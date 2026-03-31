¿Matrimonio o sacerdocio? El Papa León XIV comparte consejos para discernir la propia vocación

El Papa León XIV celebra la Misa con las monjas agustinas en el Monasterio de Santa Clara de la Cruz, en Montefalco, Italia, el 20 de noviembre de 2025. En su primer mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa León declaró el 25 de marzo de 2026 que, al discernir la propia vocación, es esencial cultivar la confianza en el Señor. La jornada de las vocaciones se celebra el 26 de abril. (Foto CNS/Vatican Media)

Por Courtney Mares, OSV News

CIUDAD DEL VATICANO (OSV News) — El Papa León XIV ha compartido sus consejos sobre cómo discernir la propia vocación, comenzando por la importancia de crear un espacio de silencio interior para escuchar “lo que el Señor tiene en su corazón para nuestra felicidad”.

En el primer mensaje del Papa León para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, publicado por el Vaticano el 25 de marzo, el Papa escribió que “la vocación es un diálogo íntimo con Él, que nos llama –a pesar del ruido en ocasiones ensordecedor del mundo– y nos invita a responder con verdadera alegría y generosidad”.

“Queridos jóvenes, ¡escuchen esa voz!”, dijo. “Escuchen la voz del Señor que los invita a vivir una vida plena, realizada, haciendo fructificar los propios talentos y clavando en la cruz gloriosa de Cristo los propios límites y debilidades”.

Las formas de crear espacio para escuchar la voz del Señor, dijo, incluyen dedicar tiempo a la adoración eucarística, meditar diariamente la Biblia, realizar obras de caridad y participar plenamente en la vida sacramental y eclesial de la Iglesia.

“De este modo conocerán al Señor y, en la intimidad propia de la amistad, descubrirán cómo entregarse a los demás, en el camino del matrimonio, o del sacerdocio, o del diaconado permanente, o en la vida consagrada, religiosa o seglar”,dijo.

Señalando el ejemplo de San Agustín, el Papa León dijo que es esencial “aprender a detenerse y a construir espacios de silencio interior para poder escuchar la voz de Jesucristo”.

“‘Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas’ — ‘No quieras derramarte fuera; entra dentro de ti mismo, porque en el hombre interior reside la verdad'”, dijo, citando el tratado de San Agustín del siglo IV “De la verdadera religión”.

Al discernir la propia vocación, es esencial cultivar la confianza en el Señor, dijo el Papa León. “La vida, en efecto, se revela como un continuo confiar y encomendarse al Señor, aun cuando sus planes cambien los nuestros”, afirmó.

“La vocación, en efecto, no es una meta estática”, añadió, “sino un proceso dinámico de maduración, favorecido por la intimidad con el Señor. Estar con Jesús, dejar actuar al Espíritu Santo en los corazones y en las situaciones de la vida y releer todo a la luz del don recibido significa crecer en la vocación”.

La Iglesia Católica celebra cada año la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones el cuarto domingo de Pascua, conocido como Domingo del Buen Pastor o Domingo de las Vocaciones. Este año cae el 26 de abril.

“Toda vocación es un don inmenso para la Iglesia y para quien la acoge con alegría. Conocer al Señor significa sobre todo aprender a confiar en Él y en su Providencia, que sobreabunda en toda vocación”, dijo el Papa León.