Mensaje de Pascua del arzobispo Shelton: La trompeta de la salvación ha sonado

The fresco “Glory of Resurrected Jesus” by Guido Reni (1575 – 1642) is pictured in the Cathedral of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ in Ravenna, Italy. (Photo by Renata Sedmakova via Shutterstock.com)

Arzobispo Shelton J. Fabre

Mis Estimados Hermanos y Hermanas,

Este es el día que hizo el Señor, y hay tanto por lo que debemos regocijarnos: ¡La trompeta de la salvación ha proclamado a viva voz el triunfo de Jesucristo Rey, quien, regresando del dominio de la muerte, vive y reina por los siglos de los siglos! (La Proclamación Pascual [Exsultet]; Salmo 118:24)

El Misterio Pascual —la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo— es nuestra fuente de gozo cristiano. Lo importante de esto es que este gozo pascual surge de la liberación, la redención y la victoria de Jesucristo sobre el pecado y la muerte.

Al reunirnos con nuestras familias y amigos, recordemos que la Resurrección del Señor es un anticipo de la luz, la alegría y la paz que Él nos prometió. Por ello, estamos llamados a permitir que nuestra alegría pascual sea profunda y contagiosa, para que la luz de Cristo en nuestro interior —resucitado en gloria— disipe las tinieblas de los corazones y las mentes en todas partes. Pues sabemos que la paz de Cristo ya está obrando en nuestro mundo, gracias al Cordero que fue sacrificado para nuestra salvación.

¡Que la Madre de Jesús, mediante su intercesión infalible, vele siempre por nosotros, ahora que Cristo —nuestra esperanza cierta— ha resucitado y vive por los siglos de los siglos!

Como Arzobispo de Louisville, les deseo una temporada pascual verdaderamente sagrada.