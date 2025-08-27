PARTICIPE — 10 tips para un año escolar exitoso

La Oficina de Escuelas Católicas ha compilado 10 tips para ayudar a las familias a participar en un año escolar exitoso.

1. Ore diariamente

Comience y termine el día con oración en familia. Asegurarse de tener una comida juntos cada tarde y orar antes de comer. Al orar juntos usted está nutriendo la relación personal del niño con Jesús que se alinea y es fortalecida por la misión de nuestras escuelas para apoyar a los estudiantes en su jornada de fe.

2. Asista a Misas de Fin de Semana

Asistir a Misa juntos fomenta la fe y desarrolla la conexión familiar y comunitaria. Inscríbase para ministrar con su hijo o con toda la familia, como portadores de las ofrendas o como ministros de hospitalidad etc. Usted fortalecerá su relación personal con Jesús y la de su hijo al participar en la Misa semanal.

3. Lea con su Hijo

Haga de la lectura una actividad compartida. Escojan libros que reflejen valores católicos como la compasión, la fe, el sentido de pertenencia y la bondad. Esto no únicamente ayudará a construir carácter, pero también generará oportunidades de gran conversación entre usted y su hijo.

4. Hable acerca de la Fe

Conecte las lecciones de la escuela a situaciones reales de la vida y la jornada de fe de su familia. Hablen sobre los valores del Evangelio y las lecciones aprendidas de los pasajes del Evangelio que ayudan a guiar las decisiones y los comportamientos.

5. Involúcrese

Modele la participación parroquial y escolar y construya comunidad participando en actividades escolares, ofreciéndose como voluntario para eventos y participando en la vida parroquial. Su presencia y participación muestran a su hijo que la escuela y la fe importan.

6. Comprométase a apoyar

Mantenga una comunicación abierta, respetuosa y positiva con maestros y personal escolar. Manténgase informado y colabore para apoyar el éxito de su hijo. Usted es socio con su escuela trabajando juntos por el mejor interés del niño.

7. Inspire a su hijo

Considere colocar un mensaje diario en la lonchera o mochila de su hijo. Citas de las Escrituras y otras palabras de aliento suscitarán confianza y orgullo en su hijo. Además conozca el lema de la escuela de este año y sus valores y úselos en las conversaciones con su hijo.

8. Planee rutinas

Establezca rutinas consistentes para la tarea, oración, comidas y descanso. La estructura ayuda a los niños a esforzarse tanto académicamente como espiritualmente. Construya rutinas diarias que incluya descansos de entretenimiento tecnológico, especialmente los medios sociales y juegos de video en línea. Un horario regular provee continuidad, consistencia y confianza en qué esperar posteriormente. Esto ayuda a calmar mentes ansiosas e inciertas.

9. Haga preguntas

Fomente conversaciones profundas haciendo preguntas abiertas que invitas a la reflexión y conexión. Aliente a su hijo a compartir lo que aprendió. Qué despertó la curiosidad o cómo vivió la experiencia de Dios durante el día. Pregunte que fue lo que hizo sentir orgulloso, alegre o fue un reto para su hijo en la escuela, creando un espacio de conversación más significativo.

10. Confianza en Dios

No es común para su hijo sentirse desanimado, molesto o frustrado. Responda escuchando empáticamente y ofrezca aliento. Siempre creyendo en la promesa de Dios de que está con nosotros. Recuerde a su hijo y (¡a usted mismo!) de confiar en el plan de Dios. La fe es la base para la resiliencia y la esperanza durante todo el año escolar.

Involúcrese en estos 10 tips

¡Para tener un año exitoso!