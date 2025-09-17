Peregrinación del Jubileo: 5 lugares para ver en la peregrinación a la Iglesia de St. Augustine en Lebanon, Kentucky

En la histórica parroquia de St. Agustine en Lebanon, Kentucky, la historia del catolicismo se remonta a los orígenes de la ciudad.

Los inicios de la comunidad se remontan a Benedict Spalding, a menudo reconocido como uno de los fundadores de la ciudad de Lebanon, quien reservó cuatro acres de terreno para una iglesia católica en 1813.

El arzobispo Shelton J. Fabre designó la parroquia como lugar de peregrinación para el Año Jubilar.

La Iglesia de St. Agustine es uno de los seis lugares de peregrinación de la Arquidiócesis de Louisville. Cada lugar ofrece a los fieles la oportunidad de recibir una indulgencia plenaria. (Véase el decreto del arzobispo Fabre a continuación).

A continuación, se presenta una breve historia de la parroquia:

En 1815, el padre Charles Nerinckx fundó una iglesia que se completó en 1821 y se conoce como la Iglesia de St. Hubert.

Durante el pastorado del Padre Robert A. Abell, se construyó una segunda iglesia, más grande que la primera, en el sitio original. Consagrada en 1837, la parroquia se dedicó a San Agustín.

Posteriormente, en 1868, durante el pastorado del padre Ivo Schacht, se inició la construcción de la iglesia actual, y en 1872, la antigua iglesia fue demolida.

En 1908, bajo el pastorado del padre Joseph Hogarty, la parroquia fue renovada, incluyendo la sustitución de sus ventanas por vitrales, la adición de óleos del Vía Crucis y nuevas bancas.

También bajo su pastorado, se fundó la Iglesia St. Monica, una iglesia independiente para feligreses católicos negros en Lebanon. Su primera piedra se colocó en 1914. En el sótano de la iglesia funcionó una escuela, y la parroquia atendió a los católicos negros hasta 1962.

Ese año, bajo la dirección de Monseñor Joseph D. Gettlefinger, quien sirvió en la parroquia de 1937 a 1968, los feligreses de St. Monica se unieron a la Iglesia de St. Augustine, y el edificio fue demolido.

La feligrés Mary Jane Schockency, tercera generación de feligreses de St. Augustine, tiene vínculos con la Iglesia de St. Monica, según declaró en una entrevista reciente.

“Tengo 89 años, así que llevo aquí 89 años”, dijo Schockency, quien se bautizó en la Iglesia de St. Monica y asistió a la antigua St. Monica School.

Era una de los cinco estudiantes de su grado que estudiaban en la escuela de dos aulas ubicada en el sótano. Cada aula albergaba a cuatro grados y estaba atendida por una Hermana de Loreto, comentó. Durante el recreo, recuerda jugar a “juegos sencillos” como la pelota y la rayuela, añadió.

Ha participado en la mayoría de las organizaciones parroquiales a lo largo de su vida, desde el coro hasta el consejo parroquial y el comité de duelo. Incluso siendo una de las feligreses de mayor edad, todavía planta flores junto a la estatua de María al aire libre de la parroquia, señaló el padre Daniel Whelan, administrador parroquial.

Para Schockency, el voluntariado es parte de ser feligrés.

“En todas las parroquias de la zona, la gente tiene lazos, ya sea sanguíneos o de amistad. Así que, si surge algo, vamos todos juntos. Si necesitas algo, siempre nos ofrecemos como voluntarios. Porque eso forma parte de ser parte de la parroquia”, dijo.

La parroquia también ha aportado muchos sacerdotes, incluyendo un arzobispo y un obispo, a la iglesia en general, señaló John Thomas, feligrés de muchos años.

“No hay muchas parroquias en ninguna diócesis que puedan decir que tienen un arzobispo y un obispo de esta parroquia”, dijo, señalando que el arzobispo de Indianápolis, Charles Thompson, y el obispo de Nashville, Mark Spalding, sirvieron juntos como párrocos de St. Augustine a finales de la década de 1990.

Thomas, quien ha servido en la parroquia como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, lector, sacristán, monaguillo y presidente del consejo de finanzas, comentó que sus recuerdos favoritos en la parroquia son ver a sus tres hijos recibir los sacramentos.

Para quienes visitan la parroquia, el padre Whelan anima a dedicar tiempo en silencio con Dios.

“Lo mejor que podemos hacer al visitar cualquier iglesia es simplemente estar en silencio con Dios”, dijo. “Al entrar, está bien mirar a nuestro alrededor, porque aquí hay mucha belleza. Pero luego, simplemente siéntense y esté en silencio con Él”.

Para quienes puedan hacer la peregrinación, estos son algunos lugares que pueden ver durante su visita:

Estatuas de San Agustín y Santa Mónica

Las estatuas de San Agustín y Santa Mónica se encuentran en lados opuestos de la iglesia, una frente a la otra, lo que evoca la historia de la parroquia, según el padre Whelan.

Él considera a ambos santos patronos de la parroquia y pide su intercesión durante la Plegaria Eucarística, dijo.

“Cuando rezo la Plegaria Eucarística III, se reza por el santo patrono. Pero siempre la incluyo también. Por eso siempre digo Santa Mónica y San Agustín, porque me gusta la riqueza de los dos juntos”.

Altar

Una segunda restauración interior de la iglesia en el año 2000 incluyó la construcción de un nuevo altar, que incorpora mármol de las antiguas barandillas del altar de la iglesia.

Estaciones del Vía Crucis

Pinturas al óleo que representan las Estaciones del Vía Crucis adornan las paredes de la parroquia desde su renovación en 1908.

Vitrales

Las ventanas originales de la iglesia fueron reemplazadas por vitrales durante su renovación de 1908. Las vitrales muestran imágenes de varios santos, como San Agustín y Santa Mónica, así como símbolos religiosos, como el Sagrado Corazón de Jesús.

Los vitrales son unos de las favoritos de Schockency, quien comentó que siempre ha disfrutado mirándolos, “sobre todo cuando estaba en la iglesia y brillaba el sol”.

Confesionarios y bancas antiguas

Las bancas de madera tallada de la parroquia son originales de su renovación de 1908.

La fachada de los dos confesionarios de madera de la parroquia, que originalmente se encontraban en la parte delantera de la iglesia, se reconstruyó y se trasladó a la parte trasera a principios de la década del 2000. Sus fachadas conducen a una sala de llanto y una sala de reconciliación, construidas durante la renovación del año 2000.

Otros sitios de peregrinación incluyen Cathedral of the Assumption, the Shrine of St. Martin of Tours, the Basilica of St. Joseph Proto-Cathedral in Bardstown, Ky.; Holy Cross Church en Loretto, Ky., y la Iglesia St. Helen en Glasgow, Ky.

Para más información acerca de St. Augustine Church, visite staugustinechurch.net o llame a la oficina parroquial al 270-692-3019.

Este es el sexto artículo de una serie que presenta los lugares de peregrinación arquidiocesanos para el Año Jubilar de 2025. Tim Tomes, archivista de la Arquidiócesis de Louisville, contribuyó a esta historia. Las fuentes incluyeron “Faith and Mission: Parish Histories”, los directorios parroquiales y los archivos de The Record.