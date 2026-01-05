Los ataques y planes de intervención en Venezuela violan el derecho internacional, afirma académica de Notre Dame

Un hombre envuelto en una bandera venezolana se emociona mientras la gente celebra en Madrid el 3 de enero de 2026, al reaccionar a la noticia de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Estados Unidos ha atacado Venezuela y capturado a su presidente, Nicolás Maduro. (Foto OSV News/Violeta Santos Moura)

(OSV News) — Los ataques de Estados Unidos contra Venezuela y el anuncio de la toma de control temporal del país violan tanto la Carta de las Naciones Unidas como los principios cristianos en los que se basa, según declaró una académica de la Universidad de Notre Dame a OSV News.

Aunque “el presidente de Venezuela ha cometido graves violaciones de los derechos humanos durante años”, el sistema jurídico internacional “cuenta con formas adecuadas de responder en tales casos”, que comienzan “apoyando el estado de derecho en Venezuela”, afirmó Mary Ellen O’Connell, profesora de Derecho y Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame.

El 3 de enero, Estados Unidos llevó a cabo lo que el presidente Donald Trump, en su red social Truth Social, denominó “un ataque a gran escala contra Venezuela”, capturando al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores. Un funcionario venezolano declaró a The New York Times que los informes preliminares indican que al menos 40 civiles y militares venezolanos murieron en el ataque estadounidense.

La pareja fue trasladada a Nueva York esa misma noche. Junto con el hijo de Maduro y varios otros funcionarios venezolanos que actualmente no se encuentran bajo custodia estadounidense, se enfrentarán a cargos federales de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, según una acusación sustitutiva revelada después de que Maduro y su esposa fueran detenidos.

La operación estadounidense, denominada “Absolute Resolve” (Resolución absoluta), es la continuación de meses de ataques mortales contra presuntos barcos de tráfico de drogas en la región y en el Pacífico. Desde septiembre, han muerto unas 115 personas en 35 ataques de este tipo.

Durante una conferencia de prensa celebrada el 3 de enero en su complejo turístico Mar-a-Lago, Trump, flanqueado por el Secretario de Estado Marco Rubio, el Secretario de Guerra Pete Hegseth y el general de la Fuerza Aérea Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, afirmó que “no murió ningún miembro del ejército estadounidense y no se perdió ningún equipo estadounidense”, aunque Estados Unidos “tenía muchos helicópteros, muchos aviones y mucha, mucha gente involucrada en esa lucha”.

La misión suscitó un debate en el Capitolio sobre si los ataques estaban legalmente justificados por la Constitución y porque no se informó al Congreso antes del ataque. Sin embargo, Rubio argumentó ante los medios de comunicación que no era necesario porque se trataba de una “operación policial” y no de una invasión real. Se espera que el Senado vote sobre los poderes bélicos cuando los legisladores regresen de las vacaciones.

Pero Trump también declaró en la conferencia de prensa que Estados Unidos “gobernará el país (Venezuela) hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y juiciosa”. No quedó claro de inmediato cómo lo haría Estados Unidos con el gobierno de Maduro aún en el poder.

Trump también dejó claro que era posible una segunda operación militar para obligar a Venezuela a cumplir, y enfatizó: “No nos asusta el despliegue de tropas”.

Ese plan y la intención declarada por Trump en la conferencia de prensa de extraer petróleo de Venezuela son “dos declaraciones muy graves que violan el derecho internacional”, dijo O’Connell.

“Ningún país tiene derecho a tomar el control de otro país”, dijo. “La única forma en que tal acción podría ser legal es si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la autorizara. Y el Consejo de Seguridad de la ONU no va a autorizar una administración estadounidense sobre Venezuela”.

La Carta de las Naciones Unidas reconoce la soberanía igualitaria de las naciones, al tiempo que prohíbe “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

El ataque de Estados Unidos ha suscitado una serie de reacciones, desde la condena rotunda hasta el apoyo, y algunos líderes mundiales han expresado su preocupación con cautela a medida que se desarrollan los acontecimientos.

