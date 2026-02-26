Los ‘megacentros’ de ICE para la detención masiva de migrantes ‘desafían la conciencia’, afirma obispo de la USCCB

Una imagen de dron muestra una bodega adquirida por el Departamento de Seguridad Nacional, que se espera se convierta en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Social Circle, Georgia, el 18 de febrero de 2026. El 20 de febrero de 2026, el obispo Brendan J. Cahill, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católico de Estados Unidos, condenó el plan de la administración Trump de adquirir ocho megacentros para la detención masiva de inmigrantes, incluyendo familias, que busca deportar. (Foto OSV News/Megan Varner, Reuters)

Por Gina Christian, OSV News

(OSV News) — El presidente del Comité de Migración de los obispos católicos de Estados Unidos ha dado la voz de alarma sobre los planes de la administración Trump de adquirir enormes almacenes en todo el país, cada uno con capacidad para internar a miles de personas, en nombre de su amplia –y en ocasiones mortal– campaña de represión de la inmigración.

“La idea de retener a miles de familias en enormes almacenes debería desafiar la conciencia de todos los estadounidenses”, afirmó el obispo Brendan J. Cahill, de Victoria, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, en un comunicado publicado el 20 de febrero por la conferencia (USCCB, por sus siglas en inglés). “Sea cual sea su situación migratoria, se trata de seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, y esto supone un punto de inflexión moral para nuestro país”, enfatizó el obispo.

El New York Times, citando documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional que había obtenido, informó el 18 de febrero que la administración está tratando de adquirir unos 20 almacenes para las detenciones, con el objetivo de alcanzar un total de 92.600 camas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lo calificó como un “requisito necesario” para el ritmo previsto de sus operaciones de control y detención en 2026, tras una “campaña de contratación intensiva” que ha añadido 12.000 agentes.

Todas las nuevas instalaciones están previstas que abran antes del 30 de noviembre de 2026, “garantizando la ampliación oportuna de la capacidad de detención”, afirmó ICE.

Hasta ahora, la administración Trump ya ha adquirido al menos ocho instalaciones, situadas en Georgia, Maryland, Pensilvania y Texas.

La declaración publicada por la USCCB prestó especial atención a ocho “megacentros” que tendrían cada uno “capacidad para detener entre 7.000 y 10.000 personas”.

También se está considerando la posibilidad de utilizar almacenes en Missouri, New Hampshire, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Tennessee y Utah.

Se prevé que la mayoría de las personas que ICE busca arrestar para su detención masiva y eventual deportación sean católicas en seis de cada diez casos, según un informe conjunto católico-evangélico de 2025 publicado por la USCCB y World Relief. Este informe también reveló que los cristianos representan el 80% de las personas en riesgo de ser deportadas en masa por el presidente Donald Trump. El informe también reveló que casi uno de cada cinco católicos (18%) en Estados Unidos es vulnerable a la deportación o vive con alguien que lo es.

En un documento del 13 de febrero, ICE detalló su “Iniciativa de Reestructuración de la Detención”, cuyo objetivo es “satisfacer la creciente demanda de plazas y agilizar el proceso de detención y expulsión”.

Además de “ocho centros de detención a gran escala”, el plan incluye “16 centros de tramitación” y “la adquisición de 10 instalaciones ya existentes y listas para usar” en las que ICE ya opera.

El costo estimado del “nuevo modelo de centro de detención” de ICE será de 38.300 millones de dólares, que se financiarán con asignaciones del Congreso en virtud de la “Ley One Big Beautiful Bill” de la administración Trump.

Sin embargo, en el prefacio de la USCCB a la declaración del obispo Cahill se señala: “Aparte de los campos de internamiento utilizados para encarcelar a los japoneses-estadounidenses en la década de 1940, este tipo de instalaciones no tienen precedentes en la historia de Estados Unidos”.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno federal, por orden del presidente Franklin D. Roosevelt, encarceló a más de 125.000 japoneses-estadounidenses en campos situados en lugares remotos de todo el país, alegando que suponían una amenaza para la seguridad tras el ataque del Imperio de Japón a Pearl Harbor en 1941.

Alrededor de 70.000 de los internados eran ciudadanos estadounidenses, y 1.600 de las personas encarceladas murieron durante su reclusión. El internamiento también arruinó económicamente a las familias que perdieron sus propiedades y negocios como consecuencia.

El último campo se cerró en 1946 y, en 1988, el presidente Ronald Reagan presentó una disculpa formal y ofreció reparaciones. Solo en 2022 se publicó una lista completa y precisa de los nombres de las víctimas gracias al trabajo de Duncan Williams, investigador de la Universidad del Sur de California Dornsife.

En su declaración, el obispo Cahill calificó de “profundamente preocupantes” los planes de la administración Trump de ampliar los centros de detención de ICE.

“El gobierno federal no tiene un historial positivo en lo que se refiere a la detención de un gran número de personas, especialmente familias, y la escala propuesta para estas instalaciones es difícil de comprender”, afirmó.

Varios defensores de los inmigrantes han deplorado las condiciones de los centros de detención de ICE, citando la insalubridad, la falta de atención básica y los casos de violencia y muerte, así como la denegación de visitas pastorales y el acceso a asistencia jurídica.

El año pasado, 32 personas murieron mientras se encontraban detenidas por ICE, la cifra más alta en más de dos décadas, según un informe publicado el 4 de enero por The Guardian. Hasta enero, seis personas han muerto bajo la custodia de ICE.

A fecha de 7 de febrero, 68.289 personas se encontraban bajo custodia de ICE, y el 73,6% de los detenidos no tenían condenas penales, según el Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse.

La doctrina social católica sobre la inmigración busca equilibrar tres principios interrelacionados: el derecho de las personas a emigrar para mantenerse a sí mismas y a sus familias; el derecho de un país a regular sus fronteras y la inmigración; y el deber de una nación de llevar a cabo esa regulación con justicia y misericordia.

La doctrina de la Iglesia, según señala el mensaje especial de los obispos de EE.UU., “se basa en la preocupación fundamental por la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:27)”.

La condena de los obispos a las “deportaciones masivas e indiscriminadas” también tiene un punto de referencia en la enseñanza magisterial de la Iglesia al más alto nivel.

La encíclica de San Juan Pablo II de 1993 “Veritatis Splendor” (“Esplendor de la verdad”) y la encíclica de 1995 “Evangelium Vitae” (“El Evangelio de la Vida”) citan la enseñanza del Concilio Vaticano II en “Gaudium et Spes”, que menciona la “deportación” entre varios actos específicos que se oponen a la vida y que “ofende a la dignidad humana” que “son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador”.

La enseñanza papal en “Veritatis Splendor” reforzó las condenas morales del Concilio, afirmando que estos actos son ejemplos de “mal intrínseco” incapaz de ser ordenado a Dios o al bien de la persona humana.

El obispo Cahill imploró a la administración Trump y al Congreso “que lideren con sensatez, abandonen este mal uso de los fondos de los contribuyentes y, en su lugar adopten un enfoque más justo para la aplicación de las leyes de inmigración que respete verdaderamente la dignidad humana, la santidad de las familias y la libertad religiosa”.