Los seminaristas comparten su experiencia de primer año, centrada en la formación humana y espiritual

Thomas Wichmann (izquierda) inclinó la cabeza durante la misa en la capilla de Santo Tomás de Aquino del Seminario y Facultad de Teología de San Meinrado el 20 de octubre. Wichmann es uno de los cinco hombres de la arquidiócesis que completaron el año propedéutico del seminario —el primer año de formación— a principios de este año. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen)

Una nueva etapa del seminario está marcando el ritmo y sentando las bases para los hombres que ingresan a la vida de seminaristas, afirmó Ryan Rasmussen, seminarista de la Arquidiócesis de Louisville, en una entrevista reciente.

Rasmussen es uno de los cinco seminaristas de la arquidiócesis que completaron el año propedéutico de seminario —el primer año de formación— en el Seminario y Escuela de Teología St. Meinrad a principios de este año.

Este otoño, tres nuevos seminaristas de la arquidiócesis ingresaron al año propedéutico. Son la tercera generación de la Arquidiócesis de Louisville que experimenta esta etapa preparatoria, recientemente obligatoria y promulgada por el “Programa de Formación Sacerdotal en los Estados Unidos de América” ​​de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.

La palabra “propedéutico” en griego significa “preparación”, explicó el padre Martin Linebach, vicario para las vocaciones de la Arquidiócesis de Louisville y director de la Oficina de Vocaciones, en una entrevista reciente.

La gente puede malinterpretar el año propedéutico como un precursor del seminario, en lugar de la primera etapa del seminario, dijo el Padre Linebach.

“Es un malentendido que, cuando estás en la etapa propedéutica, no eres seminarista o no estás en el seminario. Lo eres”, dijo.

La etapa propedéutica del seminario es el primer año de un período de siete a ocho años que lleva a un seminarista típico a la ordenación sacerdotal.

Pero el primer año de seminario marca un “ritmo diferente” al de los años siguientes, dijo.

Durante este año, los hombres viven la vida cotidiana en el seminario entre otros seminaristas de primer año. “Están algo integrados en la comunidad del seminario, pero no del todo”, dijo el Padre Linebach.

Si bien los seminaristas reciben formación intelectual y pastoral durante este período, la “riqueza de la etapa propedéutica” reside en su enfoque en la formación espiritual y humana, dijo.

Ryan Rasmussen, a la derecha, se sentó con un compañero de clase, el hermano benedictino Isaac Levering, durante una clase en el Seminario y Escuela de Teología de St. Meinrad el 20 de octubre. Rasmussen, seminarista de la Arquidiócesis de Louisville, completó el año propedéutico de seminario en St. Meinrad a principios de este año. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen)

Formación espiritual

Durante el año propedéutico, los hombres siguen un programa de oración que consiste en la Liturgia de las Horas, la Misa y la Adoración.

La esperanza es que los hombres puedan construir su formación sacerdotal sobre una rutina de oración establecida, dijo el seminarista Peter Bifone Jr., quien completó su año propedéutico en St. Meinrad en mayo.

“Establecen su rutina de oración y luego le añaden cosas, de modo que siempre puedan recurrir a sus hábitos de oración en lugar de intentar aprenderlos sobre la marcha”, dijo.

Rasmussen dijo que la formación espiritual brindada durante el año propedéutico le resultó “fructífera”.

“Empiezas a descubrir cuán profunda puede ser la vida espiritual”, dijo.

El año de formación es como un retiro espiritual, lo que ayuda a los jóvenes a fortalecer su vocación religiosa, dijo el padre Linebach.

“Debe haber cierto grado de certeza a medida que uno avanza en el seminario. Y esa certeza debe crecer”, dijo. “Ninguno de estos jóvenes entra al seminario pensando: ‘Bueno, voy a intentar esto’. En este punto, tienen más certeza”.

Pero “los primeros años de seminario siguen siendo parte del proceso de discernimiento, simplemente es más intenso”, dijo.

Seminaristas participaron en una conversación en el Seminario y Facultad de Teología de St. Meinrad el 20 de octubre. Nico Caicedo, en el centro, es uno de los cinco hombres de la arquidiócesis que completaron el año propedéutico de seminario —el primer año de formación— en St. Meinrad a principios de este año. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen)

Formación humana

La formación humana es la “joya del año propedéutico”, dijo Rasmussen.

Durante su primer año, adquirió una mayor comprensión de sí mismo y de cómo interactúa con los demás, comentó. Él y sus compañeros seminaristas de primer año se hicieron amigos cercanos, y ese vínculo ha continuado durante su segundo año de seminario, añadió.

A medida que los seminaristas crecen en fraternidad, se ayudan mutuamente a formarse como hombres, comentó el seminarista Thomas Wichmann.

“Uno llega a reconocer sus defectos cuando está en comunidad. Simplemente están más expuestos. Así que, en mi caso, me enseñó a ser paciente conmigo mismo, a amar mejor a los demás”, dijo.

“Todos somos como estas rocas en el proceso de pulido en donde nos convertirnos en rocas bien formadas”, dijo Wichmann.

Formación intelectual

Si bien el primer año de seminario no es tan riguroso intelectualmente como los años de formación posteriores, los seminaristas de primer año dedican tiempo a clases, estudiando las Escrituras y el Catecismo de la Iglesia Católica, explicó el padre Linebach.

Estas clases les brindan las herramientas para tener éxito cuando las responsabilidades académicas se intensifican en las siguientes etapas del seminario, añadió.

Para Bifone, quien trabajó en desarrollo de software durante cuatro años antes de unirse al seminario, la etapa propedéutica le brindó una transición útil para volver a la vida académica.

“Estaba un poco apartado de los exámenes, las clases y la lectura para el flujo de trabajo de clase. Así que es mucho acostumbrarse a eso de nuevo, a tener que tomar apuntes, a cómo estudiar para las cosas”, dijo.

De igual manera, Rasmussen, quien estudió ingeniería mecánica, comentó que el año le ayudó a “adentrarse en el mundo académico” en un ambiente de baja presión.

Formación pastoral

Durante el año propedéutico, los seminaristas también comienzan su formación pastoral a través de asignaciones ministeriales, como el ministerio de la capellanía en hospitales, el servicio en un comedor social o la ayuda con la preparación de RICA, explicó el padre Linebach.

El año pasado, todos los seminaristas de primer año de St. Meinrad trabajaron en el ministerio hispano en parroquias cercanas.

Ayuno tecnológico

Otro elemento de la etapa propedéutica es la abstinencia tecnológica, explicó el Padre Linebach. Normalmente, los seminaristas no tienen acceso a sus teléfonos celulares entre semana, aunque cada seminario adopta diferentes enfoques, explicó.

La abstinencia ayuda a los seminaristas a “tener un enfoque saludable e integrado hacia la tecnología y hacia su propia persona”, añadió.

“Pensé que se quejarían muchísimo, pero todos lo agradecieron. Experimentaron cierta libertad, y eso también les dio la oportunidad de hacer otras cosas”, dijo.

Durante la abstinencia tecnológica, Wichmann “redescubrió” su amor por los deportes, como el disco volador definitivo, el baloncesto y el fútbol, ​​comentó. Rasmussen encontró una nueva afición jugando al billar con otros seminaristas, añadió.

Otros seminaristas han desarrollado aficiones, como cocinar, tocar la guitarra y correr, señaló el padre Linebach.

Los seminaristas completan la etapa propedéutica peregrinando al Camino de Santiago en España, dijo el padre Linebach.