Papa León: La unidad de la Iglesia proviene de la fe en Cristo y del amor

El Papa León XIV sonríe mientras saluda a un niño vestido de papa desde el papamóvil, recorriendo la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de su audiencia general del 11 de marzo de 2026. (Foto CNS/Lola Gómez)

Por Josephine Peterson, OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — La Iglesia Católica está formada por personas diversas que están unidas por su fe en Cristo y llamadas a acoger a toda la humanidad, afirmó el Papa León XIV durante su audiencia general.

“Su principio unificador no es un idioma, una cultura o una etnia, sino la fe en Cristo”, dijo en la Plaza de San Pedro el 11 de marzo.

Continuando con su serie de reflexiones sobre el Concilio Vaticano II, el Papa se centró en la Constitución dogmática “Lumen Gentium”, que describe a la Iglesia como el “Pueblo de Dios”.

La Iglesia es “una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación”, dijo, añadiendo que es una asamblea de personas unidas no por su nacionalidad o cultura, sino por su fe compartida en Cristo.

El Papa León dijo que esta comprensión tiene sus raíces en la Biblia, señalando el pacto de Dios con Abraham y el pueblo de Israel, que preparó el camino para el nuevo pacto establecido a través de la muerte y resurrección de Jesús.

El Papa dijo que el amor es la ley que rige las relaciones dentro de la Iglesia, tal y como los creyentes lo reciben y experimentan a través de Jesús. A través de Cristo, los creyentes de todas las naciones están unidos en la fe, afirmó. La Iglesia es el pueblo de Dios que “toma su existencia del cuerpo de Cristo y que es en sí mismo el cuerpo de Cristo”.

En lugar de encerrarse en sí misma, dijo el Papa, la Iglesia debe permanecer abierta a todos.

“Unificada en Cristo, Señor y Salvador de todos los hombres y las mujeres, la Iglesia no puede nunca estar replegada en sí misma, sino que está abierta a todos y es para todos”, dijo.

En un mundo marcado por los conflictos y las divisiones, añadió el Papa León, la diversidad de la Iglesia es un signo de esperanza.

“Es un gran signo de esperanza –sobre todo en nuestros días, atravesados por tantos conflictos y guerras– saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven, en la fuerza de la fe, mujeres y hombres de distinta nacionalidad, lengua o cultura: es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad, llamada y profecía de esa unidad y de esa paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos”, dijo.

Antes de saludar a los italoparlantes, el Papa dijo que se sentía cercano al pueblo libanés “en este momento de grave prueba”, tras la muerte del padre Pierre El-Rahi (al-Rahi), también conocido como Pierre el-Raï. El sacerdote maronita murió en un bombardeo israelí sobre el sur del Líbano el 9 de marzo. El Papa dijo que su funeral se celebraría el 11 de marzo en Al-Qlayaa (a veces conocido como Qlayaa), un pueblo cristiano.

“En árabe ‘El Raii’ significa ‘el Pastor’. El Padre Pierre fue un auténtico pastor, que permaneció siempre junto a su pueblo, con el amor y el sacrificio de Jesús, el Buen Pastor”, dijo en italiano. “En cuanto se enteró de que algunos feligreses habían resultado heridos en un bombardeo, sin pensarlo corrió a ayudarlos”.

Antes de la audiencia, el Papa León se reunió en privado con el cardenal Dominique J. Mathieu, arzobispo de Teherán e Isfahán, Irán. El cardenal belga, miembro de la orden franciscana, llegó a Roma el 8 de marzo tras ser evacuado junto con todos los miembros de la embajada italiana, donde tiene su sede.

Durante la audiencia general, el Papa León pidió oraciones por la paz en Irán y en todo Oriente Medio, sobre todo por las numerosas víctimas civiles y los niños inocentes.

“Que nuestra oración pueda ser consuelo para los que sufren y semilla de esperanza para el futuro”, dijo.