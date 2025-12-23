Desde Nigeria hasta Bielorrusia, 2025 marca un año sombrío para la libertad religiosa

Una mujer ora durante la Misa vespertina en la Catedral de San Miguel en Minna, Nigeria, el 4 de diciembre de 2025. (Foto de OSV News/Marvellous Durowaiye, Reuters)

Por Paulina Guzik, OSV News

(OSV News) — A medida que el 2025 llega a su fin, la difícil situación de los cristianos perseguidos en todo el mundo sigue siendo grave y, en muchos lugares, profundamente olvidada. El año ha puesto de manifiesto lo frágil que es la libertad religiosa, incluso cuando los fieles se esfuerzan por sobrevivir con valentía, esperanza y comunidad.

Líderes eclesiásticos como Regina Lynch, directora ejecutiva de la organización pontificia Aid to the Church in Need (ACN), advierten de que “hay más casos, hay más países en los que no existe la libertad religiosa o… se está viendo mermada”.

–Nigeria: el epicentro de la persecución cristiana–

A medida que el Año Jubilar 2025 llegaba a su fin, en ningún lugar era más visible la crisis de la persecución de los cristianos que en Nigeria, donde grupos islamistas militantes y milicias extremistas de pastores siguen devastando aldeas cristianas, secuestrando a clérigos y laicos y destruyendo hogares e iglesias.

En una de las últimas muestras de la tragedia cristiana en el país, el padre Emmanuel Ezema fue secuestrado a última hora del 2 de diciembre en su residencia de la iglesia católica de San Pedro en Rumi, en el estado de Kaduna, según informó la diócesis de Zaria el 3 de diciembre, según Reuters.

El 21 de noviembre, en uno de los peores casos de secuestros de la historia reciente del país más poblado de África, más de 300 niños fueron secuestrados a punta de pistola, junto con sus profesores, de la escuela católica St. Mary’s en Papiri, en el centro de Nigeria. Cincuenta lograron escapar y se reunieron con sus familias, y Nigeria consiguió la liberación de otros 100, según informó Reuters el 8 de diciembre, pero el resto de sus compañeros siguen cautivos.

Para los padres de los niños, la ansiedad se convirtió en ira al ver la lenta respuesta del Gobierno ante la crisis.

Sunday Gbazali, padre de 12 hijos, cuyo hijo de 14 años se encontraba entre los secuestrados, declaró a Reuters dos semanas después del secuestro que apenas dormía y que su esposa lloraba constantemente pensando en su hijo.

En el noreste, especialmente en diócesis como la de Maiduguri, los cristianos viven bajo la amenaza constante de los militantes y los pastores violentos. Como dijo el obispo John Bogna Bakeni de Maiduguri: “Cada día es una gracia… porque nunca sabemos lo que va a pasar en la próxima hora”.

El 31 de octubre, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos volvería a designar a Nigeria como “país de especial preocupación” en materia de libertad religiosa y amenazó con suspender la ayuda no humanitaria y tomar “medidas” si el Gobierno nigeriano no actuaba con rapidez para proteger a los cristianos de la violencia extremista.

El último informe del grupo de defensa Intersociety reveló que cada día mueren una media de 32 cristianos en Nigeria. El informe, publicado en agosto, indica que hasta 7.000 cristianos fueron masacrados en todo el país en los primeros 220 días de 2025.

En medio de este horror, la fe persiste. Las encuestas muestran que hasta el 94% de los católicos nigerianos afirman asistir a Misa semanal o diariamente.

Durante un breve momento, la medida del Gobierno de Trump situó a Nigeria en el punto de mira de los principales medios de comunicación, ya que, de otro modo, las atrocidades habrían sido olvidadas en su mayor parte por las empresas mediáticas internacionales.

“Es difícil conseguir que los medios de comunicación seculares informen sobre estas situaciones”, declaró Lynch, de ACN, a OSV News. “De vez en cuando, la BBC dice algo, pero es realmente una lucha ser esa voz allí”.

Dijo que mira con esperanza a los parlamentarios de la Unión Europea y a los miembros del Congreso de los Estados Unidos, “personas que están dispuestas a escuchar, que creen que hay persecución de los cristianos en algunos de estos países”. Afirmó que la labor de organizaciones como ACN es “movilizarles… para que hagan algo al respecto”.

“Lo que realmente nos preocupa hoy en día es el creciente yihadismo en África Occidental, en la región del Sahel”, afirmó la responsable, calificando de “atrocidades” los hechos ocurridos en Nigeria, pero también en Burkina Faso, “realmente horribles”.

