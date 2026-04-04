En el Coliseo, el Papa lleva la cruz y guía a miles de personas en la oración del Viernes Santo por el mundo que sufre

El Papa León XIV preside el Vía Crucis en el Coliseo de Roma el 3 de abril de 2026. (Foto OSV News/Vincenzo Livieri, Reuters)

Por Courtney Mares, OSV News

ROMA (OSV News) — En el interior de la antigua arena del Imperio Romano que crucificó a Cristo, el Papa León XIV llevó la cruz a través de la oscuridad de la noche del Viernes Santo en el Coliseo de Roma, guiando a unas 30.000 personas en oración por los sufrimientos del mundo moderno.

Las llamas de las antorchas titilaban contra los muros de piedra de casi 2.000 años de antigüedad mientras las multitudes abarrotaban las calles alrededor del Coliseo, rezando junto al Papa a lo largo del tradicional Vía Crucis en el primer Viernes Santo de su pontificado, el 3 de abril.

El Papa, de 70 años, llevó la cruz a lo largo de las 14 estaciones del Vía Crucis, sosteniéndola directamente frente a su rostro durante casi dos horas mientras rezaba por las víctimas de la guerra, la defensa de la dignidad humana, los desesperados y los que experimentan soledad.

Era la primera vez en más de tres décadas que un pontífice llevaba la cruz en todas las estaciones. Según una investigación en los archivos del Vaticano comunicada por el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el 3 de abril, San Juan Pablo II fue el último Papa en hacerlo, llevando la cruz de 1980 a 1994.

Las meditaciones para la celebración de este año fueron escritas por el padre franciscano Francesco Patton, quien anteriormente se desempeñó como custodio de Tierra Santa y se basó en su experiencia al recorrer el histórico Vía Crucis por las estrechas calles de la Ciudad Vieja de Jerusalén, describiéndolo tanto en la época de Jesús como en la actualidad como “un ambiente caótico, alborotado y bullicioso, entre personas que comparten la fe en Él, pero también entre otros que se burlan e insultan”.

De esta manera, dijo, el Vía Crucis es un paralelismo de cómo cada cristiano está llamado a encarnar la fe, la esperanza y la caridad en el mundo real, “donde el creyente es continuamente desafiado y constantemente debe hacer suyo el modo de proceder de Jesús”.

Cada estación incluía una lectura de las Escrituras, una cita de San Francisco de Asís, una meditación del padre Patton y una breve oración introspectiva en forma de letanía, tras lo cual la multitud rezaba un “Padre Nuestro” en latín y versos de la tradicional oración “Stabat Mater”.

La inclusión de citas de San Francisco de Asís encaja con el Año Jubilar especial de la Iglesia Católica que conmemora el 800.º aniversario de la muerte del santo. La reflexión de San Francisco sobre el sufrimiento redentor fue una de las citadas: “Reparemos todos los hermanos en el buen Pastor, que por salvar a sus ovejas soportó la pasión de la cruz”. Muchas de las citas fueron extraídas de las “Admoniciones” de San Francisco, los escritos espirituales que dejó a sus hermanos frailes antes de su muerte en 1226.

La meditación de la primera estación, “Jesús es condenado a muerte”, pedía cuentas a los líderes de todo tipo, y el padre Patton escribía que toda persona con autoridad responderá ante Dios en el Juicio Final por cómo ejerce el poder, incluyendo “el poder de comenzar una guerra o de terminarla; el poder de educar a la violencia o a la paz; el poder de alimentar el deseo de venganza o el de reconciliación; el poder de usar la economía para oprimir los pueblos o para liberarlos de la miseria”.

La décima estación, “Jesús es despojado de sus vestiduras”, estableció un claro vínculo entre la humillación de Cristo y las violaciones de la dignidad humana de hoy en día. Las meditaciones mencionaron a los regímenes autoritarios que obligan a los presos a permanecer semidesnudos en celdas vacías, a los torturadores que arrancan no solo la ropa, sino también la piel y la carne, a los abusadores sexuales que reducen a las víctimas a meros objetos y a una industria del entretenimiento que explota la desnudez con fines lucrativos o para “obtener algún espectador más”.

La meditación concluyó con un llamado a la conversión: “Recuérdanos, Señor, que, cuando no reconocemos la dignidad de los demás, ofuscamos la nuestra, y cada vez que aprobamos o tenemos un comportamiento inhumano hacia cualquier persona, nosotros mismos nos volvemos menos humanos”.

La undécima estación, “Jesús es clavado en la cruz”, ofrecía una meditación sobre la naturaleza del verdadero poder a los ojos de Dios. “Tú manifiestas que el verdadero poder no es el de quien usa la fuerza y la violencia para imponerse, sino el de quien es capaz de cargar sobre sí el mal de la humanidad –el nuestro, el mío–; y anularlo con la fuerza del amor que se manifiesta en el perdón”, decía. “Tú eres Rey y reinas desde la cruz; no te sirves del poder aparente de los ejércitos, sino de la aparente impotencia del amor”.

Las letanías que seguían a cada meditación daban voz a una amplia gama de sufrimientos humanos. En la octava estación, “Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén”, la multitud rezaba para “llorar por los desastres de las guerras” y “por las masacres y los genocidios”. En la novena estación, la congregación pidió ser instrumentos de Cristo “para levantar a las personas frágiles” y “para levantar a los que pensamos que ‘se lo merecían'”.

A lo largo de la noche, se ofrecieron oraciones por los presos políticos, por las personas que buscan el sentido de la vida, por quienes sufren adicciones, por los niños a quienes les han robado la infancia, por las víctimas de la trata, por los pobres despojados de su dignidad, por los migrantes y refugiados, por los solitarios, por las madres que han perdido a sus hijos y por quienes mueren solos.

Cuando se le preguntó a principios de semana sobre su decisión de llevar la cruz durante las 14 estaciones, el Papa León dijo a los periodistas en Castel Gandolfo que lo veía como una señal que el mundo necesitaba.

“Creo que será un signo importante por lo que representa el Papa: un líder espiritual hoy en el mundo, esta voz para decir que Cristo sigue sufriendo. Y yo también llevo todos estos sufrimientos en mis oraciones”, dijo el Papa.

El Papa León extendió una invitación a todas las personas, independientemente de su fe. “Me gustaría invitar a todas las personas de buena voluntad, a las personas de fe, a caminar juntos, a caminar con Cristo que sufrió por nosotros, para darnos la salvación, y tratar de ser también nosotros portadores de paz y no de odio”, añadió.

El Coliseo ha ocupado desde hace mucho tiempo un lugar especial en la conmemoración que la Iglesia hace de la Pasión de Cristo. En 1756, el Papa Benedicto XIV lo dedicó a la memoria de la Pasión de Cristo y de los primeros mártires cristianos; durante aproximadamente un siglo, se celebraron allí regularmente las Estaciones de la Cruz (o Vía Crucis). Más tarde, San Juan XXIII restableció esta tradición en el Coliseo, y San Pablo VI la convirtió en un elemento fijo de las tradiciones papales del Viernes Santo.