Lugares para ver durante la peregrinación a la Iglesia Holy Cross

La Iglesia Holy Cross, Marion County, Ky. (Foto del periódico The Record por Olivia Castlen).

La Iglesia Holy Cross, que es la primera parroquia católica de Kentucky, no suele recibir visitantes a Misa, dijo el padre Richard Goodin.

“No vamos de camino a ninguna parte”, dijo el padre Goodin, quien también es párroco de la Iglesia Francis of Assisi en St. Francis, Kentucky.

“Nunca había estado dentro de (Holy Cross) hasta que me asignaron como párroco”, comentó el padre Goodin, quien creció asistiendo a la Iglesia de St. Augustine en Lebanon, Kentucky, a 25 minutos en coche de Holy Cross.

Holy Cross podría tener un poco más de tráfico este año. La iglesia, junto con otras cinco, ha sido designada lugar de peregrinación por el arzobispo Shelton J. Fabre para el Año de Jubileo de 2025, con el tema “Peregrinos de la Esperanza”. Cada lugar ofrece a los fieles la oportunidad de recibir una indulgencia plenaria; consulte el decreto del arzobispo Fabre que se detalla a continuación.

“Sé cuándo están enfermos, dónde se sientan. Se sabe al instante cuando alguien es nuevo”. — Padre Richard Goodin, párroco de la Iglesia Holy Cross

Con más de dos siglos de historia, esta pintoresca parroquia, rodeada por el Cementerio Holy Cross, ofrece a los peregrinos una mirada al pasado.

“La historia es fenomenal”, dijo el Padre Goodin.

En 1785, el primer asentamiento católico en Kentucky, que entonces formaba parte de Virginia, se estableció en el sitio de Holy Cross por un grupo de pioneros católicos de Maryland. Ellos formaban parte de una migración de católicos de Maryland que se trasladaron al oeste, a lo que hoy se conoce como Kentucky Holy Land en busca de libertad religiosa.

En 1792, se construyó la primera iglesia en el sitio. La estructura de troncos fue la primera iglesia católica de Kentucky. En 1823, la estructura de troncos fue reemplazada por una iglesia de ladrillo donde los feligreses ofrecen culto.

En una zona donde la fe católica se ha transmitido de generación en generación, practicar la fe “es lo que hacemos, y lo que hemos estado haciendo”, dijo el padre Goodin. “Es un ritmo rural”.

La pequeña comunidad de la Iglesia Holy Cross, compuesta por unas 125 familias registradas, es la parroquia más tranquila de todas las que he pastoreado, dijo el padre Goodin. “Sé cuándo están enfermos, dónde se sientan. Sabes al instante cuándo alguien es nuevo”.

“Puede parecer aburrido, antiguo y pintoresco desde fuera, pero su estabilidad es serena”, añadió.

Cada año, la Iglesia Holy Cross organiza un picnic y una cena de pavo muy concurridos, comentó el padre Goodin. Este año, el picnic se celebrará el 14 de junio y la cena de pavo el 4 de octubre.

Para más información sobre horarios de eventos y horarios de Misas, visite sfahc.com.

A continuación, se presentan seis lugares que vale la pena visitar en una peregrinación a la Iglesia Holy Cross.

El arco

2. La iglesia original: crucifijo

3. El retablo mayor

4. La reliquia de la verdadera cruz

5. Los azulejos del santuario

6. El cementerio y la gruta

Otros sitios de peregrinación arquidiocesana incluyen: Cathedral of the Assumption y Shrine of St. Martin of Tours en Louisville, Basilica of St. Joseph Proto-Cathedral en Bardstown, Ky.; Church of St. Augustine en Lebanon, Ky., y Church of St. Helen en Glasgow, Ky.

Este es el segundo artículo de una serie que presenta los lugares arquidiocesanos designados para el Año de Jubileo de 2025. Tim Tomes, archivista de la Arquidiócesis de Louisville, contribuyó a esta historia. Se utilizaron como fuentes los siguientes recursos: “The Abbey of Gethsemani: Place of Peace and Paradox” por Dianne Aprile, un material de oración del sesquicentenario de la iglesia actual en 1973 y un material de oración del bicentenario del primer asentamiento católico en 1985.