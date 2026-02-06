Diócesis de Arlington celebra la que será su primera ‘cosecha’ del programa hispano de diaconado diocesano

Jose Amaya, Marco Orozco, Roberto Silva, Rodrigo Ponce, Miguel Correa and Javier Aguilera, aspirants for the Diocese of Arlington’s permanent diaconate program, stand for the calling of aspirants during the Mass of Admission Candidacy for Holy Orders at the Cathedral of St. Thomas More in Arlington, Va., Feb. 1, 2026. While other Hispanic men already serve as permanent deacons in the diocese, the new curriculum was created specifically for Hispanics. (OSV News photo/Jim Hale, courtesy Arlington Catholic Herald)

By Marietha Góngora V., OSV News

ARLINGTON, Virginia (OSV News) — Luego de cumplir con el periodo de aspirantado de dos años del Programa Hispano de Diaconado Permanente, el primer grupo de seis hispanos de la Diócesis de Arlington se presentó formal y públicamente para continuar su proceso de formación, el cual se espera culmine en cuatro años con su ordenación como diáconos.

En medio del regocijo de esta comunidad, el pasado 1 de febrero, el obispo Michael F. Burbidge de Arlington presidió la Misa para la Admisión de Candidatos al Orden Sagrado, la cual contó con la asistencia de cientos de feligreses en la Catedral de Santo Tomás Moro, entre los que se encontraban familiares y amigos de los candidatos al diaconado permanente.

“Cuenten con mi apoyo espiritual en la oración y mi confianza en ustedes. Confío en su sinceridad, en sus intenciones al presentarse hoy y al comprometerse a formar su mente y corazón para un servicio fiel al Señor y a su Iglesia”, decía la homilía escrita por el obispo Burbidge, la cual fue leída por el padre Joel Jaffe, quien es el encargado de coordinar el programa hispano de diaconado en esta diócesis.

“Que Dios, que ha comenzado esta buena obra en ustedes, la lleve a su plenitud”, decían las palabras del obispo Burbidge.

Durante la Misa, los seis aspirantes afirmaron frente al obispo su intención de completar su formación para hacerse “aptos para recibir en el momento oportuno el ministerio en la Iglesia”, como diáconos permanentes.

El padre Jaffe, quien además sirve como párroco de la iglesia Cristo Redentor en Sterling, Virginia, dijo a OSV News que este programa fue diseñado para responder al crecimiento de la comunidad hispanohablante en la diócesis.

Los miembros de este programa están siguiendo un currículum diseñado para hombres hispanos, con cursos en español y también cuentan con el apoyo de sacerdotes bilingües ayudando en la formación de los futuros diáconos.

“Es una alegría para mi ver seis hombres escuchando el llamado de Dios para servir a otro nivel y para sacrificar mucho por la comunidad, por la iglesia y la misión de la organización de nuestra diócesis. Estoy muy feliz por eso”, afirmó el padre Jaffe.

Tras la Misa en español, el obispo Burbidge dijo a OSV News que los candidatos — Javier Aguilera, José Amaya, Miguel Correa, Marco Orozco, Rodrigo Ponce y Roberto Silva — “son muy dedicados y están trabajando duro, tomándose muy en serio su formación, que es una formación intelectual porque tienen que crecer en su conocimiento de la fe y aprender las herramientas para enseñarla y predicarla”.

Javier Aguilera, quien estuvo acompañado por su esposa, Norma, y otros miembros de su familia, oriundos de El Salvador, calificó la Misa del 1 de febrero como “inolvidable”.

“Todas las misas son bonitas, pero esta ha sido muy especial para mí, ha tocado mucho mi corazón”, dijo Aguilera, quien tenía doble motivo de celebración pues coincidió con su cumpleaños número 58.

Por su parte, Norma afirmó que la fe se ha visto fortalecida al interior de su hogar. “He sentido que he aprendido bastante de lo que él está haciendo y yo estoy haciendo otras cosas que no hacía como las laudes y las vísperas”, dijo a OSV News.

Para el obispo Burbidge, la vida espiritual de estos hombres es, sin duda, una parte fundamental en el éxito de su proceso de formación.

