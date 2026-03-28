Análisis de datos: Los católicos más jóvenes tienden a ser hispanos; más de la mitad de los adultos de la Generación Z continúan siendo católicos

En una foto de archivo, se ve a jóvenes adultos católicos rezando por el obispo Anthony B. Taylor, de Little Rock, Arkansas, durante un encuentro vespertino entre jóvenes adultos y sus obispos en el Quinto Encuentro Nacional en Grapevine, Texas. Los adultos católicos más jóvenes en EE.UU. son más propensos a ser hispanos o latinos, mientras que poco más de la mitad de los miembros de la Generación Z criados en la fe católica probablemente mantendrán esa identidad en la edad adulta, según un análisis de datos del 23 de marzo de 2026 realizado por Mark Gray, del Centro de Investigación Aplicada para el Apostolado (CARA, por sus siglas en inglés). (Foto OSV News/James Ramos, Texas Catholic Herald)

Por Gina Christian, OSV News

(OSV News) — Los adultos católicos más jóvenes de EE.UU. tienen más probabilidades de ser hispanos o latinos, mientras que poco más de la mitad de los miembros de la Generación Z criados en la fe católica suelen conservar esa identidad en la edad adulta.

El investigador Mark Gray compartió estas y otras ideas sobre los católicos adultos del país en un análisis del 23 de marzo publicado en Nineteen Sixty-four, el blog del Centro de Investigación Aplicada para el Apostolado de la Universidad de Georgetown, conocido como CARA, por sus siglas en inglés.

“En 2025 se habló mucho de un posible resurgimiento religioso y de que los católicos superarían en número a los protestantes en este grupo demográfico más joven. ¿Qué revelan los números?”, escribió Gray, director de CARA Catholic Polls, profesor asociado de investigación en Georgetown y editor del blog.

Para averiguarlo, CARA se basó en datos de la Encuesta Electoral Comparativa (CES, por sus siglas en inglés) de 2023 y de la Encuesta Social General (GSS en inglés), una encuesta representativa a nivel nacional de adultos en los EE.UU. que se lleva a cabo desde 1972.

Los investigadores de CARA utilizaron las definiciones de años generacionales del Pew Research Center, que clasifican a la Generación Z como aquellas personas nacidas entre 1997 y 2012, a los Millennials como los nacidos entre 1981 y 1996, a la Generación X como los nacidos entre 1965 y 1980, y a los Baby Boomers como los nacidos entre 1946 y 1964. La llamada Silent Generation nació entre 1928 y 1945.

Los baby boomers representan un tercio (33%, o 17,2 millones) de los católicos adultos del país, mientras que la Generación X (13,1 millones) y los millennials (12,7 millones) representan cada uno una cuarta parte.

La Generación Silenciosa (Silent Generation) cuenta con 2,8 millones, o el 5% de los católicos adultos de EE.UU.

Gray señaló en su publicación que los investigadores solo pudieron “ver” a los adultos de la Generación Z (de 18 años en adelante), y no a los miembros más jóvenes, en los datos de la encuesta, pero que actualmente estos constituyen el 13% (7,1 millones) de los católicos adultos.

“Parece haber un mayor interés en los datos sobre estos católicos más jóvenes”, afirmó.

Señaló que la información disponible actualmente muestra que los datos de la CES de 2023, según los cuales los católicos de la Generación Y (millennial) y la Generación Z parecían “igualar o superar” a sus homólogos protestantes, eran “más que probablemente” una fluctuación dentro del margen de error de la encuesta. Los datos de la CES anteriores y posteriores a 2023 no concuerdan con ese hallazgo, y la GSS tampoco mostró “ningún aumento similar en la afiliación católica” en esas generaciones.

“Las encuestas son siempre imágenes borrosas en lugar de retratos nítidos”, explicó en su publicación.

En el caso de las generaciones mayores, “los católicos van a la zaga de los protestantes en todas las observaciones” de los datos del CES y la GSS desde 1972, señaló.

Aun así, Gray declaró a OSV News que “se está reduciendo la brecha” entre católicos y protestantes en los grupos de edad más jóvenes.

