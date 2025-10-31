El Líder Catequético Eficaz comienza el 1 de diciembre

Líder Catequético Eficaz es un programa de aprendizaje y acompañamiento para catequistas que desean continuar formándose.

Los catequistas deben contar con el certificado otorgado por la arquidiócesis en el nivel asociado del programa.

Las sesiones se llevarán a cabo el primer lunes de cada mes comenzando el 1 de diciembre de 8pm-9pm y será vía Zoom.

El material a utilizar será la serie El Lider Catequético Eficaz de Loyola Press y se ofrecerá crédito en el nivel avanzado de catequesis.

Con un mes de anticipación se entregarán las preguntas que se discutirán en el foro de Zoom basadas en 3 capítulos del libro a revisar.

Las personas interesadas, favor de comunicarse a la Oficina de Ministerio Hispano para registrarse al 502-471-2137 o enviar un email a hispmin@archlou.org.

Se extenderá un certificado una vez completados los 6 libros de la serie.

El costo es de $10 una vez finalizada la serie.