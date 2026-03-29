La Peregrinación Eucarística Nacional busca ser un recorrido sagrado para EEUU en su 250.º aniversario

La ruta de la Peregrinación Eucarística Nacional de 2026, que comienza en St. Augustine, Florida, y terminará en Filadelfia. (Gráfico de OSV News/Congreso Eucarístico Nacional)

Por Gina Christian, OSV News

(OSV News) — La próxima Peregrinación Eucarística Nacional –que tendrá lugar mientras Estados Unidos celebra su 250.º aniversario en 2026– marca un momento para “un país que aún está en conversión” y “un país que sigue en peregrinación”, dijo Jason Shanks, presidente de la organización del Congreso Eucarístico Nacional.

Shanks se unió a los organizadores de la peregrinación, junto con varios de sus nueve peregrinos perpetuos, en una conferencia de prensa en línea el 25 de marzo para anunciar más detalles del evento, que se llevará a cabo del 24 de mayo al 5 de julio.

Bajo el lema “One Nation under God” (“Una nación bajo Dios”), la ruta se extenderá desde Florida hasta Maine, abarcando más de 2.200 millas a través de la mayoría de las 13 colonias originales de la nación. A lo largo de 43 días, los peregrinos recorrerán 18 diócesis y arquidiócesis, así como dos eparquías católicas orientales.

Nueve peregrinos perpetuos acompañarán al Santísimo Sacramento, y a lo largo del camino se llevarán a cabo eventos públicos, incluyendo misas, horas santas, conciertos de música sacra, charlas y actividades de caridad.

Los organizadores de la peregrinación invitan a los fieles a participar en un ramillete espiritual de 250.000 horas santas, con un formulario de inscripción disponible en el sitio web de la peregrinación, eucharisticpilgrimage.org/one-nation-under-god.

El ramillete espiritual se presentará en la capital del país como un signo de “oraciones por la paz en nuestro mundo, por la unidad y la paz en nuestro país, y para que la mano de Dios continúe guiando a todos los habitantes de los Estados Unidos”, dijo Shanks.

La peregrinación de 2026, una continuación de los recorridos de 2024 y 2025 que fueron realizados como parte del Avivamiento Eucarístico Nacional, ha sido puesta bajo el patrocinio de Santa Francisca Javier Cabrini, la religiosa e inmigrante italiana que se convirtió en la primera ciudadana estadounidense en ser canonizada tras una vida dedicada al ministerio con los inmigrantes.

Junto con la Madre Cabrini, otros santos y santas que serán conmemorados a lo largo de la peregrinación son Santa Katharine Drexel, la heredera de un imperio bancario de Filadelfia que fundó las Hermanas del Santísimo Sacramento y sirvió a las comunidades afroamericanas e indígenas (nativos americanos); St. John Neumann, el redentorista nacido en Baviera que, como obispo de Filadelfia, estableció el sistema de escuelas parroquiales del país, así como la devoción de las Cuarenta Horas; y los mártires de Georgia, que pronto serán beatificados, seis franciscanos españoles que fueron asesinados mientras realizaban su labor misionera entre el pueblo indígena guale a finales del siglo XVI.

Las paradas a lo largo de la Ruta Cabrini destacarán los lugares significativos para las contribuciones del catolicismo a la historia de Estados Unidos, dijo Shanks.

“Antes de que existiera una Constitución, hubo una consagración”, afirmó, refiriéndose a las misas celebradas en el territorio de lo que más tarde se convertiría en los Estados Unidos.

Los historiadores han citado varias de estas liturgias, incluyendo misas que, según se informa, tuvieron lugar en 1541 en los futuros estados de Kansas y Texas, y la liturgia del 8 de septiembre de 1565 celebrada por el padre Francisco López de Mendoza Grajales en el sitio de que ahora es St. Augustine, Florida.

En 1664, el padre jesuita Andrew White, nacido en Londres, celebró una Misa en la colonia de Maryland.

“Estamos emocionados de unir a nuestro país en memoria de su historia y de explorar, en cierto modo, la contribución católica a este experimento estadounidense”, dijo Shanks.

Entre los eventos de peregrinación que honran el desarrollo de la nación habrá una procesión eucarística por la histórica Williamsburg, Virginia; una bendición desde el Puente Conmemorativo de Arlington sobre el río Potomac en Washington, con una procesión que pasará por lugares emblemáticos de la capital; una adoración eucarística en el Pilgrim Memorial State Park de Plymouth, Massachusetts; y un cruce del río Delaware hacia Nueva Jersey –un guiño a George Washington, quien lideró a 2.500 soldados del Ejército Continental a través de las aguas en la noche de Navidad de 1776, sorprendiendo a las tropas enemigas de Hesse, mercenarios del Imperio Británico, y asegurando importantes victorias estadounidenses en la Guerra de Independencia.

La peregrinación concluye con una Misa y una procesión eucarística durante el fin de semana festivo del 4 de julio en Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia del país y que fue la capital de la nación desde 1790 hasta 1800, cuando la nueva ciudad de Washington se convirtió en la sede del gobierno nacional.

El peregrino Zachary Dotson dijo en la conferencia de prensa que “la verdadera belleza” del lema “Una nación bajo Dios” reside en “la gran humildad que se requiere para creer verdaderamente en ello y vivir conforme a ello”.

“No hay nada más sanador que la misericordia divina y el amor de Dios, los cuales están abiertos y disponibles para todas las personas”, afirmó.