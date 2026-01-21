Todos podemos ser un buen samaritano, dice el Papa en su mensaje para los enfermos del mundo

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — Las personas de fe y buena voluntad deben tomarse el tiempo para reconocer las necesidades y el sufrimiento de quienes les rodean y dejarse mover por el amor y la compasión para ofrecer a los demás una ayuda concreta, dijo el Papa León XIV.

Amar al prójimo –a quien Jesús identifica como cualquiera que nos necesite– está al alcance de todos, dijo el Papa en su mensaje para la 34.ª Jornada Mundial del Enfermo, que la Iglesia celebra el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes.

“El dolor que nos conmueve, no es un dolor ajeno, es el dolor de un miembro de nuestro propio cuerpo al que nuestra Cabeza nos manda acudir para el bien de todos”, escribió el Papa en el mensaje publicado el 20 de enero.

El tema elegido para la celebración de 2026 se inspira en la parábola del buen samaritano y en la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad humana, “Fratelli Tutti”.

Bajo el título “La compasión del samaritano: amar soportando el dolor del otro”, el mensaje se centra en la importancia de: encontrarse con los demás y escucharlos; dejarse conmover por la compasión; y amar a Dios a través de acciones concretas en solidaridad con los demás.

Aunque tradicionalmente se dirige a los trabajadores católicos de la salud y la pastoral de salud, el mensaje de este año se ofrece a todos, dijo el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en una conferencia de prensa en el Vaticano para presentar el mensaje el 20 de enero.

El mensaje se dirige a todos porque “somos un solo cuerpo, una única humanidad de hermanos y hermanas, y cuando alguien está enfermo y sufre, todas las demás categorías –que tienden a divider– se desvanecen en su insignificancia”, afirmó el cardenal.

Cuando se le pidió que comentara sobre la mejor manera en que la gente en Estados Unidos debería responder al ser testigo de la violencia hacia los inmigrantes, el cardenal Czerny dijo: “No sé qué decir sobre el panorama general”, pero afirmó que sería útil centrarse en “la visión inferior” o en lo que debería suceder o está sucediendo sobre el terreno.

“Hay muchas situaciones en las que el cristiano individual, el ciudadano individual, puede tender su mano o prestar su apoyo. Y eso es extremadamente importante”, afirmó. “Supongo que todos podríamos esperar que esos muchos gestos, muchos gestos samaritanos, también se traduzcan en una mejor política”.

La “lucha por la justicia” católica, declaró a Catholic News Service, obtiene “su verdadera profundidad y su verdadero significado” de la experiencia cotidiana de ayudar a personas reales.

El trabajo de abogacía, por ejemplo, debe “evolucionar a partir de la experiencia real”, afirmó. “Cuando, por ejemplo, tus visitas a los enfermos revelan la injusticia de la inaccesibilidad a la atención médica, entonces lo tomas como un problema, pero basándote en tu experiencia vivida, y de hecho pastoral y cristiana”.

El buen samaritano muestra que “todos estamos en condiciones de responder” a cualquier persona necesitada, dijo. “Y el misterio, que puedes descubrir seas cristiano o no, es que al ayudar, en cierto sentido, también se alivia el propio sufrimiento”.

“Dado que el mayor sufrimiento para muchos hoy en día, jóvenes y no tan jóvenes, es la soledad y la desesperanza, al preocuparte menos por ello y tender la mano a alguien que te necesita, descubrirás que hay más vida de la que imaginabas”, añadió.

En su mensaje, el Papa León dijo: “Servir al prójimo es amar a Dios en la práctica”.

De hecho, lo que significa “amarse a sí mismo”, escribió, implica “alejar de nosotros el interés de cimentando nuestra autoestima o el sentido de nuestra propia dignidad en estereotipos de éxito, carrera, posición o linaje y recuperar nuestra propia posición ante Dios y ante el hermano”.

“Deseo vivamente que no falte nunca en nuestro estilo de vida cristiana esta dimensión fraterna, ‘samaritana’, incluyente, valiente, comprometida y solidaria que tiene su raíz más íntima en nuestra unión con Dios, en la fe en Jesucristo”, escribió el Papa León.

“Encendidos por ese amor divino, podremos realmente entregarnos en favor de todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos enfermos, ancianos y afligidos”, escribió.