Nuevos santos resaltan el poder de la fe en medio de desafíos espirituales y personales

Por Junno Arocho Esteves, OSV News

(OSV News) — Cuando el Papa León XIV eleve a tres mujeres y cuatro hombres a los altares el 19 de octubre, canonizará a un grupo diverso de religiosos y laicos, hombres y mujeres, todos unidos por la virtud de aferrarse a su fe en medio de desafíos personales, espirituales y externos.

Las canonizaciones, anunciadas por el Vaticano el 13 de junio durante el primer consistorio público ordinario del pontífice, elevarán a la santidad a siete candidatos procedentes de Venezuela, Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.

La beata María Carmen Elena Rendiles Martínez, quien nació sin brazo izquierdo, superó sus dificultades físicas y fundó una congregación religiosa, las Siervas de Jesús, dedicada al ministerio pastoral y a la educación. La beata Maria Troncatti, salesiana italiana, dedicó su vida como misionera a los pueblos indígenas de la selva amazónica, lo que le valió el título informal de “doctora de la selva”, mientras que la beata Vincenza Maria Poloni dedicó su ministerio a los enfermos y los pobres, a quienes consideraba “nuestros amos”.

Otros, como el beato Ignazio Choukrallah Maloyan, arzobispo católico armenio, y el beato Peter To Rot, fueron martirizados por su fe. Entre los más conocidos se encuentra el beato Bartolo Longo, un antiguo sacerdote satanista que, tras su conversión, dedicó su vida como terciario dominico a promover el rosario y la devoción mariana.

Para el padre dominico Joseph Anthony Kress, promotor del rosario para la Provincia de San José y director asociado de la Fundación de los Frailes Dominicos, el ejemplo de los retos a los que se enfrentaron el beato Longo y los otros seis candidatos a la santidad muestra “que esta peregrinación terrenal no es una experiencia aséptica”.

En declaraciones a OSV News el 10 de octubre, el padre Kress dijo que, al igual que Cristo, que tropezó y cayó “en su camino hacia el sacrificio supremo”, las vidas cristianas reflejan la misma lucha.

“No necesitamos intentar perfeccionar o purificar nuestras vidas antes de ofrecérselas a Jesús, pero podemos invitarlo a participar en el sufrimiento y la lucha”, afirmó.

“Todos estos santos experimentaron diferentes elementos de lucha a lo largo de sus vidas: luchas físicas, luchas psicológicas, desolaciones espirituales. Pero en medio de todo eso, mantuvieron una relación constante con el Señor y lo invitaron a esos momentos”.

“Ahí es donde está la santidad”, añadió el padre Kress. “Creo que la santidad es más profunda cuando hay una lucha presente”.

Otro aspecto notable de algunos de los candidatos es el hecho de que eran miembros laicos de la Iglesia católica. El beato Longo era miembro laico de la orden dominicana, mientras que el beato José Gregorio Hernández Cisneros, de Venezuela, era terciario franciscano. El beato Peter To Rot, mártir de Papúa Nueva Guinea, estaba casado y era catequista laico.

El padre Kress declaró a OSV News que personas como el beato Longo y el beato Hernández demuestran que “todavía podemos inspirarnos en los grandes carismas de estas órdenes religiosas de la Iglesia católica y no tener miedo de perseguirlo, de comprometernos con ello”.

“Vivimos en una sociedad, amigo, que está tan tensa y tiene tanto miedo de comprometerse con algo concreto”, afirmó. “Y algunos de estos santos que han sido terciarios han asumido esos compromisos, y es un gran mensaje de esperanza y confianza en el Señor, y confianza en nuestra humanidad y personalidad individuales para decir: ‘Este carisma es algo que me atrae y quiero participar en él de manera significativa’”.

A continuación, se presentan breves resúmenes de los siete hombres y mujeres que serán canonizados como los nuevos santos de la Iglesia el 19 de octubre:

— La beata María Carmen Elena Rendiles Martínez fue una religiosa venezolana y fundadora de las Siervas de Jesús. Nacida sin su brazo izquierdo, su vida fue un ejemplo de superación de las dificultades físicas. Fundó las Siervas de Jesús en Caracas en 1965, dedicando su comunidad a la educación y la evangelización. Falleció el 9 de mayo de 1977 en Caracas. Tras su canonización, será la primera mujer santa de Venezuela.

— El beato José Gregorio Hernández Cisneros fue un médico y científico venezolano conocido popularmente como el “Médico de los Pobres”. Nacido el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, Venezuela, fue fundamental en la introducción de la ciencia médica moderna en el país y fundó su primer laboratorio de bacteriología. Laico devoto y terciario franciscano, él proporcionó atención médica gratuita a los pobres a lo largo de su carrera. Murió el 29 de junio de 1919 en Caracas tras ser atropellado por un automóvil mientras hacía un recado para un paciente enfermo.

— El beato Ignazio Choukrallah Maloyan fue arzobispo católico armenio de Mardin. Nacido el 19 de abril de 1869 en Mardin, Imperio Otomano (ahora Turquía), fue consagrado arzobispo en 1911. Durante el genocidio armenio de 1915, fue arrestado por las autoridades otomanas, que le exigieron que renunciara a su fe cristiana y se convirtiera al islam. Se negó y, posteriormente, fue torturado y martirizado el 11 de junio de 1915.

— El beato Peter To Rot era un padre casado y catequista laico de Papúa Nueva Guinea. Nacido en 1912 en Rakunai, asumió un papel de liderazgo vital cuando las fuerzas japonesas encarcelaron a los misioneros durante la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en el único guía espiritual de su comunidad y defendió enérgicamente el matrimonio cristiano contra el retorno de la poligamia promovido por los japoneses. Por esta oposición, fue arrestado. Fue martirizado en un campo de prisioneros japonés en Rakunai, Papúa Nueva Guinea, en julio de 1945.

— La beata Vincenza Maria Poloni (nacida Luigia Poloni) fue una religiosa italiana y cofundadora de las Hermanas de la Misericordia de Verona. Nacida el 26 de enero de 1802 en Verona, dedicó su vida a las obras de caridad. Ayudó a fundar la congregación en 1840 para cuidar de los enfermos, los pobres y los huérfanos, haciendo hincapié en el amor misericordioso hacia los marginados. Era famosa por referirse a los pobres como “nuestros amos”. Murió el 11 de noviembre de 1855 en Verona.

— La beata Maria Troncatti fue una monja salesiana y enfermera que trabajó como misionera en la selva amazónica. Nacida el 16 de febrero de 1883 en Corteno Golgi, Italia, llegó a Ecuador en 1922 y pasó casi cinco décadas trabajando entre el pueblo indígena shuar. Conocida como la “doctora de la selva”, la “madrecita” Troncatti atendió las necesidades físicas y espirituales, promoviendo especialmente la dignidad de las mujeres y la reconciliación entre los grupos tribales. Murió el 25 de agosto de 1969 en Sucúa, Ecuador, en un accidente de avioneta mientras se dirigía a un retiro.

— El beato Bartolo Longo fue un abogado italiano y terciario dominico laico. Nacido el 10 de febrero de 1841 en Latiano, experimentó una conversión dramática tras un periodo de implicación en una secta espiritista, que incluyó su consagración como sacerdote satánico. Dedicó su vida a promover el rosario y a servir a los campesinos pobres, tanto material como espiritualmente, de las cercanías de Pompeya, donde fundó el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya y varias instituciones benéficas para niños. Murió el 5 de octubre de 1926 en Pompeya.