“Los protestantes realmente han visto disminuir sus tasas de afiliación con el tiempo, mucho más que los católicos”, dijo Gray, hablando por teléfono con OSV News. “De hecho, los católicos se han mantenido relativamente estables, entre el 20% y el 25%”.

CARA reveló que, en 2024, el 36% de todos los católicos adultos asistía a Misa al menos una vez al mes, el 65% rezaba al menos una vez a la semana y el 76% afirmaba que su religión era “algo” o “muy” importante para ellos.

Los católicos adultos de la Generación Z eran más propensos a asistir a Misa al menos una vez al mes (39%) que los católicos de la Generación X (30%) y los de la generación de los baby boomers (35%).

Al mismo tiempo, escribió Gray, “la Generación Z era menos propensa que los católicos de más edad a rezar al menos una vez a la semana y a decir que su religión es ‘algo’ o ‘muy’ importante para ellos”.

Los datos indican que los miembros de la Generación Z que han sido criados como católicos son menos propensos que otros grupos de edad a conservar esa identidad en la edad adulta.

Gray observó que desde 2021 –cuando las cifras de la Generación Z se hicieron “lo suficientemente visibles en la GSS” como para ser estadísticamente significativas– sus tasas de retención en la fe católica han “caído cada año hasta el 52% en 2024”.

En otras palabras, “solo alrededor de la mitad de la Generación Z que se crió como católica sigue siendo católica en la edad adulta”, dijo.

Sin embargo, Gray dijo a OSV News que “esperaría que esa cifra aumente” con el tiempo, ya que muchos adultos jóvenes criados como católicos a menudo se distancian de la fe de su infancia antes de volver finalmente a ella.

En comparación, entre 2014 y 2024, se observaron tasas de retención más altas de la fe católica en los baby boomers (del 68% al 62%), la Generación X (del 70% al 60%) y los millennials (del 64% al 53%), incluso cuando esos grupos experimentaron descensos generales durante esa década.

Las conversiones de adultos a la fe católica después de los 16 años se mantienen en el rango del 2% al 3% de la población adulta de EE.UU. en todos los grupos de edad, señaló Gray.

Las conversiones entre los adultos de la Generación Z en EE.UU. aumentaron del 0,4% en 2021 y del 0,3% en 2022. En 2024, ese porcentaje subió al 2,9%, en consonancia con otras generaciones en los últimos años.

“Un porcentaje de conversión del 2,9% en 2024 no es un valor atípico en comparación con otras generaciones en los últimos años y sitúa a la Generación Z en línea con los patrones predominantes”, escribió Gray.

Gray señaló que las bajas tasas en 2021 y 2022 pueden haberse debido a dos factores.

En primer lugar, al ser una generación más joven, la cohorte de la Generación Z ha tenido “menos tiempo” para “cambiar de religión”, afirmó.

En segundo lugar, señaló, ese período “coincide con la pandemia de COVID-19”, cuando es posible que los posibles conversos no hayan podido inscribirse en los cursos de la OCIA (Orden de Iniciación Cristiana para Adultos).

También destacó que se observaba un “cambio significativo” entre las generaciones en cuanto a la “diversidad racial y étnica”.

Los datos muestran que el 40% de los católicos de la Generación Z se identifican a sí mismos como hispanos o latinos, en comparación con el 18% de sus homólogos de la generación del baby boom, escribió.

Menos de la mitad de los adultos católicos de la Generación Z (47%) y de la generación del milenio (46%) se identifican como blancos y no hispanos, señaló Gray. Añadió que “el número de católicos que se identifican como algo distinto de hispanos o blancos no hispanos también es mayor entre los millennials y la Generación Z que entre los católicos de más edad”.

Gray dijo a OSV News que aún no se dispone de evidencia estadística de un aumento general de los católicos.

“Podría ser cierto. Esperamos que sea cierto; esperamos que haya esta gran afluencia de nuevos católicos”, dijo. “No lo sabremos hasta el próximo año”.