El Papa da a los católicos de Turquía ‘propósitos’ para el Adviento: construir puentes

Por Cindy Wooden, Catholic News Service

ESTAMBUL (CNS) — Con sus diferentes ritos, culturas, idiomas y razas, los católicos encuentran una unidad alrededor del altar que “es un don de Dios y, como tal, es fuerte e invencible, porque es obra de su gracia”, dijo el Papa León XIV.

En la Misa celebrada el 29 de noviembre en el Volkswagen Arena de Estambul, el Papa León estuvo acompañado por laicos, sacerdotes y obispos de las iglesias católicas latina, caldea, armenia y siria.

Las lecturas y oraciones de la Misa se recitaron en latín, turco, inglés, armenio, árabe e italiano.

También asistieron el patriarca ecuménico ortodoxo Bartolomé de Constantinopla y representantes de otras comunidades cristianas.

Al celebrar la Misa de vigilia del primer domingo de Adviento, el Papa León dio a los católicos lo que describió como “propósitos” para trabajar en este Adviento: tender puentes con otros católicos, otros cristianos y otros creyentes.

La unidad en la diversidad que se muestra en el estadio, como los tres puentes de Estambul sobre el estrecho del Bósforo que unen Europa y Asia, necesita un mantenimiento constante para mantenerse fuerte, dijo el Papa León.

Dirigiéndose a las diversas comunidades católicas, el Papa les instó a hacer todo lo posible “para fomentar y fortalecer los lazos que nos unen, de modo que podamos enriquecernos mutuamente y ser un signo creíble ante el mundo del amor universal e infinito del Señor”.

El segundo vínculo que los católicos deben cultivar, dijo, es el que tienen con otros cristianos, porque “la misma fe en el Salvador, en efecto, nos une no sólo entre nosotros, sino con todos los hermanos y hermanas que pertenecen a otras Iglesias cristianas”.

Y, en una nación donde alrededor del 99% de la población es musulmana, dijo el Papa León, los católicos deben practicar el diálogo y la tolerancia, promoviendo el respeto y la paz en “un mundo en el que, con demasiada frecuencia, la religión se utiliza para justificar guerras y atrocidades”.

“Queremos caminar juntos, valorando lo que nos une, derribando los muros del prejuicio y la desconfianza, favoreciendo el conocimiento y la estima mutua, para dar a todos un fuerte mensaje de esperanza y una invitación a convertirse en ‘artífices de la paz’”, dijo.

El padre Ryan C. Boyle, teniente coronel y capellán de la base aérea de Incirlik, fue uno de los concelebrantes de la Misa, pero, lamentablemente, el personal militar estadounidense que viajó con él a Estambul se quedó fuera del recinto junto con otros cientos de personas que no consiguieron una de las 4.000 entradas gratuitas para la Misa.

La metáfora de la construcción de puentes era muy apropiada, dijo el padre Boyle a Catholic News Service. “Pontifex Maximus”, uno de los títulos del Papa, significa “gran constructor de puentes”.

“Y luego, como capellán militar, trabajo en un entorno pluralista con capellanes protestantes, judíos y musulmanes”, dijo, “y aunque tenemos orígenes y tradiciones religiosas muy diversas, a menudo somos capaces de encontrar cosas en común y trabajar juntos”.

En cuanto a las diversas tradiciones cristianas, dijo: “Todos estamos unidos en nuestro amor por Jesucristo. Todos esperamos estar en el cielo con los ángeles y los santos por los siglos de los siglos. Y, por supuesto, en el cielo no habrá carteles que digan ‘católicos por aquí’ y ‘ortodoxos por allá’”.