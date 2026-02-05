Papa León: Las Escrituras están destinadas a hablar a los creyentes ‘en cada época’

Por Josephine Peterson, Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El Papa León XIV afirmó que las Escrituras están destinadas a hablar directamente a los creyentes del mundo actual, y destacó durante su audiencia general que la Biblia es la palabra de Dios expresada a través de autores humanos.

“En cada época la Iglesia está llamada a proponer de nuevo la Palabra de Dios con un lenguaje capaz de encarnarse en la historia y de alcanzar los corazones”, dijo el Papa el 4 de febrero.

Advirtió que cuando la Escritura “pierde contacto con la realidad, con las esperanzas y los sufrimientos de los hombres”, o se proclaman en un lenguaje “incomprensible, poco comunicativo o anacrónico”, se vuelve “ineficaz”.

Continuando con su serie de catequesis sobre el Concilio Vaticano II, el Papa dijo que la Biblia no es una reliquia del pasado, sino un diálogo vivo destinado a llevar a las personas a conocer y amar a Dios. Dios eligió comunicarse a través de su pueblo, demostrando su misericordia y su deseo de estar cerca de la humanidad, dijo el Papa.

Citando el documento “Dei Verbum” del Concilio Vaticano II, el Papa León dijo: “Las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejantes al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomada la carne de la debilidad humana, se hizo semejante a los hombres”.

Es importante señalar, dijo, que, aunque Dios es el autor principal de las Escrituras, los seres humanos también fueron “verdaderos autores”, no simplemente escribas pasivos que compartían las palabras de Dios, dijo el Papa: “¡Dios no mortifica nunca al ser humano y sus potencialidades!”.

También advirtió contra la lectura de las Escrituras como si no tuvieran origen divino y fueran solo una reliquia del pasado.

“Si bien la Escritura es un texto arraigado en la verdad histórica, también contiene una profundidad espiritual ilimitada que habla a las personas de todos los tiempos y lugares, comunicando sobre todo el amor de Dios y su deseo de salvarnos”, dijo el Papa al leer su resumen en inglés.

El Papa León dijo que Dios, “en su bondad, no permite que en nuestras vidas falte el alimento esencial de su Palabra y oremos para que nuestras palabras, y más aún nuestras vidas, no oscurezcan el amor de Dios que en ellas se narra”.

Al terminar su audiencia, el Santo Padre rezó por el pueblo de Ucrania, que ha sufrido frecuentes bombardeos recientemente, lo que ha afectado aún más su acceso a la energía eléctrica. También reconoció que se esperaba que el 5 de febrero se firmara un nuevo tratado START entre Estados Unidos y Rusia, que frenaría la proliferación de armas nucleares.

Compartiendo su esperanza de que se renueve el tratado, el Papa León dijo en italiano: “Les pido que no dejen que este instrumento se derrumbe sin intentar garantizar un seguimiento concreto y eficaz. La situación actual nos exige hacer todo lo posible para liberarnos de una nueva carrera armamentística que amenaza aún más la paz entre las naciones”.