Un portavoz afirmó en una declaración el 3 de enero que el secretario general de la ONU, António Guterres, estaba “profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela” y le preocupaba que los acontecimientos “constituyeran un peligroso precedente” de falta de respeto a las normas del derecho internacional. La declaración instaba a “todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, respetando plenamente los derechos humanos y el estado de derecho”.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará una reunión de emergencia el 5 de enero para discutir los ataques de EE.UU.

El Papa León XIV, pontífice nacido en Estados Unidos que pasó décadas como misionero en América Latina, también expresó su “gran preocupación” ante lo sucedido. Un mes antes, en declaraciones a los periodistas en el avión papal durante el vuelo de regreso de su viaje apostólico a Turquía y Líbano, había instado al “diálogo” en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, aun reconociendo la posibilidad inminente de una intervención militar.

“El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración”, dijo el Papa tras la oración del Ángelus del 4 de enero en la Plaza de San Pedro.

El Papa León instó a “superar la violencia” y a “emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”.

En una declaración del 3 de enero, el reverendo Jerry Pillay, secretario general del Consejo Mundial de Iglesias –cuya organización representa a más de 580 millones de cristianos en más de 120 países– denunció los ataques y la detención de Maduro y su esposa como “violaciones flagrantes del derecho internacional”.

“Estas acciones sientan un peligroso precedente y ejemplo para otros que buscan ignorar todas las restricciones contra el uso de la agresión armada y la fuerza bruta para lograr objetivos políticos”, dijo Pillay.

Refiriéndose a las controvertidas elecciones de 2024, en las que Maduro –el autoritario sucesor del líder socialista Hugo Chávez– afirmó haber derrotado a los líderes de la oposición, O’Connell dijo que algunos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU podrían apoyar la intervención militar de Estados Unidos “si nos comprometemos a instaurar el gobierno elegido por el pueblo”.

“Existe simpatía por garantizar que se respeten las elecciones. No habrá simpatía por que Estados Unidos tome el control del petróleo y otros recursos de Venezuela”, afirmó. “Eso es un retroceso al colonialismo, al imperialismo. Es el tipo de cosa que Rusia tiene en mente al tomar el control de Ucrania. Y es ilegal”.

Trump indicó que empoderar a la oposición venezolana, que se considera ampliamente que ganó las elecciones presidenciales de 2024 al demostrar que su candidato obtuvo el 67% de los votos, no forma parte del plan de Estados Unidos para el país. Trump afirmó que María Corina Machado, líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, quien elogió la destitución de Maduro por parte de Trump, “no cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país” para liderar.

En cambio, Trump indicó que Estados Unidos trabajaría con la presidenta interina de Venezuela y vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, diciendo: “Ella está esencialmente dispuesta a hacer lo que creemos necesario para que Venezuela vuelva a ser grandiosa”.

En medio de la pobreza, la corrupción y los abusos sistemáticos de los derechos humanos bajo el régimen de Maduro, “el pueblo de Venezuela ha sufrido durante mucho tiempo”, dijo O’Connell. “No han recibido el tipo de apoyo que necesitan para cambiar su gobierno y su sistema de gobierno de forma pacífica y legal, y de una manera que perdure”.

La base de “las normas más importantes del derecho internacional”, que salvaguarda la soberanía de las naciones y los derechos humanos, al tiempo que proporciona mecanismos para la resolución no violenta de los conflictos, son “las enseñanzas cristianas básicas”, afirmó.

“Nuestra enseñanza, la enseñanza de Jesucristo, era ante todo la paz. (…) Él bendijo a los pacificadores”, dijo O’Connell. “Él también se preocupó profundamente por la dignidad humana de cada persona y nos enseñó a todos a reconocerla y a tratar a los demás con dignidad”.

“Cuando sabemos que hay formas alternativas de ayudar a Venezuela a convertirse en una sociedad normal y próspera sin un dictador que viola los derechos humanos a diestra y siniestra, especialmente el derecho a la vida, debemos estar del lado de apoyar el cambio legal –es decir, también moral– en esa sociedad”, afirmó.