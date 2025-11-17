De estudiantes a administradores: las escuelas católicas fomentan la corresponsabilidad mediante la fe, el servicio y el aprendizaje, según un funcionario

Un estudiante de Notre Dame Academy recibió instrucción durante una actividad de clase el 6 de noviembre. Este otoño, la escuela, ubicada en 1927 Lewiston Drive, abrió una nueva aula para estudiantes de jardín de niños a tercer grado con autismo y retrasos en el desarrollo. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen).

Los alumnos de la escuela St. Athanasius oraron en adoración el 3 de noviembre. Los alumnos desde kínder hasta octavo grado asisten a la adoración cada primer lunes del mes. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen)

El padre Matthew Hardesty, párroco de la iglesia de St. Athanasius, preparó incienso para la adoración con Joy Lamkin, alumna de la escuela el 3 de noviembre. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen).

Estudiante de la escuela St. Agnes, Alice Manning de octavo grado (a la derecha), sirvió postre a un usuario del Programa de Almuerzo Diario de Cathedral of the Assumption el 6 de noviembre. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen).

En las 48 escuelas católicas de la Arquidiócesis de Louisville, que abarcan siete condados, los estudiantes aprenden a ser buenos administradores, afirmó Amy Nall, superintendente de escuelas católicas, en una entrevista reciente.

“Como católicos y discípulos de Jesucristo, debemos ser buenos administradores de los dones que hemos recibido”, expresó. “Una parte fundamental de la educación católica es la enseñanza de la mayordomía, que nos llama a compartir nuestros dones”.

Y esto proviene directamente del Papa.

En una carta apostólica publicada el 28 de octubre, titulada Diseñar Nuevos Mapas de Esperanza, el Papa León XIV escribe sobre cómo la educación católica enseña a los estudiantes su “responsabilidad hacia los demás”.

“La educación no es solo transmisión de contenidos, sino aprendizaje de virtudes”, escribe. “Se forman ciudadanos capaces de servir y creyentes capaces de dar testimonio”.

Nall afirmó que la educación católica introduce y desarrolla la práctica de la corresponsabilidad a través de los tres pilares de su misión: fe, servicio y aprendizaje.

En una escuela católica, se cultiva la relación personal del niño con Jesucristo, explicó. Mediante oportunidades de servicio, se les enseña a vivir su fe en acción, siendo discípulos que marcan la diferencia en el mundo.

Además, se les forma para ser aprendices de por vida, de modo que puedan seguir desarrollando sus talentos dados por Dios, que, al compartirlos, “contribuirán a un mundo mejor” indicó.

Cada escuela católica involucra a sus estudiantes en la fe, el servicio y el aprendizaje de diferentes maneras, según las necesidades de su comunidad, añadió Nall.

“Cuando pienso en nuestras escuelas y en la diversidad de ubicaciones, tamaños y programas, veo que somos un solo cuerpo con muchas partes, y tenemos la gran fortuna de poder satisfacer las necesidades de esas comunidades”, dijo.

Los educadores de las escuelas católicas hacen posible esta misión, señaló el Dr. Trevor Timmerberg, superintendente auxiliar de escuelas.

Los educadores cultivan sus talentos guiando a sus estudiantes e invirtiendo en sus vidas, afirmó Timmerberg. En la arquidiócesis, “tenemos líderes que responden a las necesidades de sus estudiantes y de sus comunidades parroquiales”, agregó.

Las escuelas católicas invitan a las familias a considerar la educación católica para sus hijos durante la Semana de Descubre las Escuelas Católicas, del 16 al 22 de noviembre.

Cada una de las 48 escuelas católicas de la Arquidiócesis de Louisville ofrece diversas oportunidades para que sus estudiantes se involucren en la misión de las escuelas católicas. A continuación, se presentan algunas de las maneras en que las escuelas fomentan el compromiso con la fe, el servicio y el aprendizaje.

Fe

Cada primer lunes del mes, los alumnos de kínder a octavo grado de la Escuela St. Athanasius, ubicada en 5915 Outer Loop, se reúnen en la iglesia para la adoración y el rezo del rosario.

Los alumnos mayores se sientan junto a sus compañeros más pequeños, sirviéndoles de ejemplo en la fe, explicó la directora, Kristen Blankenship.

“Parecen disfrutarlo. En la escuela, todo el día es un no parar”, comentó, señalando que este momento de oración les permite a los alumnos dejar de lado todo lo demás para concentrarse en la presencia de Dios.

