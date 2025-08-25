Las detenciones de ICE en cortes de inmigración causan preocupación y alarma

Un inmigrante es detenido por agentes federales de inmigración en un tribunal de inmigración de EE.UU. en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York el 25 de julio de 2025. (OSV News/David ‘Dee’ Delgado, Reuters)

Por Kate Scanlon, OSV News

WASHINGTON — A medida que la administración Trump busca implementar sus políticas de inmigración de línea dura, ha aumentado las acciones de aplicación por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos en los tribunales de inmigración, lo que provocó la alarma de los defensores católicos de lis migrantes.

Tales instancias están teniendo lugar en todo el país: El alcalde de Nueva York, Eric Adams, presentó recientemente documentos judiciales en apoyo de una demanda para detener las detenciones de inmigrantes que se presentaban a sus audiencias en un edificio federal de inmigración en Manhattan. Los manifestantes de San Francisco intentaron detener este tipo de detenciones en esa ciudad.

Cerca de la frontera entre EE.UU. y México, el padre Michael Gallagher, abogado y sacerdote jesuita y miembro del programa Caminar Contigo del Servicio Jesuita a Refugiados/EE.UU. en El Paso, ha estado visitando las audiencias de los tribunales de inmigración para ayudar a garantizar que quienes acuden a ellas entienden sus derechos, así como los posibles resultados de sus casos.

Entre las personas afectadas a consecuencia “de estas detenciones a la salida de los tribunales”, dijo el padre Gallagher, se encontraba una mujer a la que un juez le había dicho que dejara a sus hijos en casa para su cita, siguió esa instrucción, y más tarde, cuando “llega al tribunal y la detienen a la salida, y sus hijos se quedan en casa y no saben dónde está mamá”.

“Así que esa es una de las consecuencias brutales”, dijo.

El padre Gallagher dijo a OSV News que apuntar a los tribunales de inmigración para las acciones de aplicación significa que el gobierno está en algunos casos, “arrestando a personas que están cumpliendo con la ley”.

“Va en contra de la justicia fundamental”, dijo el padre Gallagher.

Los cambios de la administración Trump al Estatus de Protección Temporal (TPS) –un programa para proteger de la deportación a inmigrantes elegibles de naciones particulares debido a condiciones peligrosas en sus países de origen– significa que hay individuos que ingresaron por primera vez a Estados Unidos con estatus legal que ahora se han quedado sin él, dijo.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de OSV News.

Dylan Corbett, director ejecutivo del Hope Border Institute, un grupo que trabaja para aplicar la perspectiva de la enseñanza social católica en la política y la práctica en la región fronteriza entre Estados Unidos y México, dijo a OSV News: “La aplicación de la ley de inmigración que tiene como objetivo a las personas que asisten a las audiencias judiciales es particularmente preocupante, porque estamos hablando de ir tras personas que hacen todo lo posible para regularizar su estatus migratorio siguiendo el proceso legal”.

“Como estadounidenses, valoramos la imparcialidad y el respeto de los derechos constitucionales, incluido el debido proceso”, dijo. “Por eso, desde Los Ángeles hasta San Diego y El Paso, hemos visto a líderes eclesiásticos, religiosas, sacerdotes y católicos de a pie presentarse ante los tribunales para dar testimonio de la dignidad humana de quienes son nuestros vecinos, nuestros feligreses y gente decente y trabajadora”.

J. Kevin Appleby, investigador principal de política en el Centro de Estudios de Migración de Nueva York y ex director de política migratoria de la conferencia episcopal de EE.UU., dijo a OSV News: “Apuntar a los tribunales de inmigración puede violar el debido proceso para los inmigrantes, un principio básico de nuestro sistema de justicia. Todo el mundo debería poder tener su día en los tribunales”.

“En el ámbito de la inmigración, el debido proceso garantiza que aquellos que tienen una base legal para permanecer no sean deportados erróneamente o devueltos a sus perseguidores”, dijo. “ICE está intentando cortocircuitar ese proceso, lo que debería alarmarnos a todos”.

El padre Gallagher dijo: “lo que estoy observando es una especie de cambio real hacia la crueldad, que es muy deprimente para nuestro país, para convertirse en un lugar cruel”. Pero al mismo tiempo, dijo, “la gente que encuentro en los juzgados –los católicos y los protestantes y los judíos– están muy a favor de considerar a estas personas como personas, en primer lugar, como seres humanos con una dignidad inherente”.

En un ejemplo de su trabajo ayudando a educar a la gente sobre sus derechos en los tribunales, el padre Gallagher dijo que conoció a una familia con una “niña de 2 o 3 años con un vestido blanco, que estaba esperando para ir al tribunal y haciendo piruetas abajo mientras yo les explicaba a sus padres que podían ser arrestados, toda la familia”.

A pesar de las circunstancias, dijo, le llamó la atención que “sigue siendo una niña de 3 años y un ser humano, adorable con un vestido blanco, y una niña feliz”.

Corbett añadió que, a medida que las deportaciones “empiezan a golpear a las comunidades locales, estamos empezando a ver una oleada de declaraciones y acciones de obispos de todo el país que hablan en defensa de los derechos humanos y abogan por reformas esenciales en materia de inmigración”.