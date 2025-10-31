Noticias Locales, Vida Católica

Acompañamiento Catequético se da los días viernes

by

El Acompañamiento Catequético es para personas que se encuentran cursando el nivel asociado del programa catequético de la Arquidiócesis y que requieren apoyo.

El apoyo brindado hará que el participante tenga un mayor entendimiento o aclare dudas para poder obtener el certificado.

El acompañamiento se realizará vía Zoom y se ofrecerá a las 8:00 p.m. los días viernes.

Contactar directamente a la Oficina de Ministerio Hispano por correo electrónico a hispmin@archlou.org o por teléfono al 502-471-2137.

No hay costo.

