violencia política fue otro tema que marcó el año 2025. Charlie Kirk, activista conservador y fundador de Turning Point USA, fue asesinado el 10 de septiembre durante un acto en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Tras su muerte, Kirk recibió elogios de sus aliados en la política conservadora por su disposición al debate y su defensa de su causa. Sin embargo, en los debates sobre su legado, sus detractores también señalaron su controvertida retórica política sobre temas como la raza, las personas que experimentan atracción por el mismo sexo o disforia de género, y los inmigrantes.

“El asesinato de Charlie Kirk ha contribuido al mayor deterioro del discurso político estadounidense”, afirmó Craycraft, y añadió: “Es un episodio muy triste en la vida pública estadounidense”.

Los asesinatos selectivos de la presidenta emérita de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, y su esposo, Mark Hortman, y el incendio de la mansión del gobernador de Pensilvania, que se está investigando como intento de asesinato del gobernador demócrata Josh Shapiro, fueron otros ejemplos de violencia política.

En un mensaje publicado en octubre, el arzobispo Timothy P. Broglio, de la Arquidiócesis de los Servicios Militares de Estados Unidos –que, hasta la fecha de la reunión plenaria de obispos de EE.UU. de noviembre, era el presidente de la USCCB– instó a todos los estadounidenses a “reflexionar sobre el valor de cada vida humana, ver a Cristo en cada persona, incluso en aquellas cuya política se opone a la suya”.

Después de que el Papa León publicara su primera exhortación apostólica, “Dilexi Te” (“Te he amado”), sobre el amor y el cuidado de los pobres, el 9 de octubre, el arzobispo Broglio emitió una declaración en la que instaba a los fieles a comprometerse con el documento “sobre los retos a los que nos enfrentamos con la migración contemporánea”, y dijo que el Papa León “nos anima a responder con cuatro acciones: acoger, proteger, promover e integrar. Esto contrasta fuertemente con la cultura del miedo que se impone a nuestras hermanas y hermanos en Cristo”.