“La esperanza principal, por supuesto, es que tengamos un alumnado con una fuerte conexión con Dios. Ese es el objetivo final. Que cada niño sepa que Dios es un amigo, alguien a quien se puede acudir”, afirmó.

Durante la adoración, el padre Matthew Hardesty, párroco de la Iglesia St. Athanasius, guía a los alumnos en el rezo del rosario.

“Queremos asegurarnos de que nuestros hijos sepan rezar el rosario”, dijo Blankenship. “El rosario es algo que muchos católicos, jóvenes y mayores, saben rezar, y es algo que, si no tienes otra opción —si no recuerdas ninguna otra oración—, normalmente recordarás el rosario”.

Pero los alumnos también tienen tiempo para la oración en silencio. “Queremos fomentar esa idea… de que la oración silenciosa también es oración”, añadió.

Servicio

En la Escuela St. Agnes, ubicada en 1800 Newburg Road, los alumnos de octavo grado participan en una experiencia de servicio comunitario fuera del aula.

Dos veces al mes, cuatro alumnos de octavo grado de St. Agnes sirven el almuerzo en el Programa Diario de Almuerzo de la Catedral de la Asunción, acompañados por padres voluntarios y Aundrea George, directora de pastoral juvenil de St. Agnes. A lo largo del año escolar, todos los alumnos de octavo grado tendrán la oportunidad de participar.

La colaboración entre la escuela y la catedral es una de las razones por las que Laura Durbin, madre de un alumno de St. Agnes, eligió esta escuela para su hijo, según comentó.

“Cuando buscaba escuela, recuerdo haber visitado St. Agnes y haber escuchado sobre el programa de almuerzo que realizaban en la catedral. Pensé: ‘¡Qué admirable que una escuela valore tanto el servicio como para dedicar tiempo fuera del horario escolar a esta labor!’”, expresó.

El voluntariado ofrece a los estudiantes la oportunidad de “ver el rostro” y reconocer la humanidad de las personas a las que sirven, dijo Durbin.

“En muchas de nuestras otras actividades de servicio, no ves la cara de la persona a la que ayudas. Simplemente recolectas algo o recaudas dinero para alguna causa”, dijo Durbin.

Esta oportunidad, en cambio, saca a los estudiantes de su zona de confort, añadió. Al principio, los estudiantes son tímidos, comentó George.

“Pero conforme avanza la hora, es emocionante ver cómo los estudiantes empiezan a interactuar más con cada persona”, señaló George.

Durbin espera que los estudiantes puedan recordar la experiencia y que les sirva de motivación para “seguir esforzándose”, concluyó.

Aprendizaje

Este otoño, Notre Dame Academy, ubicada en 1927 Lewiston Drive, inauguró una nueva aula para estudiantes de kínder a tercer grado con autismo y retrasos en el desarrollo.

El aula, apodada “Los Pioneros”, sigue un currículo adaptado e integra a sus estudiantes en partes del aula regular de su grado, según las necesidades y capacidades de cada uno, explicó la directora Ashley Titus.

El aula, que ha estado en desarrollo durante varios años, es una forma en que la escuela está respondiendo a las necesidades de aprendizaje de sus familias, afirmó Titus.

Es una respuesta a los comentarios de los padres que deseaban que todos sus hijos pudieran asistir a Notre Dame, agregó. “Se trata de brindarles a estos estudiantes lo que necesitan y ofrecerles este ambiente católico”.

La nueva aula también está brindando una “excelente experiencia de aprendizaje” para todo el alumnado, comentó Titus.

“Lo que están aprendiendo al interactuar con estudiantes diferentes a ellos ha sido realmente asombroso”, afirmó.

Tammy Thomson, coordinadora de aprendizaje de la academia, explicó: “Aprovechamos la oportunidad para educar a nuestros demás estudiantes. La educación es fundamental, y la exposición a diferentes experiencias es clave para que sean más comprensivos y mejores defensores”.

Un grupo de alumnos de séptimo y octavo grado colabora en la clase de educación física adaptada de los Trailblazers, indicó Thomson.

“Hay dos estudiantes de secundaria con cada uno de los Trailblazers. Una vez por semana, planifican actividades y participan en la clase de educación física con ellos”, añadió.

Para consultar la lista de escuelas católicas de la Arquidiócesis de Louisville o para obtener más información, visite www.louisvillecatholicschools.com.