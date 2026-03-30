‘Anuncien el Evangelio de la vida’, dice el Papa León en la primera visita papal a Mónaco en la era moderna

El Oapa León XIV se despide del príncipe Alberto II de Mónaco y de la princesa Charlene al partir del helipuerto de Mónaco, poniendo fin a una visita de un día al país el 28 de marzo de 2026. (Foto OSV News/Simone Risoluti, Vatican Media)

Por Courtney Mares, OSV News

MÓNACO (OSV News) — En el principado conocido por sus yates y autos deportivos, el Papa León XIV instó a los ciudadanos adinerados de Mónaco a recordar a los pobres y proteger toda vida humana, exhortándolos a recordar que el Juicio Final “tiene a los pobres en el centro”.

Dentro de su comunidad, dijo, “no pocos ocupan cargos de considerable influencia en el ámbito económico y financiero”, dijo el Papa León en su discurso desde el balcón del Palacio del Príncipe de Mónaco el 28 de marzo.

“El Reino de Dios, al que Jesús ha consagrado su vida… está en medio de nosotros y sacude las configuraciones injustas del poder, las estructuras de pecado que excavan abismos entre pobres y ricos, entre privilegiados y descartados”, afirmó.

Este 28 de marzo, el Papa Leo se convirtió en el primer pontífice de la historia moderna en visitar Mónaco, recorriendo las calles del famoso circuito del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco en el papamóvil, en lugar de en un auto de carreras, para encontrarse con los fieles del pequeño principado católico del Mediterráneo.

Flanqueado por el príncipe Alberto II de Mónaco y la princesa Charlene en el balcón del palacio, el Papa Leo se dirigió a una multitud monegasca elegantemente vestida en su primer discurso del breve viaje de 13 horas a Mónaco, el segundo estado más pequeño del mundo después de la Ciudad del Vaticano. La visita es el primer viaje internacional del Papa Leo en 2026 y solo el segundo de su pontificado.

En su discurso en el palacio, el Papa Leo encomendó al principado católico la tarea de “proteger toda vida humana” y profundizar su “compromiso con la doctrina social de la Iglesia”.

El catolicismo es la religión oficial del Estado de Mónaco, donde aproximadamente el 82% de la población es católica.

“La fe católica –ustedes son de los pocos países del mundo que la tienen como religión de estado”, dijo el Papa León en su discurso en el Palacio del Príncipe.

Esta fe “nos sitúa ante la soberanía de Jesús, que compromete a los cristianos a ser en el mundo un reino de hermanos y hermanas, una presencia que no aplasta, sino que libera; que no separa, sino que une; dispuesta a proteger siempre con amor toda vida humana, en cualquier momento y condición, para que nadie sea excluido jamás de la mesa de la fraternidad”.

Estudiantes con gorros amarillos agitaban con entusiasmo las banderas de Mónaco y de la Ciudad del Vaticano mientras el Papa León recorría en el papamóvil las famosas calles de Mónaco con vistas panorámicas del Mediterráneo. Por el camino, se detuvo en numerosas ocasiones para bendecir a bebés.

En la Catedral de la Inmaculada Concepción de Mónaco-Ville, el Papa rezó la oración del mediodía junto a la comunidad católica local y a miembros de la familia real, instando a los fieles de Mónaco a que “anuncien el Evangelio de la vida, de la esperanza y del amor”.

La catedral, consagrada en 1911 en el sitio de una iglesia parroquial que data de 1252, alberga las tumbas de la familia real de Mónaco, incluida la princesa Grace Kelly, una actriz católica irlandesa-estadounidense de Filadelfia, quien se casó allí con el príncipe Rainiero III en 1956 y falleció en 1982.

“Lleven a todos la luz del Evangelio para que sea defendida y promovida la vida de todo hombre y de toda mujer desde su concepción hasta su fin natural; ofrezcan nuevos mapas de orientación capaces de frenar aquellos impulsos del secularismo que corren el riesgo de reducir al hombre al individualismo y de fundar la vida social sobre la producción de la riqueza”, dijo el Papa León.

Catherine Sassi fue una de las católicas monegascas locales que rezó la oración del mediodía con el Papa León.

“Es un gran placer, un gran honor y estamos muy felices de dar la bienvenida a Su Santidad León XIV”, dijo Sassi a OSV News.

“Es un día increíble”, dijo. “Me encantó poder vivirlo con mi familia, mi esposo, mis dos hijos. Y así será un día que siempre recordaremos”.

El Papa León se dirigió luego a la iglesia de Santa Devota, uno de los lugares religiosos más queridos de Mónaco. Dedicada a la santa patrona de Mónaco, una de las primeras mártires cristianas de Córcega ejecutada durante el reinado del emperador romano Diocleciano, la capilla da nombre a la primera curva del circuito del Gran Premio de Fórmula 1 de Mónaco. En Santa Devota, el Papa se reunió con jóvenes y catecúmenos, entre ellos 70 adultos que se preparan para recibir los sacramentos del bautismo, la primera comunión y la confirmación.

