El Papa León pide a todos que recen el rosario por la paz durante el mes de octubre

Por Catholic News Service

CIUDAD DEL VATICANO (CNS) — El Papa León XIV pidió a los católicos que recen el rosario todos los días de octubre por la paz.

El Papa hizo esta petición al final de su audiencia general del 24 de septiembre, un día después de haber hablado de nuevo con el párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en la ciudad de Gaza, la única parroquia católica de rito latino en Gaza.

“Gracias a Dios, todos en la parroquia están bien, aunque cada vez las incursiones se acercan más”, dijo el Papa a los periodistas en Castel Gandolfo el 23 de septiembre, antes de regresar al Vaticano tras un día de descanso. La parroquia está ofreciendo refugio y asistencia a cientos de residentes de Gaza.

El Reino Unido, Canadá y Australia reconocieron oficialmente la condición de Estado palestino el 21 de septiembre, sumándose a la Santa Sede y a más de 150 países que ya lo habían hecho. Cuando se le preguntó si eso podría ayudar a la situación, el Papa León respondió a los periodistas que “podría ayudar, pero en este momento realmente no hay voluntad de escuchar al otro bando, entonces el diálogo está roto”.

Respecto a los continuos ataques de Rusia contra Ucrania, el Papa León afirmó que “alguien busca una escalada. Cada vez es más peligroso”.

Lo que se necesita, afirmó, es “frenar los avances militares” y sentarse a la mesa de diálogo.

Al finalizar su audiencia del 24 de septiembre, el Papa León señaló que octubre se acercaba y que, con la festividad de Nuestra Señora del Rosario, el 7 de octubre, la Iglesia Católica tradicionalmente dedica todo el mes al rezo del rosario.

“Invito a todos, cada día del próximo mes, a rezar el Rosario por la paz, personalmente, en familia y en comunidad”, dijo.

El Papa también invitó a los funcionarios y empleados del Vaticano a rezar el rosario juntos cada noche de octubre a las 7 p.m. en la Basílica de San Pedro.

Invitó a todos a la Plaza de San Pedro el 11 de octubre para rezar juntos el rosario durante la vigilia del Jubileo de la Espiritualidad Mariana, recordando también el aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, que comenzó el 11 de octubre de 1962.