Lynch subrayó que en países como Nigeria “toda la población está siendo atacada, no solo los cristianos, sino cualquiera que no acepte esta forma de yihadismo”, afirmó la directora ejecutiva de ACN.

–Siria y Gaza–

En los últimos meses, los cristianos de Siria, junto con otras minorías religiosas, se han enfrentado a un fuerte aumento de la violencia selectiva, la inseguridad y los desplazamientos. El 22 de junio se produjo un brutal recordatorio, cuando un terrorista suicida atacó la iglesia de Mar Elias, una iglesia ortodoxa griega situada en el barrio de Dweila, en Damasco, durante la Divina Liturgia.

Al menos 20 fieles murieron y más de 60 resultaron heridos. El atacante, presuntamente vinculado al grupo Estado Islámico, abrió fuego antes de detonar su chaleco explosivo. Según testigos, en ese momento había unas 350 personas dentro de la iglesia.

Pero ese no fue un incidente aislado. En el distrito meridional de Sweida, una región con una importante población cristiana y drusa, estalló una ola de violencia sectaria en julio de 2025. Las milicias atacaron barrios cristianos y drusos: en la aldea de Al-Sura, la iglesia greco-melquita de San Miguel fue incendiada, mientras que 38 viviendas cristianas también fueron destruidas por el fuego, dejando a muchas familias sin hogar. Como recordó un cristiano desplazado: “Esta comunidad lo ha perdido todo”.

Los defensores de la libertad religiosa describen la situación de seguridad de los cristianos y otras minorías como “desastrosa”. Según las estadísticas de ACN, la población cristiana en Siria se ha reducido de aproximadamente 2,1 millones en 2011 (antes de la guerra) a unos 540.000 en la actualidad. La sensación de vulnerabilidad y miedo entre los supervivientes y los cristianos que quedan es profunda.

El arzobispo sirio Jacques Mourad, de Homs, advirtió que “la Iglesia en Siria está muriendo” y lamentó que muchos creyentes sientan que no tienen futuro en su patria bajo el nuevo Gobierno islamista de Ahmed al-Sharaa.

Aun así, los líderes eclesiásticos insisten en la importancia de que los cristianos permanezcan en sus tierras ancestrales. “Son las piedras vivas. Son las raíces. Llevan las raíces de nuestra fe”, dijo Lynch.

Al mencionar Gaza, donde un rebaño de 400 personas sigue refugiándose en las instalaciones de la parroquia católica de la Sagrada Familia y la iglesia ortodoxa de San Porfirio, en medio de las dificultades del invierno y tras el alto el fuego alcanzado en octubre tras dos años de constantes bombardeos israelíes sobre el enclave, Lynch dijo: “Se las arreglan, pero no es fácil. … Es terriblemente triste”.

–Bielorrusia–

Aunque la liberación de dos sacerdotes el 20 de noviembre ofrece un raro rayo de esperanza, para la mayoría de los cristianos de Bielorrusia la situación sigue siendo sombría, marcada por duras condenas, restricciones legales y la represión de la vida religiosa independiente.

La liberación de los padres Andrzej Juchniewicz y Henrykh Akalatovich se produjo solo después de la visita en octubre del enviado Papal Claudio Gugerotti.

Se describió como un “gesto de misericordia”, interpretado como vinculado a una intervención de alto nivel del Vaticano. Aunque fue una alegría que los sacerdotes que apoyaban abiertamente la libertad en Bielorrusia fueran liberados, recordó Szoszyn, el grupo más destacado de presos políticos, muchos de ellos católicos, sigue entre rejas.

Entre ellos se encuentra Ales Bialiatski, ganador del Premio Nobel de la Paz 2022. Sus partidarios han instado a los líderes de la Iglesia occidental a que se hagan eco de su causa cuatro años después de que fuera detenido y encarcelado en Bielorrusia por cargos falsos.

La represión generalizada sigue siendo habitual, ya que los católicos se enfrentan a amplias restricciones legales y administrativas, como la ley de libertad religiosa de 2023, en virtud de la cual todas las parroquias deben volver a registrarse o se arriesgan a ser liquidadas; esta ley restringe la actividad misionera, la educación religiosa, el culto en lenguas minoritarias y la vida monástica.