En el interior de la capilla, pasó unos momentos en oración ante el Santísimo Sacramento y se detuvo para venerar las reliquias de Santa Devota.

Bajo el brillante sol mediterráneo, el Papa León respondió a las preguntas de los jóvenes y los catecúmenos a punto de ser bautizados sobre cómo mantener la esperanza en tiempos difíciles, dar testimonio del amor de Dios y consolar a quienes se sienten abandonados por Él.

En su discurso, el Papa León se refirió al testimonio tanto de la antigua mártir romana, Santa Devota, como del santo millennial moderno, San Carlo Acutis.

Destacando la devoción eucarística de San Carlo, el Papa dijo a los jóvenes que dedicaran tiempo a la “oración, momentos de silencio y de escucha, para acallar el frenesí del hacer y del decir, de los mensajes, los ‘reels’ y los chats, y para profundizar y saborear la belleza de estar juntos de verdad y de manera concreta”.

“Mónaco es un país hermoso, pero la verdadera belleza la llevas dentro de ti, cuando sabes mirar a los ojos a quien sufre o a quien se siente invisible entre las luces de la ciudad”, dijo a los jóvenes y a quienes se preparan para entrar de lleno en la vida de la Iglesia Católica.

Mientras el Papa León hablaba de la paz durante su encuentro con la juventud monegasca, los yates del puerto cercano hacían sonar sus bocinas. El Papa se rió y dijo, de improviso: “Nosotros también deseamos la paz”.

El Papa León asistió luego a un almuerzo privado en la residencia del arzobispo Dominique-Marie David de Mónaco. Fue un momento de descanso antes del evento culminante del día, una Misa a las 3:30 p.m. en el Estadio Louis II.

“Queridos jóvenes, no tengan miedo de entregarlo todo –su tiempo, sus energías– a Dios y a los hermanos, de entregarse por completo al Señor y a los demás”, dijo el Papa a la multitud de jóvenes reunida en la iglesia de Santa Devota.

“Sólo así encontrarán un gozo siempre nuevo y un sentido cada vez más profundo en la vida”, dijo. “El mundo necesita de su testimonio para superar las derivas de nuestro tiempo y afrontar sus desafíos, y sobre todo para redescubrir el buen sabor del amor a Dios y al prójimo”.

La jornada concluyó con una Misa en el Estadio Louis II, sede del club de fútbol AS Mónaco, ante una multitud de aproximadamente 15.000 fieles.

Arnold Atiomo Noudem, un estudiante de secundaria de 16 años de Mónaco, se encontraba entre los miles de personas que asistieron a la Misa. Le dijo a OSV News que cree que la religión es algo que une a la población tan internacional de Mónaco, y agregó que estaba “muy emocionado de que el Papa León decidiera venir aquí”.

En su homilía, el Papa León hizo un llamamiento a la paz frente a la guerra, diciendo: “Cada vida truncada es una herida al cuerpo de Cristo”.

“¡No nos acostumbremos al estruendo de las armas ni a las imágenes de guerra!”, dijo. “La paz no es un mero equilibrio de fuerzas; es obra de corazones purificados, de quienes ven en el otro a un hermano al que cuidar, no a un enemigo al que abatir”.

En unas palabras pronunciadas tras la Comunión en la Misa papal, el arzobispo de Mónaco, David, se dirigió al Papa para agradecerle esta afirmación de “lo bello y luminoso que es el Evangelio de Cristo, y cómo sigue dando sentido y sabor a nuestras vidas”.

El arzobispo dijo que el Papa León “nos ha animado a afrontar los desafíos de nuestro tiempo sin miedo, conscientes de que llevamos un tesoro capaz de alimentar la esperanza, la nuestra y la del mundo”.

“Usted le ha recordado a nuestro país que su identidad no consiste únicamente en preservar una herencia, sino que requiere responsabilidad, altruismo y un sentido de servicio”, dijo.

“Animados por su presencia y sus palabras, queremos decir de nuevo: ‘Sí, Jesús es el camino'”, añadió el arzobispo David. “Y queremos caminar juntos, amparados por el poder del Espíritu Santo, y queremos proclamar que el camino está abierto a todos y para todos. Jesús es la verdad que ilumina, libera y da sentido a la vida”.

El Papa León partió de Mónaco en helicóptero alrededor de las 5:30 p.m. y regresó a la Ciudad del Vaticano.

Llega a Roma justo a tiempo para una apretada agenda de Semana Santa que incluye presidir la Misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro a la mañana siguiente a las 10 a.m.