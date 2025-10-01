Obispos católicos lamentan el mortal ataque contra la iglesia de los Santos de los Últimos Días en Michigan

GRAND BLANC, Michigan (OSV News) — Varios obispos católicos expresaron su dolor por el mortal ataque contra un templo de Michigan, ocurrido apenas unas semanas después del tiroteo masivo en una iglesia católica de Minnesota.

Al menos cuatro personas murieron cuando un presunto pistolero, un exmarine estadounidense que sirvió en Irak, embistió con su camioneta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township durante un servicio religioso el 28 de septiembre, y luego incendió el edificio mientras disparaba contra los feligreses.

Ocho víctimas permanecen en el hospital, una de ellas en estado crítico, y las autoridades dijeron que esperan encontrar más víctimas entre los escombros de la capilla.

En una declaración proporcionada a OSV News el 29 de septiembre, el obispo Earl Boyea de Lansing, Michigan, en cuyo territorio diocesano se encuentra la congregación de Grand Blanc, aseguró a la congregación sus oraciones y les aseguró “a los que lloran y a los que están heridos” que cuentan con su “consuelo y apoyo”.

“Todo lugar de culto debería ser un santuario de paz”, declaró el obispo Boyea. “La violación de semejante refugio, especialmente un domingo por la mañana, hace aún más impactante el acto de violencia masiva de ayer”.

El obispo también agradeció a los socorristas “por su heroica asistencia en el lugar de los hechos y por su labor para salvaguardar otros lugares de culto locales”.

En una declaración del 29 de septiembre, el arzobispo Edward J. Weisenburger de Detroit dijo que estaba “desolado” por el ataque.

“En este momento de inmenso dolor, pido que nos solidaricemos con las víctimas, sus familias y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”, escribió.

“Oremos por la paz y la estabilidad en nuestro mundo y comprometámonos a realizar acciones que contribuyan a crear esa paz”.

El obispo Robert J. Brennan, de Brooklyn, Nueva York, en una publicación del 28 de septiembre, calificó el ataque como “extremadamente perturbador”.

“Oramos fervientemente por los fallecidos y heridos, por sus familias y por todos los que se reunieron un domingo por la mañana para orar”, añadió.

El arzobispo Bernard A. Hebda, de St. Paul-Minneapolis, señaló en una declaración del 28 de septiembre que las comunidades católica y mormona comparten ahora un dolor común, ya que poco más de un mes antes, un hombre armado había matado a dos niños e hirió a 21 personas en un tiroteo ocurrido el 27 de agosto durante una liturgia escolar en la iglesia católica Annunciation de Minneapolis.

“Les prometo nuestras oraciones por los fallecidos, así como por los heridos, sus familias y todos los presentes en esa casa de culto”, dijo el arzobispo Hebda. “Por favor, únanse a mí para orar por ellos y por el fin de la violencia sin sentido en todo el mundo”.