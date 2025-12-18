Mensaje de Navidad de 2025

Esta es una pintura del siglo XVII titulada “La Adoración de los Pastores” de Bartolomé Esteban Murillo. La fiesta de la Natividad de Cristo, día de precepto, se celebra el 25 de diciembre. (Foto de OSV News/Bridgeman)

Archbishop Shelton J. Fabre

Queridos hermanos y hermanas:

Al celebrar la Solemnidad de la Natividad del Señor, nos regocijamos y damos gracias a Dios porque la verdadera paz ha descendido del cielo.

El misterio de la Encarnación, cuando el Verbo se hizo carne (Juan 1:14), subraya el profundo acto de Dios al enviar a su Hijo unigénito para traer esperanza y paz al mundo. Al acercarnos a la conclusión de este Santo Año Jubilar, el aniversario 2,025 de la Encarnación de nuestro Señor, el nacimiento de Cristo nos recuerda que no todo está perdido. Jesucristo es la luz en medio de la oscuridad, el Dios admirable y Príncipe de la Paz, que nos invita a centrarnos en Él para experimentar esperanza, amor y alegría.

No cabe duda de que muchas personas experimentan tristeza, dolor, sufrimiento y dificultades. Sin embargo, ante la adversidad, la presencia de Cristo permanece inquebrantable. Solo necesitamos abrirle nuestro corazón al Señor y permitirle que nos guíe hacia la luz de la esperanza y la paz, dándonos la fuerza para afrontar los desafíos y las complejidades de la vida con fe y resiliencia renovadas.

Al celebrar este día de Navidad y la temporada navideña con nuestras familias y amigos, los animo a dedicar tiempo a la contemplación, la oración y la reflexión sobre la milagrosa Encarnación del Señor. Aceptemos el desafío de reconocer a Jesús en los rostros de los pobres, los inmigrantes y los refugiados, y veamos también a Cristo como el faro de esperanza frente a la extendida “carencia de paz” que persiste a nuestro alrededor de tantas maneras.

Que Dios nuestro Padre, que quiso anunciar el nacimiento de su Hijo a los pastores por medio de un ángel, llene nuestros corazones de su alegría divina y nos inspire a difundir su Evangelio. Que nosotros, que nos alegramos al participar en la Solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, por medio de una vida digna, seamos dignos de unirnos a Él (Misal Romano, Misa de Medianoche, Oración después de la Comunión).

¡Feliz Navidad!