Decenas de clérigos –católicos, ortodoxos y protestantes– han sido detenidos por cargos vagos que van desde “material extremista” o “actividad subversiva” hasta traición y espionaje. Las detenciones de presos políticos se produjeron tras las elecciones amañadas de 2020 y 2022 y la posterior represión de la sociedad civil y la disidencia.

También se ha tomado como blanco a destacados laicos católicos. Andrzej Poczobut, periodista y miembro de la minoría polaca de Bielorrusia, permanece encarcelado desde 2021. En diciembre de 2025, el Parlamento Europeo le concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, convirtiéndolo en un “símbolo de la lucha por la libertad y la democracia” en Bielorrusia.

–De la India a Nicaragua, la libertad religiosa se reduce–

En 2025, la opresión religiosa en la India también ha adoptado formas perjudiciales. En un caso muy sonado, dos monjas católicas de Kerala, las hermanas Vandana Francis y Preeti Mary, junto con un joven indígena, fueron detenidas en Chhattisgarh acusadas de “tráfico de personas y conversión religiosa forzada”.

Su detención provocó indignación, y líderes religiosos y figuras de la sociedad civil calificaron los cargos de “ilegales” y exigieron su liberación inmediata.

Un tribunal especial les concedió la libertad condicional en agosto de 2025, pero el caso sigue siendo un claro recordatorio de cómo se pueden utilizar las herramientas legales y administrativas para acosar a los cristianos, estigmatizar su labor humanitaria y reprimir las religiones minoritarias.

En un editorial mordaz publicado el 3 de agosto, Deepika, un diario en malayalam publicado por los obispos católicos del estado indio de Kerala, criticó duramente el creciente fundamentalismo hindú en el país bajo el patrocinio de los gobiernos de diferentes estados, recordando que el fundamentalismo hindú había ganado presencia en el país y estaba reprimiendo las voces de las minorías, especialmente las de los cristianos.

La persecución contra los cristianos ha aumentado de forma constante desde 2014, cuando el primer ministro Narendra Modi llegó al poder, según el Foro Cristiano Unido, con sede en Nueva Delhi, la capital del país.

Algunos de los patrones de persecución han cambiado drásticamente. “En algunos países se ha vuelto más sofisticada”, dijo Lynch, citando a la India y China y las redes extremistas coordinadas.

Al otro lado del mundo, en América Central, la situación de los cristianos también es catastrófica, aunque menos visible. En Nicaragua, se ha producido una represión sistemática de las instituciones religiosas bajo el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En los últimos años, más de 200 clérigos y líderes religiosos han sido detenidos, expulsados u obligados al exilio. A las iglesias y organizaciones benéficas se les ha revocado su estatus legal, se les han confiscado sus propiedades y se les ha restringido severamente el culto.

Aunque los ataques denunciados en 2025 se redujeron a unas tres docenas, en comparación con los 321 de 2023, los expertos advierten que este “descenso” oculta una realidad más profunda: la Iglesia ha sido diezmada. Muchos clérigos ya no se atreven a denunciar el acoso o la violencia.

–Informe alarmante sobre la libertad religiosa–

Un informe de 1.200 páginas sobre la libertad religiosa, publicado por ACN el 21 de octubre, está suscitando urgentes advertencias por parte de los responsables de ayuda católica, que afirman que la persecución se está extendiendo por todos los continentes y agravando en severidad.

“Hay más casos, hay más países en los que no existe la libertad religiosa o se está viendo mermada y es menor que antes”, afirmó Lynch.

Destacó que ACN está enviando ayuda humanitaria y logística según las necesidades, pero “la oración es lo que más aprecian las comunidades perseguidas”.

Viajando por todo el mundo, “he podido comprobar por mí misma lo mucho que significa para la población cristiana local saber que hay cristianos en otras partes del mundo rezando por ellos”, afirmó.

La defensa es otro pilar. “Ser la voz de los que no tienen voz es un aspecto muy importante”, dijo Lynch.

Al mismo tiempo, el creciente secularismo en Occidente dificulta la sensibilización. “Con la secularización que tenemos hoy en día en los llamados países occidentales, no siempre es fácil… sensibilizar sobre el hecho de que… se está matando a cristianos”.

Sin embargo, aquellos que sufren la persecución en primera persona ofrecen un marcado contraste en cuanto a convicciones. Un hombre acusado falsamente de blasfemia en Pakistán se negó a renunciar a su fe a pesar de las torturas. Lynch recordó: “Miró un crucifijo que había en la pared detrás de mí y dijo: ‘Pero él sufrió mucho más que yo'”.