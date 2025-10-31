Consuela a Mi Gente — Mi llamado al sacerdocio

Arzobispo Shelton J. Fabre

Mi primer recuerdo de haber considerado ser sacerdote fue a los 5 o 6 años, cuando nuestro pastor irlandés me lo aconsejó; un comentario que me quedó grabado. Me matriculé en el seminario de la escuela secundaria de Baton Rouge en noveno grado, pero lo dejé a los tres días y regresé a casa. Me gradué de la escuela secundaria en 1981, pero la llamada al sacerdocio persistió. Ese agosto, me matriculé en el Colegio Seminario St. Joseph (St. Ben) en St. Benedict, Luisiana, pero no me gustó y decidí irme al final del semestre. La visita de un respetado monje benedictino, a quien admiraba mucho, me hizo cambiar de opinión y me impulsó a regresar al semestre siguiente. La visita del monje fue un momento crucial en mi camino.

Mi segundo semestre fue mucho mejor que el primero y disfruté mucho de mi tiempo en el seminario. Los monjes y el ambiente tranquilo en St. Ben me ayudaron a aprender a reflexionar, discernir y orar. Me gustó tanto que, después de graduarme, decidí solicitar el ingreso al monasterio y convertirme en monje. Mi personalidad tímida e introvertida siempre me ha hecho admirar a los monjes. Compartí mi sueño de ingresar en la Abadía de San José con mi director espiritual, un monje, esperando que se alegrara de mi decisión de convertirme en benedictino. Nunca olvidaré sus sinceras palabras cuando le conté mis planes. Su primera reacción fue: «Dios no te ha llamado a ser monje». Me quedé atónito y decepcionado. Mientras comentábamos por qué creía que no estaba llamado a ser monje, dijo que quizá me estaba escondiendo tras una vocación en la abadía, y que así no es como Dios llama a la vida monástica. Me animó a seguir explorando la posibilidad de convertirme en sacerdote diocesano. Confiando en él, decidí seguir discerniendo ese camino. La honestidad de mi director espiritual fue otro momento crucial en mi jornada.

Antes de graduarme de St. Ben’s en mayo de 1985, me reuní con el obispo Stanley Joseph Ott de Baton Rouge para hablar sobre mis estudios de teología. Me recomendó el North American College en Roma, pero pedí asistir al American College en Lovaina, Bélgica, ya que era más pequeño y se adaptaba a mi personalidad. El obispo Ott se sorprendió, pero aprobó mi elección.

En retrospectiva, tenía razón. Mi tiempo en el American College fue maravilloso. Disfruté muchísimo de los estudios, la formación sacerdotal y la experiencia en general, además de vivir en Bélgica. Asistir a la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Lovaina, fundada en 1425, me enseñó muchísimo. Aprendí del profesorado de formación a ser un sacerdote compasivo y dedicado. Mis estudios y experiencias en el American College me moldearon como el sacerdote y obispo que soy hoy. Lamentablemente, el American College cerró hace unos años. Salí de allí en julio de 1989, fui ordenado sacerdote en agosto y pasé 17 años sirviendo en Baton Rouge. En 2007, fui nombrado obispo auxiliar de Nueva Orleans, y luego obispo de Houma-Thibodaux en 2013. Desde marzo de 2022, he servido a la maravillosa gente de la parte central de Kentucky como arzobispo de Louisville.

Mi historia vocacional ha sido un camino lleno de altibajos: desde entrar al seminario, salir, reingresar y sentir la llamada a volver a salir. Se trata de confiar en la sabiduría de los demás, confiar en Dios y, finalmente, abrazar el don de ser sacerdote. Siempre he sentido una profunda satisfacción como sacerdote y obispo, y espero que mi historia les anime en su propia vocación o les inspire a descubrir el camino único que Dios tiene para ustedes. Por favor, manténganme en sus oraciones mientras mi vida y mi llamado continúan desarrollándose ante Dios y aquellos a quienes tengo la bendición de servir. Sus oraciones son más que un simple apoyo; son una parte vital de mi camino, ayudándome a mantenerme conectado y comprometido con esta maravillosa comunidad de la Arquidiócesis de Louisville, a la que estoy verdaderamente agradecido de servir.