Acompañamiento Catequético se da los días viernes

El Acompañamiento Catequético es para personas que se encuentran cursando el nivel asociado del programa catequético de la Arquidiócesis y que requieren apoyo.
El apoyo brindado hará que el participante tenga un mayor entendimiento o aclare dudas para poder obtener el certificado.
El acompañamiento se realizará vía Zoom y se ofrecerá a las 8:00 p.m. los días viernes.
Contactar directamente a la Oficina de Ministerio Hispano por correo electrónico a hispmin@archlou.org o por teléfono al 502-471-2137.
No hay costo.