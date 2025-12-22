El Papa pide a los niños que recen por la paz frente al pesebre en Navidad

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El Papa León XIV pidió a los niños que rezaran frente a sus pesebres (belenes o nacimientos) esta Navidad y, especialmente, que rezaran “para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz”.

Aferrados a sus figuritas del niño Jesús, miles de niños se reunieron en la plaza de San Pedro el 21 de diciembre para que el Papa León bendijera las pequeñas estatuas después de la recitación del Ángelus al mediodía.

“Queridos chicos, ante el pesebre, recen a Jesús también por las intenciones del Papa”, les dijo. “En particular, recemos juntos para que todos los niños del mundo puedan vivir en paz. ¡Les agradezco de corazón!”.

En su discurso principal del Ángelus, el Papa León se centró en la lectura del Evangelio del día sobre San José y cómo un ángel le dijo en un sueño que María estaba embarazada y que no debía temer tomarla como esposa.

El Evangelio de San Mateo describe a San José como un hombre de “piedad y caridad, misericordia y abandono” a la voluntad de Dios, dijo el Papa.

A medida que se acerca la Navidad, dijo, todos los cristianos deben cultivar los mismos valores porque son “actitudes importantes, que educan el corazón al encuentro con Cristo y con los hermanos”.

“Y que nos pueden ayudar a ser, los unos para los otros, pesebre acogedor, casa confortable, signo de la presencia de Dios”, dijo el Papa León. “En este tiempo de gracia, no perdamos ocasión para practicarlas: perdonando, animando, dando un poco de esperanza a las personas con las que vivimos y a aquellas que encontramos; y renovando en la oración nuestro abandono filial al Señor y a su Providencia, encomendándole todo con confianza”.

El día anterior, el Papa León había celebrado la última de sus audiencias generales especiales del Año Jubilar en la plaza de San Pedro. El Año Santo termina el 6 de enero.

“El Jubileo está por finalizar”, dijo el Papa a los visitantes y peregrinos. “Pero la esperanza que este Año Santo ha reavivado en nosotros no termina… ¡seguiremos siendo peregrinos de la esperanza!”.

“Esperar es ver cómo este mundo se convierte en el mundo de Dios, el mundo en el que Dios, los seres humanos y todas las criaturas vuelven a caminar juntos”, dijo el Papa León.