Las parroquias preparan misas, novenas y música para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

Las parroquias de la Arquidiócesis de Louisville están planeando una variedad de celebraciones para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que se celebra el 12 de diciembre.

Las celebraciones, en su mayoría en español, incluirán novenas, mañanitas, representaciones, mariachis, procesiones, rosarios, convivencias, vigilias de oración y ofrendas de flores.

A continuación se presenta un calendario de eventos proporcionado por la Oficina de Ministerio Hispano:

Immaculate Conception en La Grange

Novenario del 3 al 11 de diciembre a las 7 p.m.

Santo Rosario el 12 de diciembre a las 5 a.m.; Mañanitas a las 5:45 a.m.

Santa Misa a las 6 p.m.; Convivio a las 7:15 p.m.

———————–

St. Bartholomew

Novenario del 3 al 11 de diciembre a las 7 p.m. en la iglesia, excepto el domingo, 7 de diciembre será a las 7:25 a.m. y el lunes 8 de diciembre a las 7:45 p.m. después de Misa de 6:30 p.m.

Mañanitas el 12 de diciembre a las 5 a.m; Santo Rosario a las 5:30 a.m.

Santa Misa a las 6 p.m.

——————

St. Joseph

Novenario del 3 al 11 de diciembre a las 7 p.m., el Santo Rosario será el 11 de diciembre a las 9 p.m.

Representación de las Apariciones Guadalupanas a Juan Diego a las 9:30 p.m.

Santa Misa el 11 de diciembre a las 10 p.m.; Mañanitas con mariachi a las 11:15 p.m.

Santa Misa el 12 de diciembre a las 7 p.m. seguido de Procesión.

Posteriormente Convivo amenizado por bailables en el parish hall.

——————

Holy Name

Santa Misa el 11 de diciembre a las 11 p.m. seguido por las Mañanitas.

———————

St. Edward

Novenario con el rezo del Santo Rosario del 4 al 12 de diciembre a las 7 p.m. en la capilla excepto los días 4 y 11 como parte de la Adoración Eucarística y el día12 en la iglesia antes de Misa.

Santa Misa el 12 de diciembre a las 8 p.m. seguido de las Mañanitas y posteriormente el Convivio en la cafetería.

———————-

St. Rita

Santa Misa el 12 de diciembre a las 12 a.m. acompañada del coro de la Sra. Bravo. Vigilia por el resto del día para hacer oración, cantar y ofrecer flores.

Santa Misa con mariachi a las 5 a.m. seguido de Convivio en el Casper Center.

Santa Misa a las 7 p.m. acompañada del coro de la Sra. Bravo seguido de Convivio en el gimnasio.

Novenario del 3 al 11 de diciembre a las 7 p.m.

————-

St. Peter the Apostle

Novenario del 3 al 11 de diciembre a las 7 p.m. seguido de Convivio cada día.

Santo Rosario el 12 de diciembre a las 6 p.m.; Danza del Tepeyac a las 7 p.m. seguido de Procesión a las 7:15 p.m.

Representación de la Aparición a San Juan Diego a las 7:30pm seguido de Danza del Tepeyac a las 7:45 p.m.

Santa Misa a las 8 p.m.; Mañanitas a las 9 p.m. y Ofrecimiento de Flores a las 9:45 p.m. seguido de Convivio.

————————

Annunciation en Shelbyville

Santo Rosario del 28 de octubre al 12 de diciembre.

Novenario y Santo Rosario del 3 al 11 de diciembre en el templo a las 6:30 p.m. excepto el día 4 a las 7 p.m. y el día 5 al terminar la Misa de 12 p.m.

Vigilia de Oración y Ofrecimiento de Flores el 12 de diciembre de 4 a.m. a 8 p.m.

Mañanitas a las 4 a.m.; Mañanitas con mariachi de 4:30 a.m. a 5:30 a.m.

Santo Rosario a las 5:30 a.m. seguido de Convivio de 6 a.m. a 7 a.m. en el salón parroquial.

Santa Misa a las 7 p.m. seguido de Procesión con velas al salón parroquial. Bendición de alimentos a las 7:30 p.m.; a las 8 p.m. Representación de las Apariciones Guadalupanas, Danzas y exposición de manualidades.

——————

Epiphany

Novenario del 3 al 11 de diciembre a las 7 p.m.

Mañanitas el 12 de diciembre a las 4:30 a.m.

Santa Misa a las 5:30 a.m. y seguido de Convivio a las 6:30 a.m.

—————-

Christ the King en Tompkinsville

Novenario, Rosario y Santa Misa inglés/español del 3 al 11 de diciembre a las 5:30 p.m.;

Santa Misa a las 5:30 p.m. en inglés el día 3 de diciembre, 5 de diciembre con Adoración Viernes Primero; y el 10 de diciembre.

El 11 de diciembre después de la Santa Misa habrá mariachi.

Santa Misa el 12 de diciembre a las 6 p.m.

Se celebrará un evento para toda la arquidiócesis el 6 de diciembre a las 10 a.m. en la iglesia Our Lady of Lourdes.