“No solo necesitamos diáconos. Necesitamos diáconos santos, por eso, gran parte de la formación consiste en ayudarles a convertirse en discípulos y ayudarles en su oración, en su relación con el Señor, porque solo pueden dar lo que tienen” dijo a OSV News.

Como el obispo manifestó por medio de su homilía, en medio de sus estudios y obligaciones la “máxima prioridad” de los candidatos “debe ser siempre su vida espiritual y su crecimiento en santidad”, recalcando el sentido de compromiso frente al llamado al diaconado permanente.

Refiriéndose al Evangelio del domingo, en el que Jesús “nos enseña a todos cómo crecer en santidad al enseñarnos las Bienaventuranzas”, el obispo advirtió que la santidad es “más que simplemente seguir los diez mandamientos”.

“Si están prometiendo formar su mente y su corazón para un servicio fiel, deben ser aprendices dedicados para ser formados en la verdad, la palabra y la fe, y se preparan para enseñar, proclamar y predicar”, dijo el padre Jaffe, leyendo las palabras de la homilía del obispo.

El obispo Burbidge, quien exhortó a los candidatos a confiar plenamente en el Señor, en su gracia y misericordia sin olvidarnos de buscar la ayuda de la Santísima Virgen María, afirmó que al darnos las Bienaventuranzas, Jesús “transforma radicalmente los valores y criterios del mundo, enseñándonos las virtudes y prácticas espirituales que sirven como guía perfecta para ser verdaderos discípulos del Señor, seguir sus caminos, crecer en santidad y ser contados entre los bienaventurados”.

En su homilía, el obispo también expresó su agradecimiento “por el apoyo y aliento que reciben de sus esposas, hijos, familiares, compañeros feligreses y formadores”, refiriéndose al padre Paul D. Scalia, vicario episcopal para el clero y director del Programa de Formación para Diáconos Permanentes en la Diócesis de Arlington, y al padre Jaffe.

Por su parte, el padre Jaffe, quien ha trabajado con la comunidad hispana durante todo su sacerdocio, dijo al Arlington Catholic Herald, el periódico de la Diócesis de Arlington, que “poder ayudar al obispo a crear y dirigir este programa, y luego ayudar a todos estos hombres a sentirse inspirados para servir como diáconos, es una alegría”.

Tras concluir la Misa, en entrevista con OSV News, el obispo Burbidge destacó la voluntad de servicio de la comunidad hispana en su diócesis.

“En la Diócesis de Arlington nos sentimos muy bendecidos por el vibrante crecimiento de nuestras comunidades hispanas y sus necesidades espirituales y pastorales deben seguir siendo atendidas, pero a medida que crecemos, necesitamos ayuda y los diáconos de la comunidad hispana proporcionarían un maravilloso ministerio a una comunidad en constante crecimiento”, dijo.

Según el obispo, considerando la rigurosidad del programa de formación para diáconos, pensaron que “lo mejor sería tener un grupo en el que pudieran apoyarse mutuamente, aprender en su idioma y seguir los cursos que serían más significativos para el ministerio que, si Dios quiere, algún día ejercerán como diáconos”.

Monseñor Burbidge dijo sentirse complacido por contar con un sólido grupo de diáconos, aunque anticipa que necesitan, y necesitarán, cada vez más diáconos hispanos. “Por eso pensamos que este programa podría ser atractivo para que otros hombres lo consideraran, pero empezamos poco a poco porque esto es nuevo para nosotros y, si Dios quiere, seguirá creciendo”, añadió.

Joel De Loera, director del Apostolado Hispano de la Diócesis de Arlington, aseguró que este “es un momento histórico” para la diócesis “porque es la primera vez que se ofrece este programa en español y es en respuesta a la gran necesidad que hay en nuestra comunidad hispana y demuestra el gran cuidado pastoral de Monseñor Burbidge por la comunidad hispana”.

“Ellos tienen la oportunidad de cumplir su llamado, su vocación al diaconado y es una gran bendición que nuestro obispo haya respondido a este impulso, que yo pienso que es del Espíritu Santo, especialmente en estos tiempos donde estamos viviendo tanta dificultad, tanta ansiedad en nuestra comunidad hispana”, dijo De Loera. “Es un signo profético de esperanza para nuestros tiempos y para nuestra